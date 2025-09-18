Jogos de hoje, quinta-feira, 18 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

A quinta-feira, 18 de setembro, promete grandes confrontos no futebol mundial, com destaque para a UEFA Champions League, trazendo partidas emocionantes como Newcastle x Barcelona, Sporting x Kairat e Manchester City x Napoli.
O futebol brasileiro também ganha destaque com a Copa do Brasil Feminina e Brasileirão Série B.
Confira abaixo os jogos e onde assistir ao vivo:
UEFA Champions League
- 13h45 – Copenhague x Bayer Leverkusen – TNT e HBO Max | Tempo Real
- 13h45 – Club Brugge x Monaco – Space e HBO Max | Tempo Real
- 16h – Newcastle x Barcelona – TNT e HBO Max | Tempo Real
- 16h – Sporting x Kairat – Space e HBO Max | Tempo Real
- 16h – Manchester City x Napoli – HBO Max | Tempo Real
- 16h – Eintracht Frankfurt x Galatasaray – HBO Max | Tempo Real
Campeonato Saudita
- 12h40 – Al Taawoun x Al Ettifaq – Canal GOAT | Tempo Real
- 15h – Neom x Al Okhdood – Canal GOAT e Sportv | Tempo Real
- 14h30 – Al Qadsiah (F) x Al Nassr (F) – Canal GOAT
Campeonato Saudita Feminino
- 14h30 – Al Qadsiah (F) x Al Nassr (F) – Canal GOAT
Copa do Brasil Feminina (oitavas)
- 16h – Ferroviária (F) x Vitória (F) – N Sports
- 18h – Internacional (F) x Fluminense (F) – Sportv
Brasileirão Série B
- 19h – Botafogo-SP x Operário-PR – ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real
Copa do Caribe
- 19h – Robinhood x O&M FC – Disney+ | Tempo Real
- 21h – Juventus Des Cayes x Weymouth Wales – Disney+ | Tempo Real
Libertadores
- 19h – LDU x São Paulo – Paramount+ | Tempo Real
- 21h30 – Flamengo x Estudiantes – ESPN e Disney+ | Tempo Real
Copa Sul-Americana
- 21h30 – Alianza Lima x Universidad de Chile – Paramount+ | Tempo Real
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
- 22h – América (F) x Pachuca (F) – Disney+