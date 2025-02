Jogos de hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro: onde assistir ao vivo e horários

Os duelos da Copa do Rei, com Valencia x Barcelona, e da Copa da Liga Inglesa, com Liverpool x Tottenham, são os destaques do futebol nesta quinta-feira, 6 de fevereiro.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Paulista, com o clássico Palmeiras x Corinthians, além da Pré-Libertadores, Campeonato Carioca, Campeonato Saudita e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

14h - Al Taawoun x Al Ittihad - BandSports e Canal GOAT

Copa do Rei da Espanha (quartas de final)

15h30 - Real Sociedad x Osasuna - ESPN 3 e Disney+

17h30 - Valencia x Barcelona - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Carioca

16h - Madureira x Sampaio Corrêa-RJ - BandSports e Canal GOAT

20h - Volta Redonda x Maricá - BandSports e Canal GOAT

21h45 - Nova Iguaçu x Botafogo - Sportv e Premiere

Copa da Bélgica (semifinais)

16h45 - Royal Antuérpia x Anderlecht - Disney+

Copa da Liga Inglesa (semifinais)

17h - Liverpool x Tottenham - ESPN e Disney+

Taça de Portugal

17h45 - Rio Ave x São João de Ver - Nsports

Campeonato Paulista

19h - São Bernardo x Novorizontino - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

19h30 - Guarani x Água Santa - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

20h - Palmeiras x Corinthians - TNT e Max

Campeonato Paranaense

20h - Athletico-PR x São Joseense - Athletico Paranaense (YouTube)

Campeonato Argentino

20h - Sarmiento x San Martín - Disney+

Pré-Libertadores

21h30 - Blooming x El Nacional - ESPN 4 e Disney+

Concacaf Champions Cup

22h - Cibao x Chivas Guadalajara - Disney+

0h - Cavalry x Pumas - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Valencia x Barcelona pela Copa do Rei?

O jogo Valencia x Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 17h30.

Que horas é o jogo do Liverpool hoje?

O jogo Liverpool x Tottenham pela Copa da Liga Inglesa será transmitido ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Qual canal vai passar o clássico Palmeiras x Corinthians?

O clássico Palmeiras x Corinthians, pelo Campeonato Paulista, será transmitido ao vivo na TNT e Max, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo será transmitido na Globo nesta quinta-feira, 6 de fevereiro.

SBT

Nenhum jogo será transmitido no SBT nesta quinta-feira, 6 de fevereiro.

Record

Nenhum jogo será transmitido na Record nesta quinta-feira, 6 de fevereiro.

Band

Nenhum jogo será transmitido na Band nesta quinta-feira, 6 de fevereiro.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

21h45 - Nova Iguaçu x Botafogo - Campeonato Carioca

ESPN

17h - Liverpool x Tottenham - Copa da Liga Inglesa

ESPN 3

15h30 - Real Sociedad x Osasuna - Copa do Rei da Espanha

ESPN 4

17h30 - Valencia x Barcelona - Copa do Rei da Espanha

21h30 - Blooming x El Nacional - Pré-Libertadores

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

15h30 - Real Sociedad x Osasuna - Copa do Rei da Espanha

16h45 - Royal Antuérpia x Anderlecht - Copa da Bélgica

17h - Liverpool x Tottenham - Copa da Liga Inglesa

17h30 - Valencia x Barcelona - Copa do Rei da Espanha

20h - Sarmiento x San Martín - Campeonato Argentino

21h30 - Blooming x El Nacional - Pré-Libertadores

22h - Cibao x Chivas Guadalajara - Concacaf Champions Cup

0h - Cavalry x Pumas - Concacaf Champions Cup

Globoplay

21h45 - Nova Iguaçu x Botafogo - Campeonato Carioca

Canal GOAT (YouTube)

14h - Al Taawoun x Al Ittihad - Campeonato Saudita

16h - Madureira x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

20h - Volta Redonda x Maricá - Campeonato Carioca

Athletico Paranaense (YouTube)

20h - Athletico-PR x São Joseense - Campeonato Paranaense

