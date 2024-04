Jogos de hoje, quinta-feira, 4; onde assistir e horários

O confronto do São Paulo e Talleres pelo Copa Libertadores é o destaque do futebol desta quinta-feira, 4 de abril.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Turco, Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Holandês, entre outros.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Holandês

13h45 - Volendam x Feyenoord - Star+

- Star+ 16h - Ajax x Go Ahead Eagles - Star+

Campeonato Turco

14h30 - Basaksehir x Besiktas - Star+

Campeonato Espanhol

15h - Granada x Valencia - Star+

Premier League

Copa Libertadores

19h - Caracas x Atlético-MG - ESPN e Star+

19h - Rosario Central x Peñarol - ESPN e Star+

21h - Liverpool (URU) x Independiente del Valle - Paramount+

21h - Palestino x Bolívar - ESPN e Star+

21h - Talleres x São Paulo - Paramount+ - Paramount+

Copa Sul-Americana

19h - Deportivo Garcilaso x Metropolitanos - Paramount+

21h - Sportivo Luqueno x Racing - ESPN e Star+

21h - Universidad Catolica (EQU) x Cruzeiro - ESPN e Star+

23h - Always Ready x Independiente Medellin - ESPN e Star+

23h - Real Tomayopo x Delfin - Paramount+

Onde irá transmitir o jogo do São Paulo, hoje ; veja horário

O jogo desta quinta-feira às 21h entre Talleres x São Paulo terá transmissão ao vivo na Paramount+.

Que horas é o jogo do Manchester United hoje?

O jogo desta quinta-feira às 16h15 entre Chelsea x Manchester United terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Qual canal irá passar o jogo do Liverpool pela Premier League

O jogo Liverpool x Sheffield United terá transmissão ao vivo no Star+, às 15h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

16h15 - Chelsea x Manchester United - Premier League

19h - Caracas x Atlético-MG - Copa Libertadores

19h - Rosario Central x Peñarol - Copa Libertadores

21h - Palestino x Bolívar - Copa Libertadores

21h - Universidad Catolica (EQU) x Cruzeiro - Copa Sul-Americana

23h - Always Ready x Independiente Medellin - Copa Sul-Americana

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

13h45 - Volendam x Feyenoord - Campeonato Holandês

- 16h - Ajax x Go Ahead Eagles - Campeonato Holandês

14h30 - Basaksehir x Besiktas - Campeonato Turco

15h - Granada x Valencia - Campeonato Espanhol

15h30 - Liverpool x Sheffield United - Premier League

16h15 - Chelsea x Manchester United - Premier League

19h - Caracas x Atlético-MG - Copa Libertadores

19h - Rosario Central x Peñarol - Copa Libertadores

21h - Palestino x Bolívar - Copa Libertadores

21h - Sportivo Luqueno x Racing - Copa Sul-Americana

21h - Universidad Catolica (EQU) x Cruzeiro - Copa Sul-Americana

23h - Always Ready x Independiente Medellin - Copa Sul-Americana

Paramount+