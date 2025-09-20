Jogos de hoje, sábado, 20 de setembro de 2025: Onde assistir ao vivo e horários

No sábado, 20 de setembro de 2025, os torcedores poderão acompanhar uma vasta programação de jogos de futebol ao redor do mundo. Desde os tradicionais campeonatos europeus, como o Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e o Campeonato Alemão, até os torneios da MLS e do Campeonato Mexicano, o dia será recheado de grandes confrontos.
O futebol feminino também estará em destaque, com várias partidas da NWSL e do Campeonato Paulista Feminino. Além disso, o Brasileirão movimenta suas diversas divisões, como a Série A, B, C e D, com jogos importantes e decisivos para os clubes.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Japonês
- 6h30 - Cerezo Osaka x Kashiwa Reysol - Xsports e Canal GOAT
- 7h - Urawa Reds x Kashima Antlers - Canal GOAT
- 7h - Kyoto Sanga x Shimizu S-Pulse - Canal GOAT
Campeonato Espanhol Feminino
- 7h - Espanyol (F) x Athletic Bilbao (F) - DAZN
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 8h - Magdeburg x Schalke 04 - OneFootball
- 8h - Hertha Berlin x Paderborn - OneFootball
- 8h - Eintracht Braunschweig x Elversberg - OneFootball
Campeonato Inglês
- 8h30 - Liverpool x Everton - ESPN e Disney+
- 8h30 - Leicester x Coventry - Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
- 9h - Girona x Levante - Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 9h - Rot-Weiss Essen x Hansa Rostock - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Norueguês
- 9h - Fredrikstad x Bryne - OneFootball
Campeonato Alemão Feminino
- 9h - Bayern (F) x Carl Zeiss Jena (F) - DAZN
Campeonato Italiano
- 10h - Bologna x Genoa - Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 10h - Spezia x Juve Stabia - OneFootball
- 10h - Reggiana x Catanzaro - OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 10h - Livorno x Ascoli - OneFootball
Campeonato Alemão
- 10h30 - Hoffenheim x Bayern - CazéTV, Sportv e OneFootball
- 10h30 - Werder Bremen x Freiburg - Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 - Hamburgo x Heidenheim - OneFootball
- 10h30 - Augsburg x Mainz - OneFootball
Campeonato Inglês
- 11h - Brighton x Tottenham - ESPN 4 e Disney+
- 11h - West Ham x Crystal Palace - Disney+
- 11h - Wolverhampton x Leeds United - Xsports e Disney+
- 11h - Burnley x Nottingham Forest - Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 11h - Sheffield United x Charlton - Disney+
Campeonato Norueguês
- 11h - Sandejford x Brann - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Campeonato Norte-Irlandês
- 11h - Linfield x Glenavon - Canal GOAT e OneFootball
- 11h - Larne x Carrick Rangers - Canal GOAT e OneFootball
- 11h - Coleraine x Glentoran - Canal GOAT e OneFootball
- 11h - Crusaders x Ballymena United - OneFootball
Campeonato Paulista Feminino
- 11h - Corinthians (F) x Santos (F) - Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Campeonato Espanhol
- 11h15 - Real Madrid x Espanyol - ESPN e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 12h15 - Monza x Sampdoria - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 12h30 - Catania x Sorrento - OneFootball
- 12h30 - Casertana x Cosenza - OneFootball
Campeonato Saudita
- 12h40 - Al Najma x Al Ittihad - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Italiano
- 13h - Hellas Verona x Juventus - CazéTV e Disney+
Campeonato Norueguês
- 13h - Valerenga x KFUM - OneFootball
Campeonato Eslovaco
- 13h - Zeleziarne Podbrezová x Trencín - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Uruguaio
- 13h - Montevideo City Torque x Cerro Largo - Disney+
MLS
- 13h - New York City x Charlotte - Apple TV+
Campeonato Saudita Feminino
- 13h - Al Ahli (F) x Al Hilal (F) - Canal GOAT
Campeonato Inglês
