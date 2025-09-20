Esporte

Jogos de hoje, sábado, 20 de setembro de 2025: Onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

No sábado, 20 de setembro de 2025, os torcedores poderão acompanhar uma vasta programação de jogos de futebol ao redor do mundo. Desde os tradicionais campeonatos europeus, como o Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e o Campeonato Alemão, até os torneios da MLS e do Campeonato Mexicano, o dia será recheado de grandes confrontos.

O futebol feminino também estará em destaque, com várias partidas da NWSL e do Campeonato Paulista Feminino. Além disso, o Brasileirão movimenta suas diversas divisões, como a Série A, B, C e D, com jogos importantes e decisivos para os clubes.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Japonês

  • 6h30 - Cerezo Osaka x Kashiwa Reysol - Xsports e Canal GOAT
  • 7h - Urawa Reds x Kashima Antlers - Canal GOAT
  • 7h - Kyoto Sanga x Shimizu S-Pulse - Canal GOAT

Campeonato Espanhol Feminino

  • 7h - Espanyol (F) x Athletic Bilbao (F) - DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 8h - Magdeburg x Schalke 04 - OneFootball
  • 8h - Hertha Berlin x Paderborn - OneFootball
  • 8h - Eintracht Braunschweig x Elversberg - OneFootball

Campeonato Inglês

  • 8h30 - Liverpool x Everton - ESPN e Disney+
  • 8h30 - Leicester x Coventry - Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 9h - Girona x Levante - Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 9h - Rot-Weiss Essen x Hansa Rostock - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Norueguês

  • 9h - Fredrikstad x Bryne - OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

  • 9h - Bayern (F) x Carl Zeiss Jena (F) - DAZN

Campeonato Italiano

  • 10h - Bologna x Genoa - Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 10h - Spezia x Juve Stabia - OneFootball
  • 10h - Reggiana x Catanzaro - OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 10h - Livorno x Ascoli - OneFootball

Campeonato Alemão

  • 10h30 - Hoffenheim x Bayern - CazéTV, Sportv e OneFootball
  • 10h30 - Werder Bremen x Freiburg - Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 - Hamburgo x Heidenheim - OneFootball
  • 10h30 - Augsburg x Mainz - OneFootball

Campeonato Inglês

  • 11h - Brighton x Tottenham - ESPN 4 e Disney+
  • 11h - West Ham x Crystal Palace - Disney+
  • 11h - Wolverhampton x Leeds United - Xsports e Disney+
  • 11h - Burnley x Nottingham Forest - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 11h - Sheffield United x Charlton - Disney+

Campeonato Norueguês

  • 11h - Sandejford x Brann - Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês

  • 11h - Linfield x Glenavon - Canal GOAT e OneFootball
  • 11h - Larne x Carrick Rangers - Canal GOAT e OneFootball
  • 11h - Coleraine x Glentoran - Canal GOAT e OneFootball
  • 11h - Crusaders x Ballymena United - OneFootball

Campeonato Paulista Feminino

  • 11h - Corinthians (F) x Santos (F) - Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Campeonato Espanhol

  • 11h15 - Real Madrid x Espanyol - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 12h15 - Monza x Sampdoria - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 12h30 - Catania x Sorrento - OneFootball
  • 12h30 - Casertana x Cosenza - OneFootball

Campeonato Saudita

  • 12h40 - Al Najma x Al Ittihad - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Italiano

  • 13h - Hellas Verona x Juventus - CazéTV e Disney+

Campeonato Norueguês

  • 13h - Valerenga x KFUM - OneFootball

Campeonato Eslovaco

  • 13h - Zeleziarne Podbrezová x Trencín - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Uruguaio

  • 13h - Montevideo City Torque x Cerro Largo - Disney+

MLS

  • 13h - New York City x Charlotte - Apple TV+

Campeonato Saudita Feminino

  • 13h - Al Ahli (F) x Al Hilal (F) - Canal GOAT

Campeonato Inglês

  • 13h30 - Manchester United x Chelsea - Disney+

Campeonato Alemão

  • 13h30 - RB Leipzig x Colônia - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 13h30 - Villarreal x Osasuna - ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 - Alavés x Sevilla - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 13h30 - Leganés x Las Palmas - Disney+
  • 13h30 - FC Andorra x Mirandés - Disney+

