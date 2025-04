Jogos de hoje, sábado, 12 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos entre RB Bragantino e Botafogo pelo Brasileirão e Palmeiras contra Corinthians pelo Brasileirão são os destaques do futebol deste sábado, 12.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, Brasileirão Série B, Brasileirão Feminino, MLS e outras competições internacionais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Ucraniano

7h - Kryvbas x Dínamo de Kiev - OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

8h - Hannover x Elversberg - OneFootball

8h - Hertha Berlin x Darmstadt - OneFootball

8h - Ulm x Magdeburg - OneFootball

Copa da Inglaterra Feminina (Semifinal)

8h15 - Chelsea feminino x Liverpool feminino - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

8h30 - Manchester City x Crystal Palace - Disney+

11h - Nottingham Forest x Everton - ESPN e Disney+

11h - Southampton x Aston Villa - Disney+

11h - Brighton x Leicester - Disney+

13h30 - Arsenal x Brentford - ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

8h30 - Celtic x Kilmarnock - Disney+

Campeonato Espanhol

9h - Real Sociedad x Mallorca - Disney+

11h15 - Getafe x Las Palmas - Disney+

13h30 - Celta de Vigo x Espanyol - Disney+

13h30 - Cádiz x Elche - Disney+

13h30 - Tenerife x Burgos - Disney+

16h - Leganés x Barcelona - ESPN e Disney+

16h - Oviedo x Racing Ferrol - Disney+

Campeonato Alemão

10h30 - Bayer Leverkusen x Union Berlin - Canal GOAT e OneFootball

10h30 - Hoffenheim x Mainz - Canal GOAT e OneFootball

10h30 - Borussia Mönchengladbach x Freiburg - OneFootball

10h30 - Bochum x Augsburg - OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

10h30 - Holstein Kiel x St. Pauli - OneFootball

Brasileirão Feminino

11h - Corinthians feminino x Palmeiras feminino - Sportv

17h - Fluminense feminino x Internacional feminino - TV Brasil

21h - Ferroviária feminino x São Paulo feminino - TV Brasil

Campeonato Holandês

11h30 - Fortuna Sittard x Feyenoord - Disney+

15h - PSV x Almere City - Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

11h30 - Athletic Bilbao feminino x Levante feminino - DAZN

13h30 - Eibar feminino x Real Madrid feminino - DAZN

Campeonato Francês

12h - Monaco x Olympique de Marseille - CazéTV

Campeonato Italiano

10h - Venezia x Monza - Disney+

13h - Inter de Milão x Cagliari - Disney+

15h45 - Juventus x Lecce - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

13h - Besiktas x Istanbul Basaksehir - Disney+

Campeonato Português

14h - Santa Clara x Sporting - ESPN 2 e Disney+

16h30 - Casa Pia x Porto - Disney+

Campeonato Saudita

15h - Al Nassr x Al Riyadh - Canal GOAT

MLS

15h30 - Toronto x Minnesota United - Apple TV+

15h45 - Atlanta United x New England Revolution - Apple TV+

17h30 - Orlando City x New York Red Bulls - Apple TV+

20h30 - DC United x Cincinnati - Apple TV+

20h30 - Montréal x Charlotte - Apple TV+

20h30 - New York City x Philadelphia Union - Apple TV+

20h30 - Vancouver Whitecaps x Austin - Apple TV+

21h30 - Dallas x Seattle Sounders - Apple TV+

21h30 - Nashville x Real Salt Lake - Apple TV+

22h30 - Colorado Rapids x San Diego - Apple TV+

23h30 - Los Angeles Galaxy x Houston Dynamo - Apple TV+

23h30 - Los Angeles FC x San Jose Earthquakes - Apple TV+

Liga Feminina dos EUA (NWSL)

20h30 - Seattle Reign x Orlando Pride - Canal GOAT

Campeonato Belga

15h45 - Union Saint-Gilloise x Anderlecht - Disney+

Brasileirão

16h - RB Bragantino x Botafogo - Premiere

16h - Juventude x Ceará - Premiere

18h30 - Palmeiras x Corinthians - Premiere

21h - Vasco x Sport - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Chapecoense x Coritiba - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

18h - Vila Nova x Paysandu - ESPN e Disney+

19h - Novorizontino x Volta Redonda - Disney+

19h - Amazonas x Ferroviária - Disney+

20h - Operário-PR x Goiás - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

20h30 - Belgrano x Boca Juniors - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Uruguaio

18h30 - Peñarol x Miramar Misiones - Disney+

