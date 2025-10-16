Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 16: onde assistir ao vivo e horários

Destaque para o duelo entre tricolores no Brasileirão - Grêmio e São Paulo -, além do clássico Vitória x Bahia

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13h56.

A quinta-feira está recheada de jogos para os amantes do futebol. Da Champions League Feminina ao Brasileirão, não faltarão emoções para o mundo da bola. Confira as principais partidas do dia:

Ilves x KuPS

🏆 Campeonato Finlandês
🕛 12h
📺 Canal GOAT, TV Green e OneFootball
📲 Tempo Real disponível

Atlético de Madrid (F) x Manchester United (F)

🏆 Champions League Feminina
🕐 13h45
📺 ESPN 4 e Disney+
📲 Tempo Real disponível

PSG (F) x Real Madrid (F)

🏆 Champions League Feminina
🕓 16h
📺 ESPN e Disney+
📲 Tempo Real disponível

🇵🇹 Benfica (F) x Arsenal (F)

🏆 Champions League Feminina
🕓 16h
📺 Disney+
📲 Tempo Real disponível

Bayern (F) x Juventus (F)

🏆 Champions League Feminina
🕓 16h
📺 Disney+
📲 Tempo Real disponível

Huddersfield x Bolton

🏆 Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
🕓 16h
📺 Disney+
📲 Tempo Real disponível

Grêmio (F) x Peñarol (F)

🏆 Brasil Ladies Cup (semifinal)
🕡 18h30
📺 RedeTV! (YouTube), RedeTV! Go, Record News, Canal GOAT e N Sports
📲 Sem tempo real

Grêmio x São Paulo

🏆 Brasileirão
🕖 19h
📺 Sportv e Premiere
📲 Tempo Real disponível

Racing x Plaza Colonia

🏆 Copa do Uruguai (semifinal)
🕘 21h
📺 Disney+
📲 Sem tempo real

Vitória x Bahia

🏆 Brasileirão
🕤 21h30
📺 Sportv e Premiere
📲 Tempo Real disponível

Fluminense x Juventude

🏆 Brasileirão
🕤 21h30
📺 Prime Video
📲 Tempo Real disponível

Palmeiras (F) x Gimnasia (F)

🏆 Brasil Ladies Cup (semifinal)
🕥 21h40
📺 RedeTV! (TV e YouTube), RedeTV! Go, Record News, Canal GOAT e N Sports
📲 Sem tempo real

Vancouver Rise (F) x Alianza (F)

🏆 Concacaf Champions Cup Feminina
🕚 23h
📺 Disney+
📲 Sem tempo real

Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFutebol

Mais de Esporte

Santos vence Corinthians, Palmeiras goleia: veja resultados dos jogos e tabela do Brasileirão

Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, possíveis escalações e histórico do confronto

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horários e prováveis escalações

Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, possíveis escalações e histórico no confronto

Mais na Exame

Mundo

Justiça dos EUA barra demissões em massa de Trump durante 'shutdown'

Mercados

Reservas internacionais do Brasil valem menos que patrimônio de Musk e caixa das Mag7

Carreira

Quem é Yasmim Patsch, jovem de 16 anos que quer mudar o mundo: ‘Empreender é enxergar oportunidades’

Política

Moraes determina que Defensoria Pública faça defesa de Eduardo Bolsonaro