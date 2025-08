Jogos de hoje, sábado, 2 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Alemão (segunda divisão), Brasileirão, Leagues Cup e Amistosos internacionais são os destaques do futebol deste sábado, 2 de agosto.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Uruguaio, Paulistão Feminino, Copa do Brasil, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão (segunda divisão)

8h - Darmstadt x VfL Bochum - OneFootball (Tempo Real)

8h - Elversberg x Nurnberg - OneFootball (Tempo Real)

8h - Karlsruher x Preussen Munster - OneFootball (Tempo Real)

8h - Paderborn x Holsten Kiel - OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Inglês (terceira divisão)

8h30 - Cardiff x Peterborough - Disney+ (Tempo Real)

11h - Bradford City x Wycombe Wanderers - Disney+ (Tempo Real)

11h - Barnet x Fleetwood Town - Disney+ (Tempo Real)

Copa América Feminina

18h - Brasil x Colômbia - Sportv (Tempo Real)

Campeonato Ucraniano

9h30 - Veres Rivne x Dínamo de Kiev - OneFootball (Tempo Real)

Amistoso Internacional

10h30 - Union Berlin x Espanyol - SportyNet (Tempo Real)

11h30 - Southampton x Brighton - ESPN e Disney+ (Tempo Real)

14h - Twente x Udinese - N Sports (Tempo Real)

15h - Olympique de Marselha x Sevilla - Disney+ (Tempo Real)

15h30 - Borussia Monchengladbach x Valencia - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão

16h - Sport x Bahia - Premiere (Tempo Real)

- Premiere (Tempo Real) 16h - Novorizontino x Avaí - RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+ (Tempo Real)

18h30 - Mirassol x Vasco - Premiere (Tempo Real)

- Premiere (Tempo Real) 21h - Fluminense x Grêmio - Sportv e Premiere (Tempo Real)

Leagues Cup

19h - Orlando City x Atlas - Apple TV+ (Tempo Real)

20h - Inter Miami x Necaxa - Apple TV+ (Tempo Real)

22h - Club América-MEX x Minnesota United - Apple TV+ (Tempo Real)

22h - Pumas x Atlanta United - Apple TV+ (Tempo Real)

22h30 - Real Salt Lake x Atlético San Luís - Apple TV+ (Tempo Real)

Campeonato Uruguaio

15h - River Plate-URU x Cerro - Disney+ (Tempo Real)

17h30 - Nacional-URU x Montevideo City Torque - Disney+ (Tempo Real)

20h - Boston River x Defensor Sporting - Disney+ (Tempo Real)

Paulistão Feminino

11h - Taubaté (F) x São Paulo (F) - Record News, Space e Max

16h - Ferroviária (F) x RB Bragantino (F) - Paulistão (YouTube)

Brasileirão Série D (segunda fase)

16h - Água Santa x Ceilândia - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)

16h - Cascavel x Barra - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)

16h - Maranhão AC x Tuna Luso - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)

16h - Maricá x Aparecidense - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)

17h - Ferroviário x ASA - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)

18h - Mixto x Portuguesa - Metrópoles e TV Mixto (YouTube) (Tempo Real)

19h - Luverdense x Rio Branco-ES - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport x Bahia pelo Brasileirão?

O jogo Sport x Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo do Fluminense x Grêmio?

O jogo Fluminense x Grêmio terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 2 de agosto.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 2 de agosto.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 2 de agosto.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 2 de agosto.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Premiere

Disney+

8h30 - Cardiff x Peterborough - Campeonato Inglês (terceira divisão)

11h - Barnet x Fleetwood Town - Campeonato Inglês (quarta divisão)

11h30 - Southampton x Brighton - Amistoso Internacional

15h - Olympique de Marselha x Sevilla - Amistoso Internacional

17h30 - Nacional-URU x Montevideo City Torque - Campeonato Uruguaio

20h - Boston River x Defensor Sporting - Campeonato Uruguaio

20h30 - Amazonas x Goiás - Brasileirão Série B

Apple TV+