Jogos de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h09.

Nesta quarta-feira, 24 de setembro, o futebol promete movimentar várias competições internacionais, com jogos importantes na Copa da Itália, Liga Europa, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, MLS e muito mais.

Copa da Itália

  • 12h – Parma x Spezia – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
  • 13h30 – Hellas Verona x Venezia – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
  • 16h – Como x Sassuolo – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real

Liga Europa

  • 13h45 – PAOK x Maccabi Tel Aviv – CazéTV – Tempo Real
  • 16h – Nice x Roma – CazéTV – Tempo Real
  • 16h – Real Bétis x Nottingham Forest – CazéTV – Tempo Real

Campeonato Espanhol (La Liga)

  • 14h – Getafe x Alavés – Disney+ – Tempo Real
  • 14h – Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – Xsports e Disney+ – Tempo Real
  • 16h30 – Real Sociedad x Mallorca – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Turco

  • 14h – Kayserispor x Besiktas – Disney+ – Tempo Real

Campeonato Alemão Feminino

  • 14h – Wolfsburg (F) x Werder Bremen (F) – DAZN – Tempo Real

Campeonato Holandês

  • 15h – AZ Alkmaar x Zwolle – Disney+ – Tempo Real

Copa do Brasil Feminina (Quartas de Final)

  • 15h30 – RB Bragantino (F) x Bahia (F) – Sportv

Copa da Liga Inglesa

  • 15h45 – Huddersfield x Manchester City – ESPN e Disney+ – Tempo Real
  • 15h45 – Newcastle x Bradford – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real
  • 15h45 – Tottenham x Doncaster – Disney+ – Tempo Real
  • 16h – Port Vale x Arsenal – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real

Brasileirão Série B

  • 19h – Atlético-PR x Athletico-PR – Disney+ – Tempo Real
  • 19h – CRB x Botafogo-SP – Disney+ – Tempo Real
  • 19h – Vila Nova x Cuiabá – Disney+ – Tempo Real
  • 19h – Operário-PR x Amazonas – Disney+ – Tempo Real
  • 19h30 – Grêmio x Botafogo – Premiere – Tempo Real
  • 19h30 – Vasco x Bahia – Prime Video – Tempo Real
  • 21h30 – Volta Redonda x Remo – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real

Sul-Americana (Quartas de Final)

  • 19h – Atlético-MG x Bolívar – ESPN e Disney+ – Tempo Real
  • 21h30 – Once Caldas x Independiente del Valle – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real

Libertadores (Quartas de Final)

  • 21h30 – Palmeiras x River Plate – Globo, ge tv, ESPN e Disney+ – Tempo Real

MLS

  • 20h30 – New York City x Inter Miami – Apple TV+ – Tempo Real
  • 23h30 – Vancouver Whitecaps x Portland Timbers – Apple TV+ – Tempo Real

Copa do Uruguai (Quartas de Final)

  • 20h30 – Tacuarembó x Peñarol – Disney+

Campeonato Mexicano

  • 21h – Cruz Azul x Querétaro – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
  • 23h10 – Toluca x Monterrey – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
  • 00h – Atlético San Luís x Club América – Disney+ – Tempo Real

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 23h – Club Xelaju x Sporting San Miguelito – Disney+ – Tempo Real
  • 23h – Real CD España x Plaza Amador – Disney+ – Tempo Real
  • 21h – Universidad O&M x Moca FC – Disney+ – Tempo Real
