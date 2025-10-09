Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 9: onde assistir ao vivo e horários

A maioria dos jogos será transmitida por plataformas como FIFA+, Disney+, ESPN, Sportv, Canal GOAT e CazéTV

Luiz Anversa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15h03.

Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 15h04.

Os fãs de futebol terão uma quinta-feira agitada no mundo da bola. Teremos Eliminatórias Africanas, Eliminatórias na Europa, além da Libertadoras Feminina e Série B.

Confira os principais destaques de hoje:

🏆 Eliminatórias Africanas

JogoHorárioOnde AssistirTempo Real
Burundi x Quênia10hFIFA+
Botsuana x Uganda13hFIFA+
Libéria x Namíbia13hFIFA+
Malawi x Guiné Equatorial13hFIFA+
Moçambique x Guiné13hFIFA+
Somália x Argélia13hFIFA+

🇪🇺 Eliminatórias Europeias

JogoHorárioOnde AssistirTempo Real
Finlândia x Lituânia13hESPN 4, Disney+
Áustria x San Marino15h45Disney+
Bielorrússia x Dinamarca15h45ESPN 4, Disney+
Chipre x Bósnia e Herzegovina15h45Disney+
Escócia x Grécia15h45Disney+
Ilhas Faroé x Montenegro15h45Disney+
Malta x Holanda15h45ESPN, Disney+
República Tcheca x Croácia15h45Sportv

🤝 Amistosos Internacionais

JogoHorárioOnde AssistirTempo Real
Romênia x Moldávia15hDisney+
Inglaterra x País de Gales15h45Disney+

⚽ Libertadores Feminina

JogoHorárioOnde AssistirTempo Real
Libertad (F) x Nacional (F)16hCanal GOAT
Universidad de Chile (F) x Deportivo Cali (F)16hCanal GOAT
Olímpia (F) x São Paulo (F)20hCanal GOAT
San Lorenzo (F) x Colo-Colo (F)20hXsports, Sportv 3, CazéTV, Canal GOAT, N Sports

🌍 Mundial Sub-20

JogoHorárioOnde AssistirTempo Real
EUA Sub-20 x Itália Sub-2016h30Sportv, CazéTV, FIFA+
Marrocos Sub-20 x Coreia do Sul Sub-2020hSportv, CazéTV, FIFA+

🇧🇷 Brasileirão Série B

JogoHorárioOnde AssistirTempo Real
Ferroviária x Chapecoense19hDisney+
Coritiba x Atlético-GO19h30ESPN 4, SportyNet, Disney+
Remo x Athletico-PR21h35RedeTV!, ESPN, Desimpedidos, Disney+

🌎 Eliminatórias da Concacaf

JogoHorárioOnde AssistirTempo Real
Nicarágua x Haiti21hCanal GOAT
Honduras x Costa Rica23hCanal GOAT

📌 Onde assistir aos jogos de hoje?

A maioria dos jogos será transmitida por plataformas como FIFA+, Disney+, ESPN, Sportv, Canal GOAT e CazéTV. Fique atento aos horários e escolha seus favoritos para acompanhar ao vivo ou em tempo real.

