Jogos de hoje, quarta-feira, 27; onde assistir e horários

Semifinal do Paulistão, final da Taça-Rio e Copa do Nordeste são os destaques do futebol desta quarta-feira.

Na Neo Química Arena, o Santos encara o RB Bragantino mirando a vaga na final. A equipe despachou a Portuguesa nas quartas de final, enquanto o Massa Bruta bateu o Inter de Limeira.

No Paraná, o Corinthians enfrenta o Londrina em amistoso. O Timão vem de vitória contra o São Bernardo por 2 a 0, em jogo válido pela Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Amistoso

20h30 - Londrina x Corinthians - ESPN e Star+

Campeonato Paulista

20h30 - Santos x RB Bragantino - Cazé TV e Paulistão Play

Taça Rio - Final

19h - Boavista-RJ x Botafogo - Band, BandSports e Canal GOAT

Champions League Feminina

14h45 - Lyon x Benfica - DAZN

17h - Chelsea x Ajax - DAZN

Campeonato Uruguaio

16h - Progreso x Rampla Juniors - Star+

Campeonato Paulista Série A2

19h - Ferroviária x Juventus-SP - Canal Paulistão

19h30 - São Bento x Noroeste - Canal Paulistão

19h30 - Vila Nova x Aparecidense - TV Brasil Central

20h - São José-SP x Velo Clube - Canal Futebol Paulista

20h - XV de Piracicaba x Portuguesa Santista - Canal Futebol Paulista

Campeonato Goiano

19h30 - Vila Nova x Aparecidense - TV Brasil Central

Campeonato Paranaense

20h - Athletico-PR x Operário-PR - NSports (TV e Youtube) e Rede Furacão

Copa Verde

20h - Cuiabá x Brasiliense - Canais de Brasiliense e Cuiabá

Copa do Nordeste

21h30 - Ceará x Itabaiana - DAZN e Nosso Futebol

21h30 - Sport x Juazeirense - DAZN e Nosso Futebol

21h30 - CRB x Altos - DAZN e Nosso Futebol

21h30 - Vitória x Treze - ESPN, Star+, DAZN e Nosso Futebol

21h30 - Botafogo-PB x Bahia - DAZN e Nosso Futebol

21h30 - América-RN x Náutico - DAZN e Nosso Futebol

21h30 - Maranhão x Fortaleza - DAZN e Nosso Futebol

21h30 - River-PI x ABC - DAZN e Nosso Futebol

