Jogos de hoje, quarta-feira, 3 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06h00.

Os jogos decisivos da última rodada do Brasileirão, com destaque para Atlético-MG x Palmeiras e Flamengo x Ceará, movimentam o futebol nesta quarta-feira, 3 de dezembro.

A agenda também traz grandes confrontos pela Copa da Itália e Copa da Alemanha, além das oitavas da Copa do Rei e rodada cheia do Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da Itália (oitavas de final)

  • 11h - Atalanta x Genoa - SportyNet
  • 14h - Napoli x Cagliari - SportyNet
  • 17h - Inter de Milão x Venezia - SportyNet

Copa da Alemanha (oitavas de final)

  • 14h - Freiburg x SV Darmstadt 98 - Disney+
  • 14h - VfL Bochum x Stuttgart - Xsports e Disney+
  • 16h45 - Hamburgo x Holstein Kiel - Disney+
  • 16h45 - Union Berlin x Bayern de Munique - ESPN 2 e Disney+

Copa do Rei (segunda fase)

  • 17h - Antoniano x Villarreal - Disney+
  • 17h - Ourense x Girona - Disney+
  • 17h - Quintanar Del Rey x Elche - Disney+
  • 17h - Reus x Real Sociedad - Disney+
  • 17h - Torrent x Real Betis - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol

Campeonato Inglês

  • 16h30 - Arsenal x Brentford - ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 - Brighton x Aston Villa - Disney+
  • 16h30 - Burnley x Crystal Palace - Disney+
  • 16h30 - Wolverhampton x Nottingham Forest - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
  • 17h15 - Leeds United x Chelsea - Xsports e Disney+
  • 17h15 - Liverpool x Sunderland - ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

  • 16h45 - Dundee United x Rangers - Canal GOAT

Brasileirão

Copa Centro-Americana da Concacaf (final)

  • 23h - Club Xelajú x LD Alajuelense - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG e Palmeiras; veja horário

O jogo Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

O jogo Flamengo x Ceará terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV e Premiere, às 21h30.

Qual canal vai passar Fortaleza x Corinthians pelo Brasileirão?

O jogo Fortaleza x Corinthians terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 3.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 3.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 3.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 19h - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão

Premiere

  • 19h - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão
  • 19h - RB Bragantino x Vitória - Brasileirão
  • 20h - Bahia x Sport - Brasileirão
  • 20h - São Paulo x Internacional - Brasileirão
ESPN

  • 17h15 - Liverpool x Sunderland - Campeonato Inglês
ESPN 2

ESPN 3

ESPN 4

Space

Nenhum jogo será transmitido no Space hoje.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

Globoplay

Prime Video

  • 19h30 - Juventude x Santos - Brasileirão

Canal GOAT (YouTube)

  • 16h45 - Dundee United x Rangers - Campeonato Escocês

ESPN Brasil (YouTube)

  • 16h30 - Wolverhampton x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
