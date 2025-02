Jogos de hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Vasco e Fluminense pelo Campeonato Carioca e América-MG contra Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro são os destaques desta quarta-feira, 5 de fevereiro.

A programação do dia também inclui partidas da Copa da Alemanha, Copa do Rei da Espanha, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho e Copa do Nordeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da Alemanha

16h45 - Bayer Leverkusen x Colônia - Disney+

Copa da Bélgica

16h45 - Genk x Club Brugge - Disney+

Copa da Liga Inglesa

17h - Newcastle x Arsenal - ESPN e Disney+

Copa do Rei da Espanha

17h - Leganés x Real Madrid - ESPN 4 e Disney+

Copa da Itália

17h - Milan x Roma - CazéTV e Nsports

Campeonato Carioca

18h - Bangu x Boavista - BandSports e Canal GOAT

19h - Portuguesa-RJ x Flamengo - Sportv e Premiere

21h30 - Vasco x Fluminense - Band, Canal GOAT e Premiere

Copa do Nordeste

19h - Confiança x Náutico - Premiere

19h - Juazeirense x Bahia - Premiere

21h30 - Moto Club x Ferroviário - Premiere

21h30 - Altos x CRB - Premiere

21h30 - Ceará x CSA - Premiere

Campeonato Paulista

19h30 - São Paulo x Mirassol - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

19h30 - Noroeste x Ponte Preta - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

21h35 - Santos x Botafogo-SP - Record, PlayPlus, R7, TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

Campeonato Gaúcho

20h - Internacional x Brasil de Pelotas - Premiere

22h - Juventude x Grêmio - Globo, Sportv e Premiere

Campeonato Paranaense

20h - Coritiba x Rio Branco-PR - Nsports e TV Coxa Prime

Pré-Libertadores

21h30 - Nacional-PAR x Alianza Lima - ESPN e Disney+

Campeonato Mineiro

22h - América-MG x Cruzeiro - Globo, Sportv 2 e Premiere

Concacaf Champions League

22h - Forge x Monterrey - Disney+

0h - Real Esteli x Tigres - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x Fluminense; veja horário

O jogo Vasco x Fluminense terá transmissão ao vivo na Band, Canal GOAT e Premiere, às 21h30.

Que horas é o jogo do América-MG contra Cruzeiro?

O jogo América-MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv 2 e Premiere, às 22h.

Qual canal irá passar o jogo do Real Madrid na Copa do Rei?

O jogo Leganés x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 17h.

