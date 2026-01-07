Jogos de hoje, quarta-feira, 7 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A Copinha domina a agenda do futebol nesta quarta-feira, 7, com dezenas de partidas acontecendo ao longo do dia, incluindo os confrontos entre São Paulo x Independente-AP, Santos x União Cacoalense, Atlético-MG x QFC e Botafogo x Estrela de Março, que terão transmissão ao vivo em diferentes plataformas.
Entre os profissionais, o destaque fica por conta da Supercopa da Espanha, com o duelo entre Barcelona x Athletic Bilbao, além de uma rodada cheia no Campeonato Inglês e no Campeonato Italiano.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa São Paulo de Futebol Júnior
- 8h45 - Nacional-SP x Portuguesa Santista - YouTube (Paulistão)
- 11h - Ibrachina x Santo André - YouTube (Paulistão)
- 11h - CSE x Internacional - Xsports
- 13h - Cosmopolitano x RB Bragantino - YouTube (Paulistão)
- 13h - Comercial de Tietê x XV de Piracicaba - YouTube (Paulistão)
- 13h - Paulínia x Portuguesa - Ulisses TV
- 13h - Atlético Guaratinguetá x São José-SP - YouTube (Paulistão)
- 13h - União Mogi x Centro Olímpico - YouTube (Paulistão)
- 13h - Itaquaquecetuba x Novorizontino - YouTube (Paulistão)
- 13h - Referência x Ituano - YouTube (Paulistão)
- 13h15 - Ferroviário x Bangu - YouTube (Paulistão)
- 14h - Ferroviária x América-RJ - YouTube (Paulistão)
- 15h - Independente-AP x São Paulo - Record News e Xsports
- 15h15 - São Luís x Figueirense - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Canaã x Criciúma - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Operário-PR x Vila Nova - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Nacional-AM x Juventude - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Confiança-PB x Fortaleza - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Juventude Samas x Náutico - YouTube (Paulistão)
- 15h15 - Ivinhema x Real-RS - YouTube (Paulistão)
- 16h15 - Quixadá x Cuiabá - YouTube (Paulistão)
- 17h15 - Grêmio São-Carlense x Real Brasília - YouTube (Paulistão)
- 17h15 - Real Soccer x Maruinense - YouTube (Paulistão)
- 18h45 - Audax x União Rondonópolis - YouTube (Paulistão)
- 19h15 - Taubaté x Águia de Marabá - YouTube (Paulistão)
- 19h30 - União Cacoalense x Santos - CazéTV
- 21h - QFC x Atlético-MG - Xsports
- 21h30 - Estrela de Março x Botafogo - CazéTV
Campeonato Italiano
- 14h30 - Bologna x Atalanta - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h30 - Napoli x Hellas Verona - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Parma x Inter de Milão - CazéTV e Disney+
- 16h45 - Lazio x Fiorentina - Disney+
- 16h45 - Torino x Udinese - Disney+
Campeonato Inglês
- 16h30 - Crystal Palace x Aston Villa - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h30 - Manchester City x Brighton - ESPN e Disney+
- 16h30 - Fulham x Chelsea - ESPN 4 e Disney+
- 16h30 - Bournemouth x Tottenham - Disney+
- 16h30 - Everton x Wolverhampton - Disney+
- 16h30 - Brentford x Sunderland - Disney+
- 17h15 - Burnley x Manchester United - Xsports e Disney+
- 17h15 - Newcastle x Leeds - Disney+
Supercopa da Espanha
- 16h - Barcelona x Athletic Bilbao - Disney+
Taça da Liga de Portugal
- 16h45 - Benfica x Braga - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Catarinense
- 19h - Marcílio Dias x Criciúma - SportyNet (YouTube)
Campeonato Paranaense
- 19h - Londrina x Operário-PR - Canal GOAT (YouTube)
- 20h - Cianorte x Maringá - Canal GOAT (YouTube)
- 20h30 - Coritiba x Foz do Iguaçu - Canal GOAT (YouTube)
Campeonato Cearense
- 19h - Tirol x Floresta - FCFTV (YouTube)
- 19h - Horizonte x Quixadá - FCFTV (YouTube)
Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pela Copinha?
O jogo Independente-AP x São Paulo terá transmissão ao vivo na Record News e Xsports, às 15h.
Onde assistir Barcelona x Athletic Bilbao hoje?
O jogo Barcelona x Athletic Bilbao, válido pela semifinal da Supercopa da Espanha, terá transmissão ao vivo no Disney+, às 16h.
Qual canal vai transmitir QFC x Atlético-MG hoje?
O jogo QFC x Atlético-MG será transmitido ao vivo na Xsports, às 21h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira, 7.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 7.
Record
15h - Independente-AP x São Paulo - Copinha
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 7.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN / ESPN 4 / ESPN 2
- 14h30 - Bologna x Atalanta - Campeonato Italiano
- 14h30 - Napoli x Hellas Verona - Campeonato Italiano
- 16h30 - Manchester City x Brighton - Campeonato Inglês
- 16h30 - Fulham x Chelsea - Campeonato Inglês
- 17h15 - Burnley x Manchester United - Campeonato Inglês
- 16h45 - Benfica x Braga - Taça da Liga de Portugal
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 14h30 - Bologna x Atalanta - Campeonato Italiano
- 14h30 - Napoli x Hellas Verona - Campeonato Italiano
- 16h - Barcelona x Athletic Bilbao - Supercopa da Espanha
- 16h30 - Rodada completa do Campeonato Inglês
- 16h45 - Rodada do Campeonato Italiano e Taça da Liga de Portugal
- 17h15 - Burnley x Manchester United - Campeonato Inglês
Globoplay
Nenhuma transmissão programada para hoje.
CazéTV (YouTube)
- 16h45 - Parma x Inter de Milão - Campeonato Italiano
- 19h30 - União Cacoalense x Santos - Copinha
- 21h30 - Estrela de Março x Botafogo - Copinha
Canal GOAT (YouTube)
- 19h - Londrina x Operário-PR - Campeonato Paranaense
- 20h - Cianorte x Maringá - Campeonato Paranaense
- 20h30 - Coritiba x Foz do Iguaçu - Campeonato Paranaense
Xsports
- 11h - CSE x Internacional - Copinha
- 15h - Independente-AP x São Paulo - Copinha
- 21h - QFC x Atlético-MG - Copinha
Record News
- 15h - Independente-AP x São Paulo - Copinha
YouTube (Paulistão)
- Transmite todos os jogos da Copinha listados com essa indicação