- 13h30 - Manchester United x Chelsea - Disney+
Campeonato Alemão
- 13h30 - RB Leipzig x Colônia - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Espanhol
- 13h30 - Villarreal x Osasuna - ESPN 4 e Disney+
- 13h30 - Alavés x Sevilla - Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 13h30 - Leganés x Las Palmas - Disney+
- 13h30 - FC Andorra x Mirandés - Disney+
Copa da Liga Escocesa (Quartas)
- 13h45 - Rangers x Hibernian - Canal GOAT
Campeonato Português
- 14h - AVS x Benfica - ESPN e Disney+
Campeonato Turco
- 14h - Trabzonspor x Gaziantep - Disney+
Campeonato Grego
- 14h30 - PAOK x Panetolikos - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 14h30 - Mantova x Modena - OneFootball
Campeonato Holandês
- 15h - Fortuna Sittard x Utrecht - Disney+
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
- 15h - Vitesse x Helmond Sport - Canal CaloSalvador
Campeonato Saudita
- 15h - Al Nassr x Al Riyadh - Canal GOAT, Sportv e Esporte na Band (YouTube)
Copa Santa Catarina
- 15h - Tubarão x Criciúma - Metrópoles (YouTube)
Campeonato Paulista Feminino
- 15h - Realidade Jovem (F) x Taubaté (F) - Paulistão (YouTube)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 15h30 - Nuremberg x Bochum - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Eslovaco
- 15h30 - Slovan Bratislava x Dunajská Streda - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Campeonato Uruguaio
- 15h30 - Boston River x Plaza Colonia - Disney+
MLS
- 15h30 - Philadelphia Union x New England Revolution - Apple TV+
Campeonato Italiano
- 15h45 - Udinese x Milan - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h - Valencia x Athletic Bilbao - Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
- 16h - Fulham x Brentford - Disney+
Brasileirão
- 16h - Vitória x Fluminense - Premiere
Brasileirão Série B
- 16h - Goiás x Paysandu - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
Brasileirão Série D (Semifinal)
- 16h - Inter de Limeira x Barra - Metrópoles (YouTube)
Campeonato Português
- 16h30 - Vitória de Guimarães x Braga - Disney+
Brasileirão Série C
- 17h - Náutico x Ponte Preta - SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN
Copa Paulista (Semifinal)
- 17h - Grêmio Prudente x Primavera - Paulistão e Metrópoles (YouTube)
MLS
- 17h30 - Atlanta United x San Diego - Apple TV+
Brasileirão
- 18h30 - Botafogo x Atlético-MG - Prime Video
- 18h30 - Ceará x Bahia - Premiere
Brasileirão Série B
- 18h30 - Avaí x Ferroviária - Disney+
- 18h30 - Amazonas x Volta Redonda - Disney+
Campeonato Uruguaio
- 18h30 - Nacional x Liverpool - Disney+
Campeonato Argentino
- 19h - Tigre x Aldosivi - Disney+
Brasileirão Série C
- 19h30 - Londrina x Caxias - SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN
Brasileirão Série D (Semifinal)
- 19h30 - Santa Cruz x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
Liga Nacional de Futsal
- 20h - Umuarama x Corinthians - Canal GOAT e LNFTV
Brasileirão Série B
- 20h30 - Remo x Atlético-GO - Disney+
MLS
- 20h30 - Inter Miami x DC United - Apple TV+
- 20h30 - Columbus Crew x Toronto - Apple TV+
- 20h30 - Montréal x New York Red Bulls - Apple TV+
- 20h30 - Orlando City x Nashville - Apple TV+
NWSL
- 20h30 - Kansas City Current (F) x Seattle Reign (F) - Xsports e Canal GOAT
Brasileirão
- 21h - Palmeiras x Fortaleza - Sportv e Premiere
Campeonato Argentino
- 21h15 - Atlético Tucumán x River Plate - ESPN 4 e Disney+
MLS
- 21h30 - Dallas x Colorado Rapids - Apple TV+
- 21h30 - Houston Dynamo x Portland Timbers - Apple TV+
- 21h30 - Sporting Kansas City x Vancouver Whitecaps - Apple TV+
- 21h30 - Minnesota United x Chicago Fire - Apple TV+
Campeonato Mexicano
- 22h - Pumas x Tigres - SportyNet (TV e YouTube)
MLS
- 23h30 - Los Angeles Galaxy x Cincinnati - Apple TV+
- 23h30 - San Jose Earthquakes x St. Louis - Apple TV+
Campeonato Mexicano
- 0h15 - Monterrey x América - SportyNet (TV e YouTube)