Jogos de hoje, sábado, 1º de novembro, onde assistir ao vivo e horários

O sábado, 1º de novembro, chega com uma programação recheada de futebol internacional e brasileiro. No Campeonato Alemão, o confronto entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen é destaque, enquanto na Premier League, Liverpool recebe o Aston Villa.
O futebol brasileiro também está presente, com jogos da Série A e B do Brasileirão, além do Campeonato Paulista Feminino.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão Série A
- 16h00 - Cruzeiro x Vitória - Premiere
- 16h00 - Santos x Fortaleza - Premiere
- 18h00 - Mirassol x Botafogo - Sportv e Premiere
- 18h00 - Flamengo x Sport - Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
- 16h00 - Goiás x Athletico-PR - Disney+, ESPN 4 e SportyNet
- 18h30 - Avaí x Athletic - Disney+
- 21h00 - Vasco x São Paulo - Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Paulista Feminino
- 11h00 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Record News, Space e HBO Max
Campeonato Alemão
- 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
- 16h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Espanhol
- 12h15 - Atlético de Madrid x Sevilla - Disney+
- 14h30 - Real Sociedad x Athletic Bilbao - ESPN 3 e Disney+
- 16h00 - Villarreal x Rayo Vallecano - Disney+
- 17h00 - Real Madrid e Valencia - Disney+
Campeonato Francês
- 13h00 - PSG x Nice - CazéTV
- 15h00 - Monaco x Paris FC - CazéTV
Campeonato Inglês
- 12h00 - Liverpool x Aston Villa - ESPN e Disney+
- 12h00 - Nottingham Forest x Manchester United - ESPN e Disney+
- 14h30 - Tottenham x Chelsea - ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
- 11h00 - Udinese x Atalanta - ESPN 4 e Disney+
- 14h00 - Napoli x Como - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool hoje?
O jogo Liverpool x Aston Villa será transmitido ao vivo às 12h00 na ESPN e Disney+.
Onde assistir ao vivo o jogo de Flamengo e Sport hoje?
O jogo Flamengo x Sport será transmitido ao vivo às 18h00 na Sportv e Premiere.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 1º.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 1º.
Record
- 11h00 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Campeonato Paulista Feminino
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 1º.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 18h00 - Flamengo x Sport - Brasileirão
ESPN
- 12h00 - Liverpool x Aston Villa - Campeonato Inglês
- 14h30 - Tottenham x Chelsea - Campeonato Inglês
Premiere
- 16h00 - Cruzeiro x Vitória - Brasileirão
- 16h00 - Santos x Fortaleza - Brasileirão
- 21h00 - Vasco x São Paulo - Brasileirão
DAZN
- 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 12h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - Campeonato Alemão Feminino
OneFootball
- 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 16h00 - Villarreal x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 12h15 - Atlético de Madrid x Sevilla - Campeonato Espanhol
- 13h00 - PSG x Nice - Campeonato Francês
- 14h30 - Tottenham x Chelsea - Campeonato Inglês
- 16h00 - Villarreal x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
CazéTV
- 13h00 - PSG x Nice - Campeonato Francês
- 15h00 - Monaco x Paris FC - Campeonato Francês
Canal GOAT
- 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
YouTube (Futebol Paulista)
- 11h00 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Campeonato Paulista Feminino
UOL Play
- 11h00 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Campeonato Paulista Feminino
SportyNet (TV e YouTube)
- 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão