Jogos de hoje, sábado, 18 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Atlético-MG contra Cruzeiro pela FC Series e do Getafe contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol são os destaques do futebol deste sábado, 18 de janeiro.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Inglês, Campeonato Italiano, Campeonato Paulista, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol Feminino

8h - Badalona x Atlético de Madrid - DAZN

Campeonato Inglês

9h30 - Newcastle x Bournemouth - ESPN e Disney+

12h - Brentford x Liverpool - ESPN e Disney+

12h - West Ham x Crystal Palace - ESPN 2 e Disney+

14h30 - Arsenal x Aston Villa - Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Bayern de Munique x Wolfsburg - Sportv, CazéTV e Onefootball

11h30 - Stuttgart x Freiburg - Canal GOAT e Onefootball

14h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Monchengladbach - Rede TV e Onefootball

Campeonato Espanhol

10h - Girona x Sevilla - Disney+

12h15 - Leganés x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Disney+

14h30 - Real Bétis x Alavés - ESPN 4 e Disney+

17h - Getafe x Barcelona - ESPN e Disney+

Paulistão

16h - Inter de Limeira x Guarani - Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

18h30 - Noroeste x Palmeiras - CazéTV, Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

20h30 - Portuguesa x Novorizontino - Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

FC Series

17h - Atlético-MG x Cruzeiro - Sportv, Premiere, Canal GOAT e CBN Esportes (YouTube)

Campeonato Carioca

16h30 - Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - Globo, Sportv e Premiere

19h - Fluminense x Maricá - Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG contra o Cruzeiro; veja horário

O jogo Atlético-MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere, Canal GOAT e CBN Esportes (YouTube), às 17h.

Que horas é o jogo do Barcelona?

O jogo Getafe x Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Qual canal irá passar o jogo do Palmeiras pelo Paulistão?

O jogo Noroeste x Palmeiras terá transmissão ao vivo no CazéTV, Nosso Futebol, Zapping e Uol Play, às 18h30.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.