Copa da Liga Escocesa (Quartas)

  • 13h45 - Rangers x Hibernian - Canal GOAT

Campeonato Português

  • 14h - AVS x Benfica - ESPN e Disney+

Campeonato Turco

  • 14h - Trabzonspor x Gaziantep - Disney+

Campeonato Grego

  • 14h30 - PAOK x Panetolikos - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 14h30 - Mantova x Modena - OneFootball

Campeonato Holandês

  • 15h - Fortuna Sittard x Utrecht - Disney+

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

  • 15h - Vitesse x Helmond Sport - Canal CaloSalvador

Campeonato Saudita

  • 15h - Al Nassr x Al Riyadh - Canal GOAT, Sportv e Esporte na Band (YouTube)

Copa Santa Catarina

  • 15h - Tubarão x Criciúma - Metrópoles (YouTube)

Campeonato Paulista Feminino

  • 15h - Realidade Jovem (F) x Taubaté (F) - Paulistão (YouTube)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 15h30 - Nuremberg x Bochum - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Eslovaco

  • 15h30 - Slovan Bratislava x Dunajská Streda - Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Campeonato Uruguaio

  • 15h30 - Boston River x Plaza Colonia - Disney+

MLS

  • 15h30 - Philadelphia Union x New England Revolution - Apple TV+

Campeonato Italiano

  • 15h45 - Udinese x Milan - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h - Valencia x Athletic Bilbao - Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

  • 16h - Fulham x Brentford - Disney+

Brasileirão

  • 16h - Vitória x Fluminense - Premiere

Brasileirão Série B

  • 16h - Goiás x Paysandu - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Brasileirão Série D (Semifinal)

  • 16h - Inter de Limeira x Barra - Metrópoles (YouTube)

Campeonato Português

  • 16h30 - Vitória de Guimarães x Braga - Disney+

Brasileirão Série C

  • 17h - Náutico x Ponte Preta - SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN

Copa Paulista (Semifinal)

  • 17h - Grêmio Prudente x Primavera - Paulistão e Metrópoles (YouTube)

MLS

  • 17h30 - Atlanta United x San Diego - Apple TV+

Brasileirão

  • 18h30 - Botafogo x Atlético-MG - Prime Video
  • 18h30 - Ceará x Bahia - Premiere

Brasileirão Série B

  • 18h30 - Avaí x Ferroviária - Disney+
  • 18h30 - Amazonas x Volta Redonda - Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 18h30 - Nacional x Liverpool - Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h - Tigre x Aldosivi - Disney+

Brasileirão Série C

  • 19h30 - Londrina x Caxias - SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN

Brasileirão Série D (Semifinal)

  • 19h30 - Santa Cruz x Maranhão - Metrópoles (YouTube)

Liga Nacional de Futsal

  • 20h - Umuarama x Corinthians - Canal GOAT e LNFTV

Brasileirão Série B

  • 20h30 - Remo x Atlético-GO - Disney+

MLS

  • 20h30 - Inter Miami x DC United - Apple TV+
  • 20h30 - Columbus Crew x Toronto - Apple TV+
  • 20h30 - Montréal x New York Red Bulls - Apple TV+
  • 20h30 - Orlando City x Nashville - Apple TV+

NWSL

  • 20h30 - Kansas City Current (F) x Seattle Reign (F) - Xsports e Canal GOAT

Brasileirão

  • 21h - Palmeiras x Fortaleza - Sportv e Premiere

Campeonato Argentino

  • 21h15 - Atlético Tucumán x River Plate - ESPN 4 e Disney+

MLS

  • 21h30 - Dallas x Colorado Rapids - Apple TV+
  • 21h30 - Houston Dynamo x Portland Timbers - Apple TV+
  • 21h30 - Sporting Kansas City x Vancouver Whitecaps - Apple TV+
  • 21h30 - Minnesota United x Chicago Fire - Apple TV+

Campeonato Mexicano

  • 22h - Pumas x Tigres - SportyNet (TV e YouTube)

MLS

  • 23h30 - Los Angeles Galaxy x Cincinnati - Apple TV+
  • 23h30 - San Jose Earthquakes x St. Louis - Apple TV+

Campeonato Mexicano

  • 0h15 - Monterrey x América - SportyNet (TV e YouTube)

 

