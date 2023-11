Jogos de hoje, sábado, 11; onde assistir e horários

Brasileirão Série A e B, Premier League, La Liga e Campeonato italiano são os destaques do futebol deste sábado.

No Brasileirão, o destaque é para o clássico FlaxFlu no Maracanã. O Rubro Negro vem de vitória contra o Palmeiras e ainda está na briga pelo título, enquanto o Fluminense, campeão da Libertadores, entra em campo buscando se manter na parte de cima.

No Arena Barueri, o Palmeiras encara o Internacional também mirando as primeiras opções. O Verdão vem de derrota para o Flamengo e busca se reabilitar com apoio do seu torcedor.

Na Europa, diversas equipes grandes entram em campo por suas ligas. Pela Premier League, o Manchester United encara o Luton Town, o Arsenal pega o Burnley em Londres, e o líder Tottenham mede forças com o Wolves.

Na Espanha, o Real Madrid de Vini jr, Rodrygo, Bellingham e cia, enfrenta o Valência buscando se manter no topo da tabela.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Jogos do Brasileirão hoje

16h - Coritiba x Cruzeiro - Premiere

18h30 - Flamengo x Fluminense - Premiere

21h - Palmeiras x Internacional - SporTV e Premiere

Jogos do Brasileirão Série B hoje

15h30 - Ituano x Sampaio Corrêa - SporTV e Premiere

17h - Avaí x CRB - Band e Premiere

17h - Chapecoense x Botafogo-SP - Band e Premiere

Jogos da Premier League hoje

09h30 - Wolves x Tottenham - ESPN e Star

12h - Arsenal x Burnley - ESPN 2 e Star+

12h - Crystal Palace x Everton - Star+

12h - Manchester United x Luton Town - ESPN e Star+

14h30 - Bournemouth x Newcastle - ESPN e Star+

Jogos da La Liga hoje

10h - Rayo Vallecano x Girona - ESPN 3 e Star

12h15 - Almería x Real Sociedad - Star+

17h - Real Madrid x Valencia - ESPN e Star+

Jogos do Campeonato Alemão hoje

11h30 - Bayern de Munique x Heidenheim - OneFootball (app)

11h30 - Stuttgart x Borussia Dortmund - Canal GOAT (Youtube)

Jogos do Campeonato Francês hoje

13h - Reims x PSG - Star+

17h - Le Havre x Monaco - ESPN 3 e Star+

Jogos do Campeonato Italiano hoje

11h - Lecce x Milan - Star+

14h - Juventus x Cagliari - ESPN 3 e Star+

Jogos do Campeonato Saudita hoje

15h - Al Wehda x Al Nassr - Canal GOAT (Youtube)

Jogos do Campeonato Argentino hoje

16h - Argentinos Junior x Vélez Sarsfield - Star+

18h30 - Rosario Central x River Plate - ESPN 2 e Star+

20h - Lanús x Racing - Star+

Jogos do Campeonato Português hoje

17h30 - Vitória x Porto - Star+

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje ?

O jogo Palmeiras x Internacional terá transmissão no SporTV e Premiere.

Qual canal irá transmitir o jogo Flamengo x Fluminense hoje?

O jogo Flamengo x Fluminense terá transmissão exclusiva no Premiere.

Onde irá passar o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo Real Madrid x Valencia terá transmissão na ESPN e Star+.

Que horas é jogo do Manchester United hoje?

O jogo Manchester United x Luton Town é ao 12h terá transmissão no ESPN e Star+.

21h - Palmeiras x Internacional - Brasileirão Série A

15h30 - Ituano x Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B

- La Liga 13h - Reims x PSG - Campeonato Francês

