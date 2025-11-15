Esporte

Jogos de hoje, sábado, 15 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 06h19.

Última atualização em 15 de novembro de 2025 às 07h07.

O clássico entre as equipes femininas de Barcelona e Real Madrid, o confronto direto entre Brasil e Senegal em amistoso, além de Santos x Palmeiras pelo Brasileirão e Sport x Flamengo, são os grandes destaques do futebol neste sábado, 15.

A programação também inclui os jogos das Eliminatórias da Euro, a reta final da Série B do Brasileirão, a Copa do Mundo Sub-17, além de campeonatos femininos na Inglaterra, Alemanha e Arábia Saudita.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

  • 18h30 - Sport x Flamengo - Prime Video
  • 21h - Santos x Palmeiras - Sportv, Premiere e Globoplay

Brasileirão Série B

  • 16h30 - Coritiba x Athletic - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN, Disney+ e Globoplay
  • 16h30 - Atlético-GO x Operário-PR - Disney+ e Globoplay
  • 16h30 - Avaí x Remo - Disney+ e Globoplay
  • 16h30 - CRB x Vila Nova - Disney+ e Globoplay
  • 16h30 - Volta Redonda x Chapecoense - Disney+ e Globoplay

Eliminatórias da Euro

  • 11h - Cazaquistão x Bélgica - ESPN e Disney+
  • 14h - Geórgia x Espanha - Disney+
  • 14h - Turquia x Bulgária - ESPN e Disney+
  • 14h - Chipre x Áustria - ESPN 4 e Disney+
  • 14h - Liechtenstein x País de Gales - Sportv 3
  • 16h45 - Suíça x Suécia - Sportv
  • 16h45 - Dinamarca x Bielorrússia - ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 - Grécia x Escócia - Disney+
  • 16h45 - Bósnia-Herzegovina x Romênia - Disney+
  • 16h45 - Eslovênia x Kosovo - Disney+

Amistosos

  • 13h - Brasil x Senegal - Globo, ge tv e Sportv
  • 19h - EUA x Paraguai - Xsports (TV e YouTube)
  • 21h30 - Colômbia x Nova Zelândia - Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT

Mundial Sub-17

  • 9h30 - Coreia do Sul x Inglaterra - FIFA+
  • 9h30 - Senegal x Uganda - FIFA+
  • 10h - Itália x República Tcheca - CazéTV e FIFA+
  • 10h30 - Japão x África do Sul - FIFA+
  • 11h45 - Alemanha x Burkina Faso - FIFA+
  • 12h15 - Venezuela x Coreia do Norte - FIFA+
  • 12h45 - Croácia x Uzbequistão - FIFA+
  • 12h45 - Áustria x Tunísia - FIFA+

Campeonato Espanhol Feminino

  • 8h - Alhama x Madrid - DAZN
  • 12h - Barcelona x Real Madrid - DAZN

Campeonato Inglês Feminino

  • 10h30 - Manchester City x Manchester United - Xsports, Canal GOAT e Disney+

Copa da Alemanha Feminina

  • 12h30 - Wolfsburg x Freiburg - DAZN

Campeonato Saudita Feminino

  • 12h15 - Al Hilal x Al Ula - Canal GOAT (YouTube)

Europeu Sub-19

  • 12h - Holanda x Cazaquistão - FIFA+

Amistoso Sub-19

  • 16h - Alemanha x Japão - FIFA+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 12h - Albacete x FC Andorra - Disney+
  • 17h - Racing Santander x Granada - Disney+

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

  • 14h30 - Gillingham x Crawley Town - Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 10h30 - Casarano x Catania - OneFootball

NWSL (Semifinal)

  • 14h - Washington Spirit x Portland Thorns - Xsports (TV e YouTube), Canal GOAT

Campeonato Argentino

  • 21h30 - Independiente x Rosario Central - Disney+

Taça FPF

  • 15h30 - Azuriz x Cianorte - FPF TV

Onde assistir ao vivo o jogo entre Santos e Palmeiras pelo Brasileirão?

O jogo Santos x Palmeiras será transmitido ao vivo às 21h, no Sportv, Premiere e Globoplay.

Que horas é o amistoso do Brasil hoje?

O amistoso entre Brasil x Senegal será exibido às 13h na Globo, ge tv e Sportv.

Onde assistir Barcelona x Real Madrid no Campeonato Espanhol Feminino?

O clássico Barcelona x Real Madrid acontece às 12h, com transmissão ao vivo no DAZN.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Globo

  • 13h - Brasil x Senegal - Amistoso

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 15.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 15.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 15.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 13h - Brasil x Senegal - Amistoso
  • 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão

ESPN

  • 11h - Cazaquistão x Bélgica - Eliminatórias da Euro
  • 14h - Turquia x Bulgária - Eliminatórias da Euro

ESPN 4

  • 14h - Chipre x Áustria - Eliminatórias da Euro
  • 16h45 - Dinamarca x Bielorrússia - Eliminatórias da Euro

Sportv 3

  • 14h - Liechtenstein x País de Gales - Eliminatórias da Euro

Premiere

  • 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 13h - Brasil x Senegal - Amistoso
  • 16h30 - Todos os jogos da Série B listados
  • 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão

Disney+

  • 10h30 - Manchester City x Manchester United (F)
  • 12h - Albacete x FC Andorra
  • 14h - Geórgia x Espanha
  • 14h - Turquia x Bulgária
  • 14h - Chipre x Áustria
  • 16h30 - Série B (Coritiba, Atlético-GO, Avaí, CRB, Volta Redonda)
  • 16h45 - Todos os jogos da Euro listados
  • 17h - Racing Santander x Granada
  • 21h30 - Independiente x Rosario Central

Canal GOAT

  • 10h30 - Manchester City x Manchester United (F)
  • 12h15 - Al Hilal x Al Ula (F)
  • 14h - Washington Spirit x Portland Thorns - NWSL
  • 21h30 - Colômbia x Nova Zelândia - Amistoso

CazéTV

  • 10h - Itália x República Tcheca - Mundial Sub-17

FIFA+

  • Jogos do Mundial Sub-17 e partidas sub-19 listadas

Xsports

  • 10h30 - Manchester City x Manchester United (F)
  • 14h - Washington Spirit x Portland Thorns - NWSL
  • 19h - EUA x Paraguai - Amistoso
  • 21h30 - Colômbia x Nova Zelândia - Amistoso

Prime Video

OneFootball

  • 10h30 - Casarano x Catania - Italiano (Terceira Divisão)

FPF TV

  • 15h30 - Azuriz x Cianorte - Taça FPF
