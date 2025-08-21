Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 21 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 21 de agosto, online e na TV por assinatura.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A programação desta quinta-feira, 21 de agosto, traz confrontos importantes pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Conference League, entre outros. Se você está procurando a melhor forma de acompanhar os jogos, confira todos os detalhes abaixo, com horários e as opções de canais para não perder nenhum lance.

Campeonato Paulista Feminino

  • 15h – Realidade Jovem (F) x Corinthians (F) – Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Conference League (playoffs)

  • 15h – Polissya x Fiorentina – Xsports – Tempo Real
  • 16h – Crystal Palace x Fredrikstad – Canal GOAT – Tempo Real

Brasileirão Feminino sub-20

  • 15h30 – Internacional sub-20 (F) x Botafogo sub-20 (F) – Sportv
  • 18h – Flamengo sub-20 (F) x Corinthians sub-20 (F) – Sportv

Libertadores (oitavas)

Copa Sul-Americana (oitavas)

Copa do Caribe da Concacaf

  • 21h – Defence Force x Juventus de Cayes – Disney+ – Tempo Real

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 21h – Sporting San Miguelito x Herediano – Disney+ – Tempo Real
  • 23h – Alianza x Alajuelense – Disney+ – Tempo Real
  • 23h – Real Estelí x Hércules – Disney+ – Tempo Real

NWSL

  • 23h30 – Angel City (F) x Orlando Pride (F) – Xsports e Canal GOAT – Tempo Real
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

LDU x Botafogo: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Palmeiras x Universitário: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Por que Ancelotti passou por bateria de exames? Resultados podem afetar próximos jogos da Seleção

Conheça o time que foi fundado com US$ 500 e hoje é avaliado em mais de US$ 10 bilhões

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

'Retrofit' de milhões: empresas disputam espaço em antigo prédio da Oi, no Leblon

Negócios

iFood e Mottu fazem parceria com motos de R$ 19 por dia e pagamento de R$ 350 para entregadores

Mercados

Por que executivos, conselheiros e controladores estão comprando mais ações das próprias empresas?

Carreira

'Quem apostar contra a Petrobras vai perder dinheiro', diz presidente