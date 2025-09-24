Jogos de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Nesta quarta-feira, 24 de setembro, o futebol promete movimentar várias competições internacionais, com jogos importantes na Copa da Itália, Liga Europa, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, MLS e muito mais.
Copa da Itália
- 12h – Parma x Spezia – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
- 13h30 – Hellas Verona x Venezia – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
- 16h – Como x Sassuolo – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
Liga Europa
- 13h45 – PAOK x Maccabi Tel Aviv – CazéTV – Tempo Real
- 16h – Nice x Roma – CazéTV – Tempo Real
- 16h – Real Bétis x Nottingham Forest – CazéTV – Tempo Real
Campeonato Espanhol (La Liga)
- 14h – Getafe x Alavés – Disney+ – Tempo Real
- 14h – Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – Xsports e Disney+ – Tempo Real
- 16h30 – Real Sociedad x Mallorca – Disney+ – Tempo Real
Campeonato Turco
- 14h – Kayserispor x Besiktas – Disney+ – Tempo Real
Campeonato Alemão Feminino
- 14h – Wolfsburg (F) x Werder Bremen (F) – DAZN – Tempo Real
Campeonato Holandês
- 15h – AZ Alkmaar x Zwolle – Disney+ – Tempo Real
Copa do Brasil Feminina (Quartas de Final)
- 15h30 – RB Bragantino (F) x Bahia (F) – Sportv
Copa da Liga Inglesa
- 15h45 – Huddersfield x Manchester City – ESPN e Disney+ – Tempo Real
- 15h45 – Newcastle x Bradford – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real
- 15h45 – Tottenham x Doncaster – Disney+ – Tempo Real
- 16h – Port Vale x Arsenal – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
Brasileirão Série B
- 19h – Atlético-PR x Athletico-PR – Disney+ – Tempo Real
- 19h – CRB x Botafogo-SP – Disney+ – Tempo Real
- 19h – Vila Nova x Cuiabá – Disney+ – Tempo Real
- 19h – Operário-PR x Amazonas – Disney+ – Tempo Real
- 19h30 – Grêmio x Botafogo – Premiere – Tempo Real
- 19h30 – Vasco x Bahia – Prime Video – Tempo Real
- 21h30 – Volta Redonda x Remo – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
Sul-Americana (Quartas de Final)
- 19h – Atlético-MG x Bolívar – ESPN e Disney+ – Tempo Real
- 21h30 – Once Caldas x Independiente del Valle – ESPN 2 e Disney+ – Tempo Real
Libertadores (Quartas de Final)
- 21h30 – Palmeiras x River Plate – Globo, ge tv, ESPN e Disney+ – Tempo Real
MLS
- 20h30 – New York City x Inter Miami – Apple TV+ – Tempo Real
- 23h30 – Vancouver Whitecaps x Portland Timbers – Apple TV+ – Tempo Real
Copa do Uruguai (Quartas de Final)
- 20h30 – Tacuarembó x Peñarol – Disney+
Campeonato Mexicano
- 21h – Cruz Azul x Querétaro – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
- 23h10 – Toluca x Monterrey – SportyNet (TV fechada e YouTube) – Tempo Real
- 00h – Atlético San Luís x Club América – Disney+ – Tempo Real
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 23h – Club Xelaju x Sporting San Miguelito – Disney+ – Tempo Real
- 23h – Real CD España x Plaza Amador – Disney+ – Tempo Real
- 21h – Universidad O&M x Moca FC – Disney+ – Tempo Real