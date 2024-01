Jogos de hoje, quarta-feira, 31; onde assistir e horários

O confronto do Palmeiras contra o RB Bragantino pelo Campeonato Paulista é o destaque do futebol desta quarta-feira, 31. Para o mesmo torneio, há também a disputa do Santos contra o Água Santa.

O dia também será marcado pelo Campeonato Carioca, com a disputa entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ.

Fora do Brasil, estão marcados campeonatos como a Premier League, que conta com a partida de Manchester City contra Burnley, e Liverpool contra Chelsea.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

19h30 - RB Bragantino x Palmeiras - HBO Max e TNT

19h30 - Portuguesa x Ponte Preta - Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

21h35 - Guarani x Mirassol - HBO Max, TNT, Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

21h35 - Água Santa x Santos - Record e Paulistão Play

Campeonato Carioca

18h10 - Nova Iguaçu x Vasco da Gama - BandSports e Canal GOAT (Youtube)

21h30 - Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo - Band e Canal GOAT (Youtube)

Premier League

16h30 - Tottenham x Brentford - Star+

16h30 - Manchester City x Burnley - Star+

17h15 - Liverpool x Chelsea - ESPN e Star+

Copa da Ásia

08h30 - Bahrein x Japão - Star+

13h - Irã x Síria - Star+

La Liga

15h - Barcelona x Osasuna - ESPN e Star+

17h - Atlético de Madrid x Rayo Vallecano - ESPN e Star+

Copa da Alemanha

16h45 - Hertha Berlin x Kaiserslautern - Star+

Campeonato Português

17h45 - Braga x Chaves - ESPN e Star+

Campeonato Gaúcho

18h30 - Guarany x Internacional - Premiere

21h30 - Grêmio x Juventude - Sportv

Campeonato Pernambucano

19h - Porto-PE x Santa Cruz - Canal GOAT (Youtube)

21h - Náutico x Petrolina - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Baiano

19h15 - Bahia x Barcelona-BA - TV Bahia

21h30 - Jequie x Vitória - TV Bahia

Campeonato Cearense

20h30 - Fortaleza x Iguatu - Canal GOAT (Youtube)

Copa da Liga Argentina

21h30 - Barracas Central x River Plate - Star+

