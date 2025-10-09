Jogos de hoje, quinta-feira, 9: onde assistir ao vivo e horários

Os fãs de futebol terão uma quinta-feira agitada no mundo da bola. Teremos Eliminatórias Africanas, Eliminatórias na Europa, além da Libertadoras Feminina e Série B.
Confira os principais destaques de hoje:
🏆 Eliminatórias Africanas
|Jogo
|Horário
|Onde Assistir
|Tempo Real
|Burundi x Quênia
|10h
|FIFA+
|✅
|Botsuana x Uganda
|13h
|FIFA+
|✅
|Libéria x Namíbia
|13h
|FIFA+
|✅
|Malawi x Guiné Equatorial
|13h
|FIFA+
|✅
|Moçambique x Guiné
|13h
|FIFA+
|✅
|Somália x Argélia
|13h
|FIFA+
|✅
🇪🇺 Eliminatórias Europeias
|Jogo
|Horário
|Onde Assistir
|Tempo Real
|Finlândia x Lituânia
|13h
|ESPN 4, Disney+
|✅
|Áustria x San Marino
|15h45
|Disney+
|✅
|Bielorrússia x Dinamarca
|15h45
|ESPN 4, Disney+
|✅
|Chipre x Bósnia e Herzegovina
|15h45
|Disney+
|✅
|Escócia x Grécia
|15h45
|Disney+
|✅
|Ilhas Faroé x Montenegro
|15h45
|Disney+
|✅
|Malta x Holanda
|15h45
|ESPN, Disney+
|✅
|República Tcheca x Croácia
|15h45
|Sportv
|✅
🤝 Amistosos Internacionais
|Jogo
|Horário
|Onde Assistir
|Tempo Real
|Romênia x Moldávia
|15h
|Disney+
|✅
|Inglaterra x País de Gales
|15h45
|Disney+
|✅
⚽ Libertadores Feminina
|Jogo
|Horário
|Onde Assistir
|Tempo Real
|Libertad (F) x Nacional (F)
|16h
|Canal GOAT
|❌
|Universidad de Chile (F) x Deportivo Cali (F)
|16h
|Canal GOAT
|❌
|Olímpia (F) x São Paulo (F)
|20h
|Canal GOAT
|❌
|San Lorenzo (F) x Colo-Colo (F)
|20h
|Xsports, Sportv 3, CazéTV, Canal GOAT, N Sports
|❌
🌍 Mundial Sub-20
|Jogo
|Horário
|Onde Assistir
|Tempo Real
|EUA Sub-20 x Itália Sub-20
|16h30
|Sportv, CazéTV, FIFA+
|✅
|Marrocos Sub-20 x Coreia do Sul Sub-20
|20h
|Sportv, CazéTV, FIFA+
|✅
🇧🇷 Brasileirão Série B
|Jogo
|Horário
|Onde Assistir
|Tempo Real
|Ferroviária x Chapecoense
|19h
|Disney+
|✅
|Coritiba x Atlético-GO
|19h30
|ESPN 4, SportyNet, Disney+
|✅
|Remo x Athletico-PR
|21h35
|RedeTV!, ESPN, Desimpedidos, Disney+
|✅
🌎 Eliminatórias da Concacaf
|Jogo
|Horário
|Onde Assistir
|Tempo Real
|Nicarágua x Haiti
|21h
|Canal GOAT
|✅
|Honduras x Costa Rica
|23h
|Canal GOAT
|✅
📌 Onde assistir aos jogos de hoje?
A maioria dos jogos será transmitida por plataformas como FIFA+, Disney+, ESPN, Sportv, Canal GOAT e CazéTV. Fique atento aos horários e escolha seus favoritos para acompanhar ao vivo ou em tempo real.