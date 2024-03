Jogos de hoje, quinta-feira, 28; onde assistir e horários

As disputas das jogadoras do Barcelona contra o Brann e PSG contra o Hacken pelo Champions League Feminino são os destaque do futebol desta quinta-feira, 28.

A programação do dia também inclui a partida do Palmeiras contra o Novorizontino pelo Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Feminino

14h45 - Barcelona (F) x Brann (F) (F)

17h - PSG (F) x Hacken (F) - DAZN

Trofeu Inconfidência (Final)

20h30 - Athletic Club x Pouso Alegre - NSPorts (Youtube)

Campeonato Paulista

21h35 - Palmeiras x Novorizontino - RecordTV, TNT, Max, CazéTV e Paulistão Play - RecordTV, TNT, Max, CazéTV e Paulistão Play

Onde irá transmitir o jogo do Barcelona, hoje ; veja horário

O jogo desta quinta-feira às 14h45 entre Barcelona (F) x Brann (F) terá transmissão ao vivo no DAZN.

Que horas é o jogo do PSG hoje?

O jogo desta quinta-feira às 17h entre PSG (F) x Hacken (F) terá transmissão ao vivo na DAZN.

Qual canal irá passar o jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista

O jogo Palmeiras x Novorizontino terá transmissão ao vivo na RecordTV, TNT, Max, CazéTV e Paulistão Play, às 21h35.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

21h35 - Palmeiras x Novorizontino - Campeonato Paulista

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

TNT

21h35 - Palmeiras x Novorizontino - Campeonato Paulista

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

DAZN

14h45 - Barcelona (F) x Brann (F) - Champions League Feminino

- Champions League Feminino 17h - PSG (F) x Hacken (F) - Champions League Feminino

Paulistão (Youtube)

21h35 - Palmeiras x Novorizontino - Campeonato Paulista

Max

21h35 - Palmeiras x Novorizontino - Campeonato Paulista

CazéTV (Youtube)