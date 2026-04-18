Jogos de hoje, sábado, 18 de abril: onde assistir ao vivo e horários

O sábado está cheio de jogos importantes no Brasil e no mundo. Pelo Brasileirão, as equipes entram em campo pela 12.ª rodada. Já os torneios internacionais estão os europeus, que entram em fase final das respectivas competições.
Dentre os principais jogos, destaque para a final da Copa do Rei entre Atlético de Madrid x Real Sociedad, e também para o duelo entre Vasco x São Paulo pelo Brasileirão.
A programação ainda inclui partidas de amistosos da seleção feminina, Brasileirão Série B e C, Premier League, Bundesliga e Campeonato Italiano.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Brasileiro
18h30 - Vasco x São Paulo
18h30 - Chapecoense x Botafogo
20h - Vitória x Corinthians
20h30 - Cruzeiro x Grêmio
Amistosos da seleção feminina
22h30 - Brasil x Canadá
Campeonato Brasileiro Série B
18h - Náutico x São Bernardo
18h - América-MG x Sport
18h30 - Vila Nova x Operário-PR
20h30 - Avaí x Ponte Preta
20h45 - CRB x Juventude
Campeonato Brasileiro Série C
16h - Confiança x Santa Cruz
17h - Inter de Limeira x Ituano
18h15 - Volta Redonda x Caxias
Campeonato Brasileiro Série D
15h - América-RJ x Portuguesa
15h - Lagarto x Retrô
15h - Blumenau x Azuriz
Premier League
8h30 - Brentford x Fulham
11h - Newcastle x Bournemouth
11h - Leeds United x Wolverhampton
13h30 - Tottenham x Brighton
16h - Chelsea x Manchester United
Copa do Rei
16h - Atlético Madrid x Real Sociedad
Bundesliga
10h30 - Werder Bremen x Hamburgo
10h30 - Hoffenheim x Borussia Dortmund
10h30 - Unión Berlín x Wolfsburg
10h30 - Bayer Leverkusen x Augsburg
13h30 - Eintracht x RB Leipzig
Campeonato Italiano
10h - Unidese x Parma
13h - Napoli x Lazio
15h45 - Roma x Atalanta
Campeonato francês
12h - Lorient x Olympique de Marselha
14h - Angers x Le Havre
16h05 - Lille x Nice
Liga dos Campeões da Ásia
13h15 - Buriram United x Shabab Al Ahli
Campeonato Paulista - 2ª divisão
15h - Votoraty x Flamengo-SP
15h - São Carlos x Mogi Mirim
15h - Mauá x Manthiqueira
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- 22h30 - Brasil x Canadá - Amistosos seleção feminina
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 18.
Record
- 20h30 - Cruzeiro x Grêmio - Campeonato Brasileiro
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 18.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 13h30 - Eintracht Frankfurt x RB Leipzig - Campeonato Alemão
- 20h30 - Vitória x Corinthians - Campeonato Brasileiro
- 22h30 - Brasil x Canadá - Amistosos seleção feminina
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports neste sábado, 18.
ESPN
- 11h - Newcastle x Bournemouth - Campeonato Inglês
- 13h30 - Tottenham x Brighton - Campeonato Inglês
- 18h - América-MG x Sport - Brasileirão 2.ª divisão
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 neste sábado, 18.
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 neste sábado, 18.
ESPN4
- 14h - Gençlerbirliği x Galatasaray - Campeonato Turco
- 16h - Atlético de Madrid x Real Sociedad - Copa do Rei
XSports
- 10h30 - Hoffeinhem x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 13h - Napoli x Lazio - Campeonato Italiano
Premiere
- 18h - Náutico x São Bernardo - Brasileirão 2ª divisão
- 18h30 - Chapecoense x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 20h30 - Vitória x Corinthians - Campeonato Brasileiro
- 20h30 - Cruzeiro x Grêmio - Campeonato Brasileiro
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 18.
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 8h30 - Brentford x Fulham - Campeonato Inglês
- 10h - Udinese x Parma - Campeonato Italiano
- 11h - Newcastle x Bournemouth - Campeonato Inglês
- 11h - Leeds x Wolverhampton - Campeonato Inglês
- 13h - Napoli x Lazio - Campeonato Italiano
- 13h15 - Buriram United x Shabab Al Ahli - Champions League Asiática
- 13h30 - Tottenham x Brighton - Campeonato Inglês
- 14h - Gençlerbirliği x Galatasaray - Campeonato Turco
- 15h45 - Roma x Atalanta - Campeonato Italiano
- 16h - Atlético de Madrid x Real Sociedad - Copa do Rei
- 16h - Chelsea x Manchester United - Campeonato Inglês
- 18h - América-MG x Sport - Brasileirão 2.ª divisão
- 18h30 - Vila Nova x Operário - Brasileirão 2.ª divisão
- 20h30 - Avaí x Ponte Preta - Brasileirão 2.ª divisão
- 20h45 - CRB x Juventude - Brasileirão 2.ª divisão
Canal Goat
- 10h30 - Bayer Leverkusen x Augsburg - Campeonato Alemão
- 15h30 - St. Pauli x Koln - Campeonato Alemão
GE TV
- 22h30 - Brasil x Canadá - Amistosos seleção feminina
Onefootball
- 10h30 - Hoffeinhem x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 10h30 - Bayer Leverkusen x Augsburg - Campeonato Alemão
- 10h30 - Unión Berlim x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 10h30 - Werder Bremen x Hamburgo - Campeonato Alemão
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado, 18.
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado, 18.
Prime Video
- 18h30 - Vasco x São Paulo - Campeonato Brasileiro
Cazé TV
- 12h - Lorient x Olympique de Marselha - Campeonato Francês
- 14h - Angers x Le Havre - Campeonato Francês
- 16h05 - Lille x Nice - Campeonato Francês
- 20h30 - Cruzeiro x Grêmio - Campeonato Brasileiro