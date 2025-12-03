Jogos de hoje, quarta-feira, 3 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos decisivos da última rodada do Brasileirão, com destaque para Atlético-MG x Palmeiras e Flamengo x Ceará, movimentam o futebol nesta quarta-feira, 3 de dezembro.
A agenda também traz grandes confrontos pela Copa da Itália e Copa da Alemanha, além das oitavas da Copa do Rei e rodada cheia do Campeonato Inglês.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa da Itália (oitavas de final)
- 11h - Atalanta x Genoa - SportyNet
- 14h - Napoli x Cagliari - SportyNet
- 17h - Inter de Milão x Venezia - SportyNet
Copa da Alemanha (oitavas de final)
- 14h - Freiburg x SV Darmstadt 98 - Disney+
- 14h - VfL Bochum x Stuttgart - Xsports e Disney+
- 16h45 - Hamburgo x Holstein Kiel - Disney+
- 16h45 - Union Berlin x Bayern de Munique - ESPN 2 e Disney+
Copa do Rei (segunda fase)
- 17h - Antoniano x Villarreal - Disney+
- 17h - Ourense x Girona - Disney+
- 17h - Quintanar Del Rey x Elche - Disney+
- 17h - Reus x Real Sociedad - Disney+
- 17h - Torrent x Real Betis - ESPN 3 e Disney+
Campeonato Espanhol
Campeonato Inglês
- 16h30 - Arsenal x Brentford - ESPN 4 e Disney+
- 16h30 - Brighton x Aston Villa - Disney+
- 16h30 - Burnley x Crystal Palace - Disney+
- 16h30 - Wolverhampton x Nottingham Forest - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
- 17h15 - Leeds United x Chelsea - Xsports e Disney+
- 17h15 - Liverpool x Sunderland - ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
- 16h45 - Dundee United x Rangers - Canal GOAT
Brasileirão
- 19h - Fortaleza x Corinthians - SporTV e Premiere
- 19h - RB Bragantino x Vitória - Premiere
- 19h30 - Juventude x Santos - Prime Video
- 20h - Bahia x Sport - Premiere
- 20h - São Paulo x Internacional - Premiere
- 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras - Globo e Premiere
- 21h30 - Flamengo x Ceará - Globo, ge TV e Premiere
Copa Centro-Americana da Concacaf (final)
- 23h - Club Xelajú x LD Alajuelense - Disney+
