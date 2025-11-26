Jogos de hoje, quarta-feira, 26 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

As partidas entre Arsenal x Bayern de Munique e Atlético de Madrid x Inter de Milão pela Liga dos Campeões, além de RB Bragantino x Fortaleza pelo Brasileirão, são os principais destaques desta quarta-feira, 26.

A agenda do dia também conta com jogos das categorias de base pela UEFA Youth League e Copa do Brasil Sub-20, além de confrontos importantes nos campeonatos da Ásia, Inglaterra e América do Sul.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League

9h15 - Shanghai Shenhua x Vissel Kobe - Disney+

10h45 - Istiklol x Al Nassr - ESPN 4 e Disney+

UEFA Youth League

10h - Arsenal Sub-19 x Bayern de Munique Sub-19 - UEFA.tv

12h - Eintracht Frankfurt Sub-19 x Atalanta Sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Norueguês - Playoff

14h - Aalesund x Egersund - OneFootball

Liga dos Campeões

14h45 - Copenhagen x Kairat - Space e HBO Max

14h45 - Pafos x Monaco - TNT e HBO Max

17h - Arsenal x Bayern de Munique - HBO Max

17h - Atlético de Madrid x Inter de Milão - HBO Max

17h - Eintracht Frankfurt x Atalanta - HBO Max

17h - Liverpool x PSV - HBO Max

17h - Olympiacos x Real Madrid - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 17h - PSG x Tottenham - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 17h - Sporting x Club Brugge - HBO Max

Campeonato Inglês - Segunda Divisão

17h - West Bromwich x Birmingham - Disney+

Brasileirão

19h - RB Bragantino x Fortaleza - Premiere

Copa do Brasil Sub-20

20h - Atlético-MG Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Sportv

Campeonato Colombiano

20h30 - Atlético Bucaramanga x Fortaleza - Fanatiz

22h30 - Atlético Nacional x Junior Barranquilla - Fanatiz

Copa Centro-Americana da Concacaf

23h - LD Alajuelense x Club Xelaju - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Arsenal; veja horário

O jogo Arsenal x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo na HBO Max, às 17h.

Que horas é o jogo do Atlético de Madrid?

O jogo Atlético de Madrid x Inter de Milão terá transmissão ao vivo na HBO Max, às 17h.

Qual canal irá passar o jogo do RB Bragantino pelo Brasileirão

O jogo RB Bragantino x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira, 26.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 26.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 26.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 26.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

20h - Atlético-MG Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Copa do Brasil Sub-20

ESPN 4

10h45 - Istiklol x Al Nassr - AFC Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

9h15 - Shanghai Shenhua x Vissel Kobe - AFC Champions League

10h45 - Istiklol x Al Nassr - AFC Champions League

17h - West Bromwich x Birmingham - Campeonato Inglês

23h - LD Alajuelense x Club Xelaju - Copa Centro-Americana

UEFA.tv

10h - Arsenal Sub-19 x Bayern de Munique Sub-19 - UEFA Youth League

12h - Eintracht Frankfurt Sub-19 x Atalanta Sub-19 - UEFA Youth League

OneFootball

14h - Aalesund x Egersund - Campeonato Norueguês (Playoff)

HBO Max

14h45 - Copenhagen x Kairat - Liga dos Campeões

14h45 - Pafos x Monaco - Liga dos Campeões

17h - Arsenal x Bayern de Munique - Liga dos Campeões

17h - Atlético de Madrid x Inter de Milão - Liga dos Campeões

17h - Eintracht Frankfurt x Atalanta - Liga dos Campeões

17h - Liverpool x PSV - Liga dos Campeões

17h - Olympiacos x Real Madrid - Liga dos Campeões

17h - PSG x Tottenham - Liga dos Campeões

17h - Sporting x Club Brugge - Liga dos Campeões

Space

14h45 - Copenhagen x Kairat - Liga dos Campeões

17h - PSG x Tottenham - Liga dos Campeões

TNT

14h45 - Pafos x Monaco - Liga dos Campeões

17h - Olympiacos x Real Madrid - Liga dos Campeões

Premiere

19h - RB Bragantino x Fortaleza - Brasileirão

Fanatiz

20h30 - Atlético Bucaramanga x Fortaleza - Campeonato Colombiano

22h30 - Atlético Nacional x Junior Barranquilla - Campeonato Colombiano