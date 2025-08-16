Esporte

Jogos de hoje, sábado, 16 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 09h52.

Última atualização em 16 de agosto de 2025 às 10h29.

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado, 16 de agosto, com as principais partidas do dia, incluindo a Copa da Alemanha, Campeonato Japonês, Campeonato Inglês e muito mais. Não perca os duelos entre grandes equipes como Aston Villa x Newcastle, Nacional x Progreso, e os jogos da Copa Paulista.

Copa da Alemanha

  • 8h00 – FK Pirmasens x Hamburgo – Disney+ (Tempo Real)
  • 10h30 – Eintracht Norderstedt x St. Pauli – Disney+ (Tempo Real)
  • 10h30 – SV Hemelingen x Wolfsburg – Disney+ (Tempo Real)
  • 10h30 – SV Sandhausen x RB Leipzig – ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)
  • 13h00 – Sportfreunde Lotte x Freiburg – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Japonês

  • 6h00 – Kashima Antlers x Fukuoka – Canal GOAT (Tempo Real)
  • 7h00 – Urawa Red Diamonds x Nagoya Grampus – Canal GOAT (Tempo Real)
  • 7h00 – Vissel Kobe x Yokohama FC – Canal GOAT (Tempo Real)

Campeonato Inglês

  • 8h30 – Aston Villa x Newcastle – ESPN e Disney+ (Tempo Real)
  • 8h30 – Wrexham x West Brom – ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)
  • 11h00 – Brighton x Fulham – Disney+ (Tempo Real)
  • 11h00 – Sunderland x West Ham – ESPN e Disney+ (Tempo Real)
  • 11h00 – Tottenham x Burnley – Xsports e Disney+ (Tempo Real)
  • 11h00 – Blackburn x Birmingham – Disney+ (Tempo Real)
  • 13h30Wolves x Manchester CityDisney+ (Tempo Real)

Copa da Itália

  • 13h00 – Venezia x Mantova – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
  • 13h30 – Como x Sudtirol – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
  • 15h45 – Cagliari x Virtus Entella – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
  • 16h15 – Cremonese x Palermo – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Uruguaio

  • 13h00 – Juventud x Miramar Misiones – Disney+ (Tempo Real)
  • 15h30 – Liverpool-URU x Montevideo Wanderers – Disney+ (Tempo Real)
  • 16h30 – Nacional-URU x Progreso – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 12h00 – Racing Santander x Castellón – Disney+ (Tempo Real)
  • 14h30 - Mallorca x Barcelona - ESPN e Disney+ (Tempo Real)

Copa Paulista

  • 15h00 – Botafogo-SP x Francana – Ulisses TV (YouTube)
  • 15h00 – Grêmio Prudente x Linense – Paulistão (YouTube)
  • 15h00 – Inter de Limeira x Itapirense – Paulistão (YouTube)
  • 15h00 – Noroeste x Monte Azul – Paulistão (YouTube)
  • 15h00 – Santo André x Oeste – Paulistão (YouTube)
  • 15h00 – São Bento x Primavera – Paulistão (YouTube)
  • 15h00 – São José x Portuguesa Santista – Paulistão (YouTube)
  • 15h00 – Taubaté x São Caetano – Paulistão (YouTube)
  • 15h00 – União São João x Comercial – Paulistão (YouTube)
  • 15h00 – XV de Piracicaba x Paulista – Paulistão (YouTube)

Supercopa da Alemanha

  • 15h30 – Stuttgart x Bayern de Munique – Xsports, CazéTV e OneFootball (Tempo Real)

Amistosos

  • 15h30 – Inter de Milão x Olympiacos – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
  • 15h45 – Atalanta x Juventus – OneFootball (Tempo Real)
  • 15h45 – Bologna x OFI Crete – OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Brasileiro

  • 16h00 – Ceará x RB Bragantino – Premiere (Tempo Real)
  • 16h00Fluminense x FortalezaPremiere (Tempo Real)
  • 16h00 – São Paulo (F) x Ferroviária (F) – TV Brasil e Sportv
  • 16h00 – Remo x Botafogo-SP – RedeTV!, SportyNet (TV fechada), Desimpedidos e Disney+ (Tempo Real)
  • 16h00 – Ceilândia x Barra – Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
  • 16h00 – Manauara x ASA – Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
  • 16h00 – Maranhão x Central – Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
