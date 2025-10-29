Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 29 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

A semifinal entre Racing e Flamengo pela Libertadores e o confronto entre Fluminense e Ceará pelo Brasileirão são os destaques do futebol nesta quarta-feira, 29 de outubro.

A programação do dia também conta com as oitavas de final do Mundial Feminino Sub-17 e rodadas importantes das copas da Alemanha, Inglaterra e Espanha.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial Feminino Sub-17

  • 12h30 - Espanha x França - CazéTV e FIFA+
  • 12h30 - México x Paraguai - FIFA+
  • 16h - Canadá x Zâmbia - FIFA+
  • 16h - Japão x Colômbia - FIFA+

Libertadores

  • 21h30 - Racing x Flamengo - Globo, ge tv e Paramount+

Campeonato Brasileiro

Copa do Brasil Sub-20

  • 17h - Atlético-MG x Flamengo - SporTV

Copa da Liga Inglesa

  • 16h45 - Liverpool x Crystal Palace - ESPN e Disney+
  • 16h45 - Arsenal x Brighton - ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 - Swansea x Manchester City - Disney+
  • 16h45 - Wolverhampton x Chelsea - Disney+
  • 17h - Newcastle x Tottenham - Disney+

Copa da Alemanha

  • 14h - Paderborn x Bayer Leverkusen - Disney+
  • 14h - Mainz x Stuttgart - Disney+
  • 16h45 - Colônia x Bayern de Munique - Disney+
  • 16h45 - Fortuna Düsseldorf x Freiburg - Disney+

Campeonato Italiano

  • 14h30 - Juventus x Udinese - Xsports e Disney+
  • 14h30 - Roma x Parma - ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 - Como x Hellas Verona - Disney+
  • 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 - Bologna x Torino - Xsports e Disney+
  • 16h45 - Genoa x Cremonese - Disney+

Copa do Rei da Espanha

  • 15h - Las Garres x Elche - Disney+
  • 15h - Sant Jordi x Osasuna - Disney+
  • 16h - Atletic Sant Just x Mallorca - Disney+
  • 17h - Ciudad Lucena x Villarreal - Disney+
  • 17h - Yuncos x Rayo Vallecano - Disney+

Campeonato Francês

  • 15h - Lorient x PSG - CazéTV
  • 17h05 - Olympique de Marseille x Angers - CazéTV

Copa da Ucrânia

  • 13h - Dínamo de Kiev x Shakhtar Donetsk - Canal GOAT

Campeonato Paulista Feminino

  • 16h - Ferroviária x Realidade Jovem - Paulistão (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo pela Libertadores hoje?

O jogo Racing x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Paramount+, às 21h30.

Qual canal vai passar Fluminense x Ceará pelo Brasileirão?

O jogo Fluminense x Ceará terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 29.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 29.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 29.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 17h - Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil Sub-20

ESPN

  • 16h45 - Liverpool x Crystal Palace - Copa da Liga Inglesa

ESPN 4

  • 14h30 - Roma x Parma - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Arsenal x Brighton - Copa da Liga Inglesa

ESPN 3

  • 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - Campeonato Italiano

Premiere

  • 19h - Fluminense x Ceará - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores

Paramount+

  • 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores

Star+ / Disney+

  • 14h - Paderborn x Bayer Leverkusen - Copa da Alemanha
  • 14h - Mainz x Stuttgart - Copa da Alemanha
  • 14h30 - Juventus x Udinese - Campeonato Italiano
  • 14h30 - Roma x Parma - Campeonato Italiano
  • 14h30 - Como x Hellas Verona - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Colônia x Bayern de Munique - Copa da Alemanha
  • 16h45 - Fortuna Düsseldorf x Freiburg - Copa da Alemanha
  • 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Bologna x Torino - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Genoa x Cremonese - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Liverpool x Crystal Palace - Copa da Liga Inglesa
  • 16h45 - Arsenal x Brighton - Copa da Liga Inglesa
  • 16h45 - Swansea x Manchester City - Copa da Liga Inglesa
  • 16h45 - Wolverhampton x Chelsea - Copa da Liga Inglesa
  • 17h - Newcastle x Tottenham - Copa da Liga Inglesa
  • 15h - Las Garres x Elche - Copa do Rei da Espanha
  • 15h - Sant Jordi x Osasuna - Copa do Rei da Espanha
  • 16h - Atletic Sant Just x Mallorca - Copa do Rei da Espanha
  • 17h - Ciudad Lucena x Villarreal - Copa do Rei da Espanha
  • 17h - Yuncos x Rayo Vallecano - Copa do Rei da Espanha
  • 20h30 - Peñarol x Plaza Colonia - Copa do Uruguai
  • 20h45 - Plaza Amador x Sporting San Miguelito - Copa do Caribe
  • 21h - Mount Pleasant x Defence Force - Copa do Caribe
  • 23h - Xelaju x Real España - Copa Centro-Americana

CazéTV

  • 12h30 - Espanha x França - Mundial Feminino Sub-17
  • 15h - Lorient x PSG - Campeonato Francês
  • 17h05 - Olympique de Marseille x Angers - Campeonato Francês

FIFA+

  • 12h30 - Espanha x França - Mundial Feminino Sub-17
  • 12h30 - México x Paraguai - Mundial Feminino Sub-17
  • 16h - Canadá x Zâmbia - Mundial Feminino Sub-17
  • 16h - Japão x Colômbia - Mundial Feminino Sub-17

Canal GOAT

  • 13h - Dínamo de Kiev x Shakhtar Donetsk - Copa da Ucrânia

Paulistão (YouTube)

  • 16h - Ferroviária x Realidade Jovem - Campeonato Paulista Feminino
  • A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921

    1/4 A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921 (A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921)

  • Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8

    2/4 Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8 (Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8)

  • O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019

    3/4 O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019 (O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019)

  • O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada

    4/4 O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada (O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada)

