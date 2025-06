Jogos de hoje, quinta-feira, 12 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão, Eurocopa Sub-21 e MLS são os destaques do futebol desta quinta-feira, 12 de junho.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Brasileiro, Eurocopa Sub-21, Brasileirão Sub-20, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eurocopa Sub-21

13h - Ucrânia sub-21 x Dinamarca sub-21 - UEFA.tv

16h - Alemanha sub-21 x Eslovênia sub-21 - UEFA.tv

16h - Finlândia sub-21 x Holanda sub-21 - UEFA.tv

16h - República Tcheca sub-21 x Inglaterra sub-21 - UEFA.tv

Brasileirão Sub-20

15h - RB Bragantino sub-20 x Palmeiras sub-20 - Massa Bruta TV (YouTube)

Brasileirão Sub-20 Feminino

16h - Mixto sub-20 (F) x Fluminense sub-20 (F) - TV Mixto (YouTube)

Segunda Divisão Espanhola (Playoffs de Acesso)

16h - Mirandés x Racing Santander - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão

19h - RB Bragantino x Bahia - Premiere

19h - Vitória x Cruzeiro - Sportv e Premiere

19h30 - Fortaleza x Santos - Record, CazéTV e Premiere

20h - Grêmio x Corinthians - Premiere

MLS

20h30 - New York City x Atlanta United - Apple TV+

Brasileirão

21h30 - Atlético-MG x Internacional - Globo e Premiere

21h30 - São Paulo x Vasco - Globo e Premiere

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.