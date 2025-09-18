Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 18 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura.

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13h37.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 14h09.

A quinta-feira, 18 de setembro, promete grandes confrontos no futebol mundial, com destaque para a UEFA Champions League, trazendo partidas emocionantes como Newcastle x Barcelona, Sporting x Kairat e Manchester City x Napoli.

O futebol brasileiro também ganha destaque com a Copa do Brasil Feminina e Brasileirão Série B.

Confira abaixo os jogos e onde assistir ao vivo:

UEFA Champions League

  • 13h45 – Copenhague x Bayer Leverkusen – TNT e HBO Max | Tempo Real
  • 13h45 – Club Brugge x Monaco – Space e HBO Max | Tempo Real
  • 16h – Newcastle x Barcelona – TNT e HBO Max | Tempo Real
  • 16h – Sporting x Kairat – Space e HBO Max | Tempo Real
  • 16h – Manchester City x Napoli – HBO Max | Tempo Real
  • 16h – Eintracht Frankfurt x Galatasaray – HBO Max | Tempo Real

Campeonato Saudita

  • 12h40 – Al Taawoun x Al Ettifaq – Canal GOAT | Tempo Real
  • 15h – Neom x Al Okhdood – Canal GOAT e Sportv | Tempo Real
  • 14h30 – Al Qadsiah (F) x Al Nassr (F) – Canal GOAT

Campeonato Saudita Feminino

  • 14h30 – Al Qadsiah (F) x Al Nassr (F) – Canal GOAT

Copa do Brasil Feminina (oitavas)

  • 16h – Ferroviária (F) x Vitória (F) – N Sports
  • 18h – Internacional (F) x Fluminense (F) – Sportv

Brasileirão Série B

  • 19h – Botafogo-SP x Operário-PR – ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real

Copa do Caribe

  • 19h – Robinhood x O&M FC – Disney+ | Tempo Real
  • 21h – Juventus Des Cayes x Weymouth Wales – Disney+ | Tempo Real

Libertadores

  • 19h – LDU x São Paulo – Paramount+ | Tempo Real
  • 21h30 – Flamengo x Estudiantes – ESPN e Disney+ | Tempo Real

Copa Sul-Americana

  • 21h30 – Alianza Lima x Universidad de Chile – Paramount+ | Tempo Real

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

  • 22h – América (F) x Pachuca (F) – Disney+
