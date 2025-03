Jogos de hoje, quarta-feira, 5 de março, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Benfica e Barcelona, Bayern e Bayer Leverkusen e PSG contra Liverpool, válidos pelas oitavas de final da Champions League, são os destaques do futebol desta quarta-feira, 5 de março.

A programação do dia também inclui partidas da Pré-Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e da UEFA Youth League, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Two da Ásia (quartas)

07h00 - Sanfrecce Hiroshima x Lion City Sailors - Disney+

Champions League Elite da Ásia (oitavas)

09h00 - Shanghai Shenhua x Kawasaki Frontale - Disney+

UEFA Youth League

10h00 - Hoffenheim sub-19 x Manchester City sub-19 - UEFA.tv

12h00 - Bayern sub-19 x Inter de Milão sub-19 - UEFA.tv

Champions League (oitavas)

14h45 - Feyenoord x Inter de Milão - TNT e Max

17h00 - Benfica x Barcelona - TNT e Max

17h00 - Bayern x Bayer Leverkusen - Space e Max

17h00 - PSG x Liverpool - Max

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h00 - Racing Ferrol x Burgos - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

16h30 - Chelsea feminino x Leicester feminino - ESPN 4 e Disney+

Pré-Libertadores

19h00 - Melgar x Cerro Porteño - Paramount+

21h30 - Barcelona de Guayaquil x Corinthians - Globo, ESPN e Disney+

Pré-Copa Sul-Americana

19h00 - Aurora x San José-BOL - Paramount+

19h00 - Unión Española x Everton - Paramount+

19h00 - Racing-URU x Montevideo Wanderers - Disney+

19h00 - Puerto Cabello x Metropolitanos - Disney+

21h30 - Once Caldas x Millonarios - Paramount+

23h00 - Mushuc Runa x Orense - Paramount+

Copa do Nordeste

19h00 - Fortaleza x Ferroviário - Premiere

19h00 - Moto Club x Sousa - Premiere

21h30 - Vitória x Altos - ESPN 4, Disney+ e Premiere

21h30 - Sport x CRB - Premiere

Copa do Brasil

19h00 - Caxias x Fluminense - Sportv e Premiere

19h30 - Atlético-MG x Manaus - Prime Video

21h30 - Nova Iguaçu x Vasco - Sportv e Premiere

Campeonato Goiano (quartas)

19h30 - Goiás x CRAC - TV Brasil Central

Supercopa Internacional

20h00 - River Plate x Talleres - Disney+

Campeonato Mato-Grossense (quartas)

20h30 - Operário VG x União Rondonópolis - Globo

Campeonato Catarinense (quartas)

21h30 - Avaí x Figueirense - Globo

Concacaf Champions Cup

22h30 - Chivas Guadalajara x América-MEX - Disney+

22h30 - Herediano x Los Angeles Galaxy - Disney+

00h30 - Seattle Sounders x Cruz Azul - Disney+

00h30 - Vancouver Whitecaps x Monterrey - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Benfica contra o Barcelona; veja horário

O jogo Benfica x Barcelona terá transmissão ao vivo na TNT e Max, às 17h00.

Qual canal vai passar o jogo do Bayern contra o Bayer Leverkusen?

O jogo Bayern x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo no Space e Max, às 17h00.

Que horas é o jogo do PSG contra o Liverpool?

O jogo PSG x Liverpool terá transmissão ao vivo no Max, às 17h00.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians na Pré-Libertadores?

O jogo Barcelona de Guayaquil x Corinthians terá transmissão ao vivo na Globo, ESPN e Disney+, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 - Barcelona de Guayaquil x Corinthians - Pré-Libertadores

20h30 - Operário VG x União Rondonópolis - Campeonato Mato-Grossense

21h30 - Avaí x Figueirense - Campeonato Catarinense

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 5 de março.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 5 de março.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 5 de março.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

TNT

14h45 - Feyenoord x Inter de Milão - Champions League

17h00 - Benfica x Barcelona - Champions League

Space

17h00 - Bayern x Bayer Leverkusen - Champions League

ESPN

21h30 - Barcelona de Guayaquil x Corinthians - Pré-Libertadores

Sportv

19h00 - Caxias x Fluminense - Copa do Brasil

21h30 - Nova Iguaçu x Vasco - Copa do Brasil

Premiere

19h00 - Fortaleza x Ferroviário - Copa do Nordeste

19h00 - Moto Club x Sousa - Copa do Nordeste

21h30 - Vitória x Altos - Copa do Nordeste

21h30 - Sport x CRB - Copa do Nordeste

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.