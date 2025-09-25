Jogos de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Esporte

Nesta quinta-feira, 25 de setembro, o futebol promete movimentar várias competições internacionais, com jogos importantes no Campeonato Saudita, Copa da Itália, Liga Europa, Campeonato Espanhol, Copa do Brasil Feminina, Libertadores, Brasileirão Série B, Sul-Americana, Copa Centro-Americana da Concacaf e muito mais.

Campeonato Saudita Feminino

  • 12h10 – Al Qadsiah x Al Ula – Canal GOAT

Campeonato Saudita

  • 12h25 – Al Shabab x Al Kholood – Canal GOAT

Copa da Itália

  • 13h30 – Genoa x Empoli – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Liga Europa

  • 13h45 – Lille x Brann – CazéTV
  • 16h – Aston Villa x Bologna – CazéTV
  • 16h – RB Salzburg x Porto – CazéTV

Campeonato Espanhol

  • 14h30 – Osasuna x Elche – Disney+
  • 16h30 – Real Oviedo x Barcelona – ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  • 15h – Al Hilal x Al Okhdood – BandSports e Canal GOAT

Copa da Itália

  • 16h – Torino x Pisa – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa do Brasil Feminina

  • 18h – Palmeiras (F) x Sport (F) – Sportv

Libertadores (Quartas de Final)

  • 19h – São Paulo x LDU – Paramount+
  • 21h30 – Estudiantes x Flamengo – ESPN e Disney+

Brasileirão Série B

  • 19h – Coritiba x Criciúma – Disney+
  • 21h30 – Atlético-GO x América-MG – Disney+
  • 21h35 – Chapecoense x Avaí – RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

Copa do Brasil Feminina

  • 20h – Internacional (F) x Ferroviária (F) – N Sports

Copa do Caribe da Concacaf

  • 21h – Defence Force x Weymouth Wales – Disney+

Sul-Americana (Quartas de Final)

  • 21h30 – Universidad de Chile x Alianza Lima – Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 23h – CS Cartagines x CD Olímpia – Disney+
