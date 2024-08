Jogos de hoje, sábado, 10 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

A final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024 e os jogos do Brasileirão Série A são os destaques do futebol deste sábado, 10.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Inglês (2ª divisão), Amistosos Internacionais, Copa Paulista, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês (2ª divisão)

8h30 - Leeds United x Portsmouth - ESPN e Disney+

Amistosos Internacionais

8h30 - Ipswich Town x Nice - ESPN 4 e Disney+

10h30 - Bayer Leverkusen x Betis - ESPN 2 e Disney+

10h30 - Stuttgart x Athletic Bilbao - ESPN 4 e Disney+

11h - Wolverhampton x Rayo Vallecano - ESPN e Disney+

12h - Hoffenheim x Fulham - ESPN 3 e Disney+

12h - Newcastle x Brest - Disney+

13h - Everton x Roma - ESPN 4 e Disney+

13h30 - Tottenham x Bayern - Canal GOAT

Olimpíadas de Paris 2024 (final)

12h - Brasil feminino x EUA feminino - Globo, Sportv e CazéTV

Campeonato Carioca Série A2

14h45 - Maricá x Audax - Canal GOAT

Copa Paulista

15h - EC São Bernardo x Juventus - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

15h - União São João x XV de Piracicaba - Futebol Paulista (YouTube)

15h - São Caetano x Oeste - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Rio Branco x São Bento - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Taquaritinga x Rio Claro - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Primavera x RB Bragantino - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Paulista Feminino

15h - Taubaté feminino x RB Bragantino feminino - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Paulista sub-20

15h - Palmeiras sub-20 x Portuguesa Santista sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Corinthians sub-20 x XV de Jaú sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Santos sub-20 x São Bento sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Brasileirão Série A

16h - Fortaleza x Criciúma - Premiere

19h - Cuiabá x Grêmio - Sportv e Premiere

21h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Premiere

21h30 - Vasco x Fluminense - Premiere

21h30 - Corinthians x RB Bragantino - Premiere

Campeonato Português

16h30 - Porto x Gil Vicente - ESPN e Disney+

Brasileirão Série B

17h - Ituano x Chapecoense - Canal GOAT e Premiere

17h - Sport x Amazonas - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

17h - Confiança x Remo - DAZN, Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e Zapping

17h - São José-RS x São Bernardo - DAZN e Nosso Futebol+

19h30 - Caxias x Ferroviário - DAZN e Nosso Futebol+

19h30 - Ferroviária x Athletic - DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Argentino

18h45 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+

20h30 - River Plate x Huracán - ESPN e Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil feminino na final das Olimpíadas de Paris 2024?

O jogo Brasil feminino x EUA feminino terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e CazéTV, às 12h.

Qual canal irá passar o jogo do Fortaleza pelo Brasileirão?

O jogo Fortaleza x Criciúma terá transmissão ao vivo no Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo do Cuiabá?

O jogo Cuiabá x Grêmio terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

12h - Brasil feminino x EUA feminino - Olimpíadas de Paris 2024 (final)

TV Brasil

17h - Sport x Amazonas - Brasileirão Série B

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sábado, 10.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sábado, 10.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sábado, 10.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

8h30 - Leeds United x Portsmouth - Campeonato Inglês (2ª divisão)

8h30 - Ipswich Town x Nice - Amistoso Internacional

10h30 - Bayer Leverkusen x Betis - Amistoso Internacional

10h30 - Stuttgart x Athletic Bilbao - Amistoso Internacional

11h - Wolverhampton x Rayo Vallecano - Amistoso Internacional

12h - Hoffenheim x Fulham - Amistoso Internacional

13h - Everton x Roma - Amistoso Internacional

16h30 - Porto x Gil Vicente - Campeonato Português

18h45 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - Campeonato Argentino

20h30 - River Plate x Huracán - Campeonato Argentino

Sportv

12h - Brasil feminino x EUA feminino - Olimpíadas de Paris 2024 (final)

19h - Cuiabá x Grêmio - Brasileirão Série A

Premiere

16h - Fortaleza x Criciúma - Brasileirão Série A

17h - Ituano x Chapecoense - Brasileirão Série B

17h - Sport x Amazonas - Brasileirão Série B

19h - Cuiabá x Grêmio - Brasileirão Série A

21h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - Brasileirão Série A

21h30 - Vasco x Fluminense - Brasileirão Série A

21h30 - Corinthians x RB Bragantino - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

8h30 - Leeds United x Portsmouth - Campeonato Inglês (2ª divisão)

8h30 - Ipswich Town x Nice - Amistoso Internacional

10h30 - Bayer Leverkusen x Betis - Amistoso Internacional

10h30 - Stuttgart x Athletic Bilbao - Amistoso Internacional

11h - Wolverhampton x Rayo Vallecano - Amistoso Internacional

12h - Hoffenheim x Fulham - Amistoso Internacional

12h - Newcastle x Brest - Amistoso Internacional

13h - Everton x Roma - Amistoso Internacional

16h30 - Porto x Gil Vicente - Campeonato Português

18h45 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - Campeonato Argentino

20h30 - River Plate x Huracán - Campeonato Argentino

CazéTV

12h - Brasil feminino x EUA feminino - Olimpíadas de Paris 2024 (final)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.