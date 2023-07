Jogos de hoje, quinta-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

A fase de grupos da Copa do Mundo Feminina e os amistosos do Soccer Champions Tour são os destaques desta quinta-feira de futebol.

Avançando na Copa do Mundo Feminina, as jogadoras de Portugal enfrentam o Vietnã nesta quinta e tentam classificação para a próxima etapa dentro do grupo E. A Austrália joga contra a Nigéria pelo grupo B e a seleção da Argentina disputa a fase de grupos com a África do Sul, ambas com zero pontos pelo grupo G.

Nos amistosos do Soccer Champions Tour, Cristiano Ronaldo entra em campo pelo Al-Nassr com grande responsabilidade após o clube perder de goleada para Celta de Vigo, por 5 a 0. Agora, contra a Inter, CR7 tem a chance de mostrar o talento na equipe comandada por Luís Castro.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo Feminina

7h - Austrália x Nigéria - SporTV, Cazé TV e Fifa+

04h30 - Portugal x Vietnã - SporTV, Cazé TV, Globoplay e Fifa+

21h – Argentina x África do Sul - SporTV, Cazé TV e Fifa+

Amistosos Mundiais

07h20 -Inter x Al-Nassr - GOAT (YouTube) e One Football

12h - Pendik x Ankaragücü - YouTube

14h - Feyenoord x Villarreal - YouTube

23h30 - Juventus x Milan - TNT Sports e HBO Max

Sports e HBO Max 23h30 - SD Loyal x Dortmund - YouTube

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 27.



SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 27.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 27.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 27.

