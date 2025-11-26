Jogos de hoje, quarta-feira, 26 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

As partidas entre Arsenal x Bayern de Munique e Atlético de Madrid x Inter de Milão pela Liga dos Campeões, além de RB Bragantino x Fortaleza pelo Brasileirão, são os principais destaques desta quarta-feira, 26.
A agenda do dia também conta com jogos das categorias de base pela UEFA Youth League e Copa do Brasil Sub-20, além de confrontos importantes nos campeonatos da Ásia, Inglaterra e América do Sul.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
AFC Champions League
- 9h15 - Shanghai Shenhua x Vissel Kobe - Disney+
- 10h45 - Istiklol x Al Nassr - ESPN 4 e Disney+
UEFA Youth League
- 10h - Arsenal Sub-19 x Bayern de Munique Sub-19 - UEFA.tv
- 12h - Eintracht Frankfurt Sub-19 x Atalanta Sub-19 - UEFA.tv
Campeonato Norueguês - Playoff
- 14h - Aalesund x Egersund - OneFootball
Liga dos Campeões
- 14h45 - Copenhagen x Kairat - Space e HBO Max
- 14h45 - Pafos x Monaco - TNT e HBO Max
- 17h - Arsenal x Bayern de Munique - HBO Max
- 17h - Atlético de Madrid x Inter de Milão - HBO Max
- 17h - Eintracht Frankfurt x Atalanta - HBO Max
- 17h - Liverpool x PSV - HBO Max
- 17h - Olympiacos x Real Madrid - TNT e HBO Max
- 17h - PSG x Tottenham - Space e HBO Max
- 17h - Sporting x Club Brugge - HBO Max
Campeonato Inglês - Segunda Divisão
- 17h - West Bromwich x Birmingham - Disney+
Brasileirão
Copa do Brasil Sub-20
- 20h - Atlético-MG Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Sportv
Campeonato Colombiano
- 20h30 - Atlético Bucaramanga x Fortaleza - Fanatiz
- 22h30 - Atlético Nacional x Junior Barranquilla - Fanatiz
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 23h - LD Alajuelense x Club Xelaju - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Arsenal; veja horário
O jogo Arsenal x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo na HBO Max, às 17h.
Que horas é o jogo do Atlético de Madrid?
O jogo Atlético de Madrid x Inter de Milão terá transmissão ao vivo na HBO Max, às 17h.
Qual canal irá passar o jogo do RB Bragantino pelo Brasileirão
O jogo RB Bragantino x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira, 26.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 26.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 26.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 26.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 20h - Atlético-MG Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20
ESPN 4
- 10h45 - Istiklol x Al Nassr - AFC Champions League
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 9h15 - Shanghai Shenhua x Vissel Kobe - AFC Champions League
- 10h45 - Istiklol x Al Nassr - AFC Champions League
- 17h - West Bromwich x Birmingham - Campeonato Inglês
- 23h - LD Alajuelense x Club Xelaju - Copa Centro-Americana
UEFA.tv
- 10h - Arsenal Sub-19 x Bayern de Munique Sub-19 - UEFA Youth League
- 12h - Eintracht Frankfurt Sub-19 x Atalanta Sub-19 - UEFA Youth League
OneFootball
- 14h - Aalesund x Egersund - Campeonato Norueguês (Playoff)
HBO Max
- 14h45 - Copenhagen x Kairat - Liga dos Campeões
- 14h45 - Pafos x Monaco - Liga dos Campeões
- 17h - Arsenal x Bayern de Munique - Liga dos Campeões
- 17h - Atlético de Madrid x Inter de Milão - Liga dos Campeões
- 17h - Eintracht Frankfurt x Atalanta - Liga dos Campeões
- 17h - Liverpool x PSV - Liga dos Campeões
- 17h - Olympiacos x Real Madrid - Liga dos Campeões
- 17h - PSG x Tottenham - Liga dos Campeões
- 17h - Sporting x Club Brugge - Liga dos Campeões
Space
- 14h45 - Copenhagen x Kairat - Liga dos Campeões
- 17h - PSG x Tottenham - Liga dos Campeões
TNT
- 14h45 - Pafos x Monaco - Liga dos Campeões
- 17h - Olympiacos x Real Madrid - Liga dos Campeões
Premiere
- 19h - RB Bragantino x Fortaleza - Brasileirão
Fanatiz
- 20h30 - Atlético Bucaramanga x Fortaleza - Campeonato Colombiano
- 22h30 - Atlético Nacional x Junior Barranquilla - Campeonato Colombiano
-
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
-
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
-
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
-
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
-
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
-
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
-
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
-
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
-
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
-
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
-
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
-
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)