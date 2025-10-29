Jogos de hoje, quarta-feira, 29 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

A semifinal entre Racing e Flamengo pela Libertadores e o confronto entre Fluminense e Ceará pelo Brasileirão são os destaques do futebol nesta quarta-feira, 29 de outubro.
A programação do dia também conta com as oitavas de final do Mundial Feminino Sub-17 e rodadas importantes das copas da Alemanha, Inglaterra e Espanha.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Mundial Feminino Sub-17
- 12h30 - Espanha x França - CazéTV e FIFA+
- 12h30 - México x Paraguai - FIFA+
- 16h - Canadá x Zâmbia - FIFA+
- 16h - Japão x Colômbia - FIFA+
Libertadores
- 21h30 - Racing x Flamengo - Globo, ge tv e Paramount+
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil Sub-20
- 17h - Atlético-MG x Flamengo - SporTV
Copa da Liga Inglesa
- 16h45 - Liverpool x Crystal Palace - ESPN e Disney+
- 16h45 - Arsenal x Brighton - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Swansea x Manchester City - Disney+
- 16h45 - Wolverhampton x Chelsea - Disney+
- 17h - Newcastle x Tottenham - Disney+
Copa da Alemanha
- 14h - Paderborn x Bayer Leverkusen - Disney+
- 14h - Mainz x Stuttgart - Disney+
- 16h45 - Colônia x Bayern de Munique - Disney+
- 16h45 - Fortuna Düsseldorf x Freiburg - Disney+
Campeonato Italiano
- 14h30 - Juventus x Udinese - Xsports e Disney+
- 14h30 - Roma x Parma - ESPN 4 e Disney+
- 14h30 - Como x Hellas Verona - Disney+
- 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - ESPN 3 e Disney+
- 16h45 - Bologna x Torino - Xsports e Disney+
- 16h45 - Genoa x Cremonese - Disney+
Copa do Rei da Espanha
- 15h - Las Garres x Elche - Disney+
- 15h - Sant Jordi x Osasuna - Disney+
- 16h - Atletic Sant Just x Mallorca - Disney+
- 17h - Ciudad Lucena x Villarreal - Disney+
- 17h - Yuncos x Rayo Vallecano - Disney+
Campeonato Francês
- 15h - Lorient x PSG - CazéTV
- 17h05 - Olympique de Marseille x Angers - CazéTV
Copa da Ucrânia
- 13h - Dínamo de Kiev x Shakhtar Donetsk - Canal GOAT
Campeonato Paulista Feminino
- 16h - Ferroviária x Realidade Jovem - Paulistão (YouTube)
Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo pela Libertadores hoje?
O jogo Racing x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Paramount+, às 21h30.
Qual canal vai passar Fluminense x Ceará pelo Brasileirão?
O jogo Fluminense x Ceará terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 29.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 29.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 29.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 17h - Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil Sub-20
ESPN
- 16h45 - Liverpool x Crystal Palace - Copa da Liga Inglesa
ESPN 4
- 14h30 - Roma x Parma - Campeonato Italiano
- 16h45 - Arsenal x Brighton - Copa da Liga Inglesa
ESPN 3
- 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - Campeonato Italiano
Premiere
- 19h - Fluminense x Ceará - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores
Paramount+
- 21h30 - Racing x Flamengo - Libertadores
Star+ / Disney+
- 14h - Paderborn x Bayer Leverkusen - Copa da Alemanha
- 14h - Mainz x Stuttgart - Copa da Alemanha
- 14h30 - Juventus x Udinese - Campeonato Italiano
- 14h30 - Roma x Parma - Campeonato Italiano
- 14h30 - Como x Hellas Verona - Campeonato Italiano
- 16h45 - Colônia x Bayern de Munique - Copa da Alemanha
- 16h45 - Fortuna Düsseldorf x Freiburg - Copa da Alemanha
- 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - Campeonato Italiano
- 16h45 - Bologna x Torino - Campeonato Italiano
- 16h45 - Genoa x Cremonese - Campeonato Italiano
- 16h45 - Liverpool x Crystal Palace - Copa da Liga Inglesa
- 16h45 - Arsenal x Brighton - Copa da Liga Inglesa
- 16h45 - Swansea x Manchester City - Copa da Liga Inglesa
- 16h45 - Wolverhampton x Chelsea - Copa da Liga Inglesa
- 17h - Newcastle x Tottenham - Copa da Liga Inglesa
- 15h - Las Garres x Elche - Copa do Rei da Espanha
- 15h - Sant Jordi x Osasuna - Copa do Rei da Espanha
- 16h - Atletic Sant Just x Mallorca - Copa do Rei da Espanha
- 17h - Ciudad Lucena x Villarreal - Copa do Rei da Espanha
- 17h - Yuncos x Rayo Vallecano - Copa do Rei da Espanha
- 20h30 - Peñarol x Plaza Colonia - Copa do Uruguai
- 20h45 - Plaza Amador x Sporting San Miguelito - Copa do Caribe
- 21h - Mount Pleasant x Defence Force - Copa do Caribe
- 23h - Xelaju x Real España - Copa Centro-Americana
CazéTV
- 12h30 - Espanha x França - Mundial Feminino Sub-17
- 15h - Lorient x PSG - Campeonato Francês
- 17h05 - Olympique de Marseille x Angers - Campeonato Francês
FIFA+
- 12h30 - Espanha x França - Mundial Feminino Sub-17
- 12h30 - México x Paraguai - Mundial Feminino Sub-17
- 16h - Canadá x Zâmbia - Mundial Feminino Sub-17
- 16h - Japão x Colômbia - Mundial Feminino Sub-17
Canal GOAT
- 13h - Dínamo de Kiev x Shakhtar Donetsk - Copa da Ucrânia
Paulistão (YouTube)
- 16h - Ferroviária x Realidade Jovem - Campeonato Paulista Feminino
