Jogos de hoje, quinta-feira, 22 de maio, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos da Copa do Brasil entre Vila Nova x Cruzeiro e Palmeiras x Ceará, além da semifinal do Campeonato Holandês com AZ Alkmaar x Heerenveen, são os destaques do futebol nesta quinta-feira, 22.

A programação do dia ainda conta com partidas do Brasileirão Feminino, Liga Nacional de Futsal, Campeonato Alemão (playoffs) e jogos importantes da Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Holandês (Semifinal dos Playoffs por vaga na Conference)

13h45 - AZ Alkmaar x Heerenveen - Disney+

16h - Twente x NEC Nijmegen - Disney+

Brasileirão Feminino

15h - Flamengo (F) x Internacional (F) - Sportv 2

16h - Palmeiras (F) x Cruzeiro (F) - TV Brasil

17h - Sport (F) x Bahia (F) - Sportv 3

Campeonato Alemão (Final dos Playoffs de Acesso/Descenso)

15h30 - Heidenheim x Elversberg - Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Escocês (Final dos Playoffs de Acesso/Descenso)

16h - Livingston x Ross County - Disney+

Liga Nacional de Futsal

19h - São José x Corinthians - Canal GOAT e LNFTV

Copa do Brasil

19h - Vila Nova x Cruzeiro - Sportv e Premiere

19h - Maracanã x Internacional - Sportv 2 e Premiere

19h30 - Palmeiras x Ceará - Prime Video

21h30 - CRB x Santos - Prime Video

21h30 - Capital-DF x Botafogo - Sportv e Premiere

21h30 - RB Bragantino x Criciúma - Sportv 2 e Premiere

Onde assistir ao vivo os principais jogos da Copa do Brasil?

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo no Brasileirão Feminino?

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo na TV aberta?

TV Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Sportv 2

Sportv 3

Premiere

Onde assistir online os jogos de hoje?

Disney+

Prime Video

CazéTV

OneFootball

Canal GOAT

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.