Jogos de hoje, sábado, 18 de abril: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Futebol: Sábado será cheio de jogos emocionantes (Esportes/Exame)

Futebol: Sábado será cheio de jogos emocionantes (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Publicado em 18 de abril de 2026 às 06h58.

O sábado está cheio de jogos importantes no Brasil e no mundo. Pelo Brasileirão, as equipes entram em campo pela 12.ª rodada. Já os torneios internacionais estão os europeus, que entram em fase final das respectivas competições.

Dentre os principais jogos, destaque para a final da Copa do Rei entre Atlético de Madrid x Real Sociedad, e também para o duelo entre Vasco x São Paulo pelo Brasileirão.

A programação ainda inclui partidas de amistosos da seleção feminina, Brasileirão Série B e C, Premier League, Bundesliga e Campeonato Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Brasileiro

18h30 - Vasco x São Paulo

18h30 - Chapecoense x Botafogo

20h - Vitória x Corinthians

20h30 - Cruzeiro x Grêmio

Amistosos da seleção feminina

22h30 - Brasil x Canadá

Campeonato Brasileiro Série B

18h - Náutico x São Bernardo

18h - América-MG x Sport

18h30 - Vila Nova x Operário-PR

20h30 - Avaí x Ponte Preta

20h45 - CRB x Juventude

Campeonato Brasileiro Série C

16h - Confiança x Santa Cruz

17h - Inter de Limeira x Ituano

18h15 - Volta Redonda x Caxias

Campeonato Brasileiro Série D

15h - América-RJ x Portuguesa

15h - Lagarto x Retrô

15h - Blumenau x Azuriz

Premier League

8h30 - Brentford x Fulham

11h - Newcastle x Bournemouth

11h - Leeds United x Wolverhampton

13h30 - Tottenham x Brighton

16h - Chelsea x Manchester United

Copa do Rei

16h - Atlético Madrid x Real Sociedad

Bundesliga

10h30 - Werder Bremen x Hamburgo

10h30 - Hoffenheim x Borussia Dortmund

10h30 - Unión Berlín x Wolfsburg

10h30 - Bayer Leverkusen x Augsburg

13h30 - Eintracht x RB Leipzig

Campeonato Italiano

10h - Unidese x Parma

13h - Napoli x Lazio

15h45 - Roma x Atalanta

Campeonato francês

12h - Lorient x Olympique de Marselha

14h - Angers x Le Havre

16h05 - Lille x Nice

Liga dos Campeões da Ásia

13h15 - Buriram United x Shabab Al Ahli

Campeonato Paulista - 2ª divisão

15h - Votoraty x Flamengo-SP

15h - São Carlos x Mogi Mirim

15h - Mauá x Manthiqueira

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 22h30 - Brasil x Canadá - Amistosos seleção feminina

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 18.

Record

  • 20h30 - Cruzeiro x Grêmio - Campeonato Brasileiro

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 18.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 13h30 - Eintracht Frankfurt x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 20h30 - Vitória x Corinthians - Campeonato Brasileiro
  • 22h30 - Brasil x Canadá - Amistosos seleção feminina

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports neste sábado, 18.

ESPN

  • 11h - Newcastle x Bournemouth - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Tottenham x Brighton - Campeonato Inglês
  • 18h - América-MG x Sport - Brasileirão 2.ª divisão

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 neste sábado, 18.

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 neste sábado, 18.

ESPN4

  • 14h - Gençlerbirliği x Galatasaray - Campeonato Turco
  • 16h - Atlético de Madrid x Real Sociedad - Copa do Rei

XSports

  • 10h30 - Hoffeinhem x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 13h - Napoli x Lazio - Campeonato Italiano

Premiere

  • 18h - Náutico x São Bernardo - Brasileirão 2ª divisão
  • 18h30 - Chapecoense x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • 20h30 - Vitória x Corinthians - Campeonato Brasileiro
  • 20h30 - Cruzeiro x Grêmio - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 18.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 8h30 - Brentford x Fulham - Campeonato Inglês
  • 10h - Udinese x Parma - Campeonato Italiano
  • 11h - Newcastle x Bournemouth - Campeonato Inglês
  • 11h - Leeds x Wolverhampton - Campeonato Inglês
  • 13h - Napoli x Lazio - Campeonato Italiano
  • 13h15 - Buriram United x Shabab Al Ahli - Champions League Asiática
  • 13h30 - Tottenham x Brighton - Campeonato Inglês
  • 14h - Gençlerbirliği x Galatasaray - Campeonato Turco
  • 15h45 - Roma x Atalanta - Campeonato Italiano
  • 16h - Atlético de Madrid x Real Sociedad - Copa do Rei
  • 16h - Chelsea x Manchester United - Campeonato Inglês
  • 18h - América-MG x Sport - Brasileirão 2.ª divisão
  • 18h30 - Vila Nova x Operário - Brasileirão 2.ª divisão
  • 20h30 - Avaí x Ponte Preta - Brasileirão 2.ª divisão
  • 20h45 - CRB x Juventude - Brasileirão 2.ª divisão

Canal Goat

  • 10h30 - Bayer Leverkusen x Augsburg - Campeonato Alemão
  • 15h30 - St. Pauli x Koln - Campeonato Alemão

GE TV

  • 22h30 - Brasil x Canadá - Amistosos seleção feminina

Onefootball

  • 10h30 - Hoffeinhem x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Bayer Leverkusen x Augsburg - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Unión Berlim x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 10h30 - Werder Bremen x Hamburgo - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado, 18.

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado, 18.

Prime Video

  • 18h30 - Vasco x São Paulo - Campeonato Brasileiro

Cazé TV

  • 12h - Lorient x Olympique de Marselha - Campeonato Francês
  • 14h - Angers x Le Havre - Campeonato Francês
  • 16h05 - Lille x Nice - Campeonato Francês
  • 20h30 - Cruzeiro x Grêmio - Campeonato Brasileiro

Acompanhe tudo sobre: Futebol, Agenda de jogos, Jogos de hoje

