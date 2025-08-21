Jogos de hoje, quinta-feira, 21 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

A programação desta quinta-feira, 21 de agosto, traz confrontos importantes pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Conference League, entre outros. Se você está procurando a melhor forma de acompanhar os jogos, confira todos os detalhes abaixo, com horários e as opções de canais para não perder nenhum lance.
Campeonato Paulista Feminino
- 15h – Realidade Jovem (F) x Corinthians (F) – Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Conference League (playoffs)
- 15h – Polissya x Fiorentina – Xsports – Tempo Real
- 16h – Crystal Palace x Fredrikstad – Canal GOAT – Tempo Real
Brasileirão Feminino sub-20
- 15h30 – Internacional sub-20 (F) x Botafogo sub-20 (F) – Sportv
- 18h – Flamengo sub-20 (F) x Corinthians sub-20 (F) – Sportv
Libertadores (oitavas)
- 19h – LDU x Botafogo – Paramount+ e ESPN
- 21h30 – Palmeiras x Universitario – Paramount+ e ESPN
- 21h30 – River Plate x Libertad – Paramount+ e ESPN
Copa Sul-Americana (oitavas)
- 19h – Godoy Cruz x Atlético-MG – ESPN e Disney+
- 21h30 – Lanús x Central Córdoba – Paramount+ e ESPN
Copa do Caribe da Concacaf
- 21h – Defence Force x Juventus de Cayes – Disney+ – Tempo Real
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 21h – Sporting San Miguelito x Herediano – Disney+ – Tempo Real
- 23h – Alianza x Alajuelense – Disney+ – Tempo Real
- 23h – Real Estelí x Hércules – Disney+ – Tempo Real
NWSL
- 23h30 – Angel City (F) x Orlando Pride (F) – Xsports e Canal GOAT – Tempo Real