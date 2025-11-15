Jogos de hoje, sábado, 15 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico entre as equipes femininas de Barcelona e Real Madrid, o confronto direto entre Brasil e Senegal em amistoso, além de Santos x Palmeiras pelo Brasileirão e Sport x Flamengo, são os grandes destaques do futebol neste sábado, 15.
A programação também inclui os jogos das Eliminatórias da Euro, a reta final da Série B do Brasileirão, a Copa do Mundo Sub-17, além de campeonatos femininos na Inglaterra, Alemanha e Arábia Saudita.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 18h30 - Sport x Flamengo - Prime Video
- 21h - Santos x Palmeiras - Sportv, Premiere e Globoplay
Brasileirão Série B
- 16h30 - Coritiba x Athletic - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN, Disney+ e Globoplay
- 16h30 - Atlético-GO x Operário-PR - Disney+ e Globoplay
- 16h30 - Avaí x Remo - Disney+ e Globoplay
- 16h30 - CRB x Vila Nova - Disney+ e Globoplay
- 16h30 - Volta Redonda x Chapecoense - Disney+ e Globoplay
Eliminatórias da Euro
- 11h - Cazaquistão x Bélgica - ESPN e Disney+
- 14h - Geórgia x Espanha - Disney+
- 14h - Turquia x Bulgária - ESPN e Disney+
- 14h - Chipre x Áustria - ESPN 4 e Disney+
- 14h - Liechtenstein x País de Gales - Sportv 3
- 16h45 - Suíça x Suécia - Sportv
- 16h45 - Dinamarca x Bielorrússia - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Grécia x Escócia - Disney+
- 16h45 - Bósnia-Herzegovina x Romênia - Disney+
- 16h45 - Eslovênia x Kosovo - Disney+
Amistosos
- 13h - Brasil x Senegal - Globo, ge tv e Sportv
- 19h - EUA x Paraguai - Xsports (TV e YouTube)
- 21h30 - Colômbia x Nova Zelândia - Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT
Mundial Sub-17
- 9h30 - Coreia do Sul x Inglaterra - FIFA+
- 9h30 - Senegal x Uganda - FIFA+
- 10h - Itália x República Tcheca - CazéTV e FIFA+
- 10h30 - Japão x África do Sul - FIFA+
- 11h45 - Alemanha x Burkina Faso - FIFA+
- 12h15 - Venezuela x Coreia do Norte - FIFA+
- 12h45 - Croácia x Uzbequistão - FIFA+
- 12h45 - Áustria x Tunísia - FIFA+
Campeonato Espanhol Feminino
- 8h - Alhama x Madrid - DAZN
- 12h - Barcelona x Real Madrid - DAZN
Campeonato Inglês Feminino
- 10h30 - Manchester City x Manchester United - Xsports, Canal GOAT e Disney+
Copa da Alemanha Feminina
- 12h30 - Wolfsburg x Freiburg - DAZN
Campeonato Saudita Feminino
- 12h15 - Al Hilal x Al Ula - Canal GOAT (YouTube)
Europeu Sub-19
- 12h - Holanda x Cazaquistão - FIFA+
Amistoso Sub-19
- 16h - Alemanha x Japão - FIFA+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 12h - Albacete x FC Andorra - Disney+
- 17h - Racing Santander x Granada - Disney+
Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
- 14h30 - Gillingham x Crawley Town - Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 10h30 - Casarano x Catania - OneFootball
NWSL (Semifinal)
- 14h - Washington Spirit x Portland Thorns - Xsports (TV e YouTube), Canal GOAT
Campeonato Argentino
- 21h30 - Independiente x Rosario Central - Disney+
Taça FPF
- 15h30 - Azuriz x Cianorte - FPF TV
Onde assistir ao vivo o jogo entre Santos e Palmeiras pelo Brasileirão?
O jogo Santos x Palmeiras será transmitido ao vivo às 21h, no Sportv, Premiere e Globoplay.
Que horas é o amistoso do Brasil hoje?
O amistoso entre Brasil x Senegal será exibido às 13h na Globo, ge tv e Sportv.
Onde assistir Barcelona x Real Madrid no Campeonato Espanhol Feminino?
O clássico Barcelona x Real Madrid acontece às 12h, com transmissão ao vivo no DAZN.
Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?
Globo
- 13h - Brasil x Senegal - Amistoso
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 15.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 15.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 15.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 13h - Brasil x Senegal - Amistoso
- 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão
ESPN
- 11h - Cazaquistão x Bélgica - Eliminatórias da Euro
- 14h - Turquia x Bulgária - Eliminatórias da Euro
ESPN 4
- 14h - Chipre x Áustria - Eliminatórias da Euro
- 16h45 - Dinamarca x Bielorrússia - Eliminatórias da Euro
Sportv 3
- 14h - Liechtenstein x País de Gales - Eliminatórias da Euro
Premiere
- 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 13h - Brasil x Senegal - Amistoso
- 16h30 - Todos os jogos da Série B listados
- 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão
Disney+
- 10h30 - Manchester City x Manchester United (F)
- 12h - Albacete x FC Andorra
- 14h - Geórgia x Espanha
- 14h - Turquia x Bulgária
- 14h - Chipre x Áustria
- 16h30 - Série B (Coritiba, Atlético-GO, Avaí, CRB, Volta Redonda)
- 16h45 - Todos os jogos da Euro listados
- 17h - Racing Santander x Granada
- 21h30 - Independiente x Rosario Central
Canal GOAT
- 10h30 - Manchester City x Manchester United (F)
- 12h15 - Al Hilal x Al Ula (F)
- 14h - Washington Spirit x Portland Thorns - NWSL
- 21h30 - Colômbia x Nova Zelândia - Amistoso
CazéTV
- 10h - Itália x República Tcheca - Mundial Sub-17
FIFA+
- Jogos do Mundial Sub-17 e partidas sub-19 listadas
Xsports
- 10h30 - Manchester City x Manchester United (F)
- 14h - Washington Spirit x Portland Thorns - NWSL
- 19h - EUA x Paraguai - Amistoso
- 21h30 - Colômbia x Nova Zelândia - Amistoso
Prime Video
- 18h30 - Sport x Flamengo - Brasileirão
OneFootball
- 10h30 - Casarano x Catania - Italiano (Terceira Divisão)
FPF TV
- 15h30 - Azuriz x Cianorte - Taça FPF