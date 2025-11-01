Esporte

Jogos de hoje, sábado, 1º de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 10h46.

Última atualização em 1 de novembro de 2025 às 12h04.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O sábado, 1º de novembro, chega com uma programação recheada de futebol internacional e brasileiro. No Campeonato Alemão, o confronto entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen é destaque, enquanto na Premier League, Liverpool recebe o Aston Villa.

O futebol brasileiro também está presente, com jogos da Série A e B do Brasileirão, além do Campeonato Paulista Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

  • 16h00 - Goiás x Athletico-PR - Disney+, ESPN 4 e SportyNet
  • 18h30 - Avaí x Athletic - Disney+
  • 21h00 - Vasco x São Paulo - Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Paulista Feminino

  • 11h00 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Record News, Space e HBO Max

Campeonato Alemão

  • 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
  • 16h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 12h15 - Atlético de Madrid x Sevilla - Disney+
  • 14h30 - Real Sociedad x Athletic Bilbao - ESPN 3 e Disney+
  • 16h00 - Villarreal x Rayo Vallecano - Disney+
  • 17h00 - Real Madrid e Valencia - Disney+

Campeonato Francês

  • 13h00 - PSG x Nice - CazéTV
  • 15h00 - Monaco x Paris FC - CazéTV

Campeonato Inglês

Campeonato Italiano

  • 11h00 - Udinese x Atalanta - ESPN 4 e Disney+
  • 14h00 - Napoli x Como - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool hoje?

O jogo Liverpool x Aston Villa será transmitido ao vivo às 12h00 na ESPN e Disney+.

Onde assistir ao vivo o jogo de Flamengo e Sport hoje?

O jogo Flamengo x Sport será transmitido ao vivo às 18h00 na Sportv e Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 1º.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 1º.

Record

  • 11h00 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Campeonato Paulista Feminino

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 1º.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 18h00 - Flamengo x Sport - Brasileirão

ESPN

  • 12h00 - Liverpool x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 14h30 - Tottenham x Chelsea - Campeonato Inglês

Premiere

  • 16h00 - Cruzeiro x Vitória - Brasileirão
  • 16h00 - Santos x Fortaleza - Brasileirão
  • 21h00 - Vasco x São Paulo - Brasileirão

DAZN

  • 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 12h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - Campeonato Alemão Feminino

OneFootball

  • 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 16h00 - Villarreal x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 12h15 - Atlético de Madrid x Sevilla - Campeonato Espanhol
  • 13h00 - PSG x Nice - Campeonato Francês
  • 14h30 - Tottenham x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 16h00 - Villarreal x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

CazéTV

  • 13h00 - PSG x Nice - Campeonato Francês
  • 15h00 - Monaco x Paris FC - Campeonato Francês

Canal GOAT

  • 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão

YouTube (Futebol Paulista)

  • 11h00 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Campeonato Paulista Feminino

UOL Play

  • 11h00 - Corinthians (F) x São Paulo (F) - Campeonato Paulista Feminino

SportyNet (TV e YouTube)

  • 14h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Flamengo x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Real Madrid x Valencia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Santos x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Casual

Foco no MPB: Marisa Monte, Caetano e Alcione sobem aos palcos em São Paulo

Tecnologia

Governo quer que Anatel assuma regulação da cibersegurança no país

Inteligência Artificial

OpenAI inicia venda de créditos extra do Sora, sua IA de geração de vídeos

Minhas Finanças

O que muda para cotistas de fundos com nova exigência da Receita