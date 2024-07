Jogos de hoje, quarta-feira, 31 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasil feminino contra Espanha feminino pelas Olimpíadas de Paris 2024, Flamengo contra Palmeiras e Corinthians contra Grêmio pela Copa do Brasil são os destaques do futebol desta quarta-feira, 31.

A programação do dia também inclui as partidas do Amistoso Internacional, Campeonato Carioca A2, Brasileirão Série C, Campeonato Argentino, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

7h30 - Newcastle x Urawa Reds - Canal GOAT

8h - K League All Stars x Tottenham - ESPN e Disney+

20h - Chelsea x América-MEX - Space e Max

21h30 - Milan x Real Madrid - TNT e Max

21h30 - Crystal Palace x Wolverhampton - ESPN 4 e Disney+

Olimpíadas de Paris 2024

12h - Brasil feminino x Espanha feminino - Globo e Sportv

Campeonato Carioca A2

14h45 - Audax-RJ x Maricá - Canal GOAT

Champions League (fase preliminar)

16h - Boraj Banja Luka x PAOK - Canal GOAT

Copa do Brasil (oitavas)

19h - Athletico-PR x RB Bragantino - Sportv e Premiere

19h - CRB x Atlético-MG - Prime Video

20h - Flamengo x Palmeiras - Prime Video

21h30 - Corinthians x Grêmio - Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

21h30 - Atlético-GO x Vasco - Globo, Premiere e Prime Video

Brasileirão Série C

19h - Náutico x Ypiranga - DAZN e Nosso Futebol+

19h - Caxias x Confiança - DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Concacaf sub-20 (quartas)

20h - México sub-20 x Costa Rica sub-20 - Disney+

23h - Honduras sub-20 x Cuba sub-20 - Disney+

Campeonato Argentino

20h30 - Boca Juniors x Banfield - ESPN e Disney+

Leagues Cup

21h - Charlotte x Cruz Azul - Apple TV

21h - Santos Laguna x DC United - Apple TV

22h - FC Dallas x Juárez - Apple TV

22h - Nashville x Mazatlán - Apple TV

22h30 - Tigres x Puebla - Apple TV

23h30 - San Jose Earthquakes x Los Angeles Galaxy - Apple TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil feminino; veja horário

O jogo Brasil feminino x Espanha feminino terá transmissão ao vivo na Globo e Sportv, às 12h.

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo pelo Copa do Brasil

O jogo Flamengo x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 20h.

Que horas é o jogo do Corinthians?

O jogo Corinthians x Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, Premiere e Prime Video, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

SBT

Record

Band

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Prime Video

Disney+

DAZN

Apple TV

TNT

Max

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.