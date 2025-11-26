Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 26 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h00.

As partidas entre Arsenal x Bayern de Munique e Atlético de Madrid x Inter de Milão pela Liga dos Campeões, além de RB Bragantino x Fortaleza pelo Brasileirão, são os principais destaques desta quarta-feira, 26.

A agenda do dia também conta com jogos das categorias de base pela UEFA Youth League e Copa do Brasil Sub-20, além de confrontos importantes nos campeonatos da Ásia, Inglaterra e América do Sul.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League

  • 9h15 - Shanghai Shenhua x Vissel Kobe - Disney+
  • 10h45 - Istiklol x Al Nassr - ESPN 4 e Disney+

UEFA Youth League

  • 10h - Arsenal Sub-19 x Bayern de Munique Sub-19 - UEFA.tv
  • 12h - Eintracht Frankfurt Sub-19 x Atalanta Sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Norueguês - Playoff

  • 14h - Aalesund x Egersund - OneFootball

Liga dos Campeões

  • 14h45 - Copenhagen x Kairat - Space e HBO Max
  • 14h45 - Pafos x Monaco - TNT e HBO Max
  • 17h - Arsenal x Bayern de Munique - HBO Max
  • 17h - Atlético de Madrid x Inter de Milão - HBO Max
  • 17h - Eintracht Frankfurt x Atalanta - HBO Max
  • 17h - Liverpool x PSV - HBO Max
  • 17h - Olympiacos x Real Madrid - TNT e HBO Max
  • 17h - PSG x Tottenham - Space e HBO Max
  • 17h - Sporting x Club Brugge - HBO Max

Campeonato Inglês - Segunda Divisão

  • 17h - West Bromwich x Birmingham - Disney+

Brasileirão

Copa do Brasil Sub-20

  • 20h - Atlético-MG Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Sportv

Campeonato Colombiano

  • 20h30 - Atlético Bucaramanga x Fortaleza - Fanatiz
  • 22h30 - Atlético Nacional x Junior Barranquilla - Fanatiz

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 23h - LD Alajuelense x Club Xelaju - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Arsenal; veja horário

O jogo Arsenal x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo na HBO Max, às 17h.

Que horas é o jogo do Atlético de Madrid?

O jogo Atlético de Madrid x Inter de Milão terá transmissão ao vivo na HBO Max, às 17h.

Qual canal irá passar o jogo do RB Bragantino pelo Brasileirão

O jogo RB Bragantino x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

