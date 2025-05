Jogos de hoje, quinta-feira, 15 de maio, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol nesta quinta-feira, 15, ficam por conta dos confrontos do Campeonato Espanhol com Osasuna x Atlético de Madrid, Espanyol x Barcelona e Getafe x Athletic Bilbao.

Além disso, a noite será marcada por partidas importantes da Libertadores, como Palmeiras x Bolívar, Nacional-URU x Internacional e Flamengo x LDU. Também há jogos decisivos do Sul-Americana e do Paulistão Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol

14h - Osasuna x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Disney+

14h - Rayo Vallecano x Real Bétis - Disney+

16h30 - Espanyol x Barcelona - ESPN e Disney+

16h30 - Getafe x Athletic Bilbao - Disney+

Campeonato Saudita

15h - Al Raed x Al Ittihad - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Polonês

15h30 - Widzew Lodz x Legia Warszawa - Onefootball

Playoffs Ingleses

15h45 - Rochdale x Southend (Quinta Divisão) - DAZN

16h - Charlton x Wycombe Wanderers (Terceira Divisão) - Disney+

Paulistão Feminino

17h - RB Bragantino (F) x São Paulo (F) - Space, Max e Record News

Sul-Americano sub-17 feminino

17h - Paraguai sub-17 (F) x Chile sub-17 (F) - Sportv 2

19h30 - Colômbia sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) - Sportv 2

21h30 - Brasil sub-17 (F) x Peru sub-17 (F) - Sportv 2

Brasileirão sub-20

18h - São Paulo sub-20 x Flamengo sub-20 - Sportv

Libertadores

19h - Palmeiras x Bolívar - Paramount+

19h - Nacional-URU x Internacional - ESPN 4 e Disney+

19h - Talleres x Alianza Lima - Disney+

21h30 - Flamengo x LDU - ESPN e Disney+

21h30 - River Plate x Independiente del Valle - Paramount+

Sul-Americana

19h - Racing-URU x Corinthians - ESPN e Disney+

19h - Independiente x Guaraní-PAR - Disney+

21h30 - Atlético-MG x Caracas - Paramount+

23h - Once Caldas x GV San José - Paramount+

23h - Cienciano x Deportes Iquique - Disney+

Brasileirão Série B

21h35 - Ferroviária x Avaí - RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

