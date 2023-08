Jogos de hoje, sábado, 12; onde assistir ao vivo e horários

Jogos das quartas de final da Copa do Mundo Feminina, primeira rodada da Premier League, jogos do campeonato francês, da La Liga e do Brasileirão Séries A, B e C são os destaques deste sábado de futebol.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

21h - Botafogo x Internacional - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

15h30 - Criciúma x Londrina - SporTV e Premiere

17h - Botafogo-SP x Ponte Preta - Band e Premiere

18h - Vila Nova x Avaí - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

16h - São Bernardo x Amazonas - Nosso Futebol

19h - Brusque x Altos-PI - Nosso Futebol

Copa do Mundo Feminina

04h - Austrália x França - Cazé TV

07h30 - Inglaterra x Colômbia - CazéTV

Premier League

08h30 - Arsenal x Nottingham Forest - ESPN e Star+

10h30 - Schott x Borussia Dortmund - ESPN e Star+

11h - Bournemouth x West Ham - ESPN e Star+

11h - Everton x Fulham - ESPN e Star+

13h30 - Newcastle x Aston Villa - ESPN e Star+

Campeonato Francês

12h - Olympique de Marselha x Reims - Star+

16h - PSG x Lorient - Star+

La Liga

16h30 - Athletic Bilbao x Real Madrid - ESPN

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo ; veja horário

Que horas é o jogo do PSG ?

Qual canal irá passar o jogo do Real Madrid?

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

SBT

Record

Band

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

SporTV

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

CazéTV

Nosso Futebol