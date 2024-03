Jogos de hoje, quinta-feira, 21; onde assistir e horários

As disputas de Portugal contra a Suécia e o Itália contra Venezuela pelo Amistoso são os destaque do futebol desta quinta-feira, 21.

A programação do dia também inclui o confronto entre Grécia e Cazaquistão pelas Eliminatórias da Eurocopa. Além das partidas do Campeonato Equatoriano, Campeonato Catarinense, Liga das Nações e a Copa do Nordeste.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso

14h - Chipre x Letônia - Star+

- Star+ 15h - Belarus x Montenegro - Star+

15h - Malta x Eslovênia - Star+

16h45 - Portugal x Suécia - ESPN e Star+

18h - Itália x Venezuela - Sportv e Globoplay

Eliminatórias da Eurocopa

14h - Geórgia x Luxemburgo - Sportv e Globoplay

16h45 - Polônia x Estônia - Star+

16h45 - Grécia x Cazaquistão - Sportv e Globoplay

16h45 - Israel x Islândia - Sportv e Globoplay

16h45 - Bósnia Herzegovina x Ucrânia - ESPN e Star+

16h45 - País de Gales x Finlândia - Star+

Liga das Nações

16h45 - Gibraltar x Lituânia - Star+

Campeonato Equatoriano

18h30 - T. Universitario x Independiente del Valle - Star+

21h - Emelec x Delfin - Star+

Copa do Nordeste

19h - Treze-PB x Botafogo-PB - DAZN

19h - Itabaiana-SE x Maranhão-MA - DAZN

Campeonato Catarinense

20h30 - Barra FC x Criciúma - MB Lives (Youtube)

Onde irá transmitir o jogo de Portugal, hoje ; veja horário

O jogo desta quinta-feira às 16h45 entre Portugal x Suécia terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Que horas é o jogo da Itália hoje?

O jogo desta quinta-feira às 18h entre Itália x Venezuela terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Qual canal irá passar o jogo da Grécia pelas Eliminatórias da Eurocopa

O jogo Grécia x Cazaquistão terá transmissão ao vivo no Globoplay e Sportv, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

