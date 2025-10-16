Jogos de hoje, quinta-feira, 16: onde assistir ao vivo e horários

Repórter
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13h56.
A quinta-feira está recheada de jogos para os amantes do futebol. Da Champions League Feminina ao Brasileirão, não faltarão emoções para o mundo da bola. Confira as principais partidas do dia:
🏆 Campeonato Finlandês
🕛 12h
📺 Canal GOAT, TV Green e OneFootball
📲 Tempo Real disponível
🏆 Champions League Feminina
🕐 13h45
📺 ESPN 4 e Disney+
📲 Tempo Real disponível
🏆 Champions League Feminina
🕓 16h
📺 ESPN e Disney+
📲 Tempo Real disponível
🏆 Champions League Feminina
🕓 16h
📺 Disney+
📲 Tempo Real disponível
🏆 Champions League Feminina
🕓 16h
📺 Disney+
📲 Tempo Real disponível
🏆 Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
🕓 16h
📺 Disney+
📲 Tempo Real disponível
🏆 Brasil Ladies Cup (semifinal)
🕡 18h30
📺 RedeTV! (YouTube), RedeTV! Go, Record News, Canal GOAT e N Sports
📲 Sem tempo real
🏆 Brasileirão
🕖 19h
📺 Sportv e Premiere
📲 Tempo Real disponível
🏆 Copa do Uruguai (semifinal)
🕘 21h
📺 Disney+
📲 Sem tempo real
🏆 Brasileirão
🕤 21h30
📺 Sportv e Premiere
📲 Tempo Real disponível
🏆 Brasileirão
🕤 21h30
📺 Prime Video
📲 Tempo Real disponível
🏆 Brasil Ladies Cup (semifinal)
🕥 21h40
📺 RedeTV! (TV e YouTube), RedeTV! Go, Record News, Canal GOAT e N Sports
📲 Sem tempo real
🏆 Concacaf Champions Cup Feminina
🕚 23h
📺 Disney+
📲 Sem tempo real