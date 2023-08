Jogos de hoje, quinta-feira, 3; onde assistir e horários

Oitavas da Libertadores e Sul-americana, último dia da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina são os destaques do futebol desta quinta-feira.

O Flamengo encara o Olímpia no Maracanã, buscando sair na frente nas oitavas da Libertadores. A equipe vive momento conturbado nos bastidores, porém espera com apoio da torcida conseguir uma vitória.

Na Argentina, o São Paulo encara o San Lorenzo pela Sul-Americana. O Tricolor vive as expectativas das novas contratações de James Rodriguez e Lucas. Os dois só poderão atuar na próxima fase, caso o São Paulo se classifique.

Pela Copa do Mundo Feminina, dois jogos definirão os confrontos das oitavas de final. A Alemanha enfrenta a Coreia do Sul, buscando a classificação, enquanto a Colômbia, já classificada com seis pontos, enfrenta o Marrocos.

Destaque também para o último amistoso do PSG antes da estreia no Campeonato Francês. A equipe enfrenta aa equipe japonesa Jeonbuk Motors.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo feminina

07h - Coréia do Sul x Alemanha - SporTV e CazéTV (Youtube)

07h - Marrocos x Colômbia - CazéTV (Youtube)

Libertadores

21h - Flamengo x Olímpia - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h - San Lorenzo x São Paulo - Paramount+

- Paramount+ 21h - América-MG x RB Bragantino - Paramount+

Liga dos Campeões Árabe

12h - Zamalek x Al Nassr - Sem transmissão

Amistoso de clubes

05h - Jeonbuk Motors x PSG - Star+

