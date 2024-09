Jogos de hoje, quinta-feira, 12 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG x São Paulo e Flamengo x Bahia, são os destaques do futebol nesta quinta-feira, 12.

A programação do dia também inclui as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 e o Brasileirão Sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Sub-20

16h30 - Cruzeiro Sub-20 x Fortaleza Sub-20 - Sportv

Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Oitavas)

18h30 - Alemanha Feminino Sub-20 x Argentina Feminino Sub-20 - Sportv 3

22h - França Feminino Sub-20 x Holanda Feminino Sub-20 - Sportv 3

Copa do Brasil (Quartas de Final)

21h45 - Atlético-MG x São Paulo - Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video

21h45 - Flamengo x Bahia - Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x São Paulo pela Copa do Brasil?

O jogo Atlético-MG x São Paulo terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video, às 21h45.

Que horas é o jogo do Flamengo x Bahia pela Copa do Brasil?

O jogo Flamengo x Bahia terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, Premiere e Prime Video, às 21h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.