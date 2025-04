Jogos de hoje, quarta-feira, 23 de abril, onde assistir ao vivo e horários

O destaque do dia é a partida entre Inter de Milão x Milan, válida pela Copa da Itália, além de diversos jogos de competições internacionais como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana.

A programação do dia também inclui importantes jogos do Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês Feminino, e do Campeonato Belga.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol

14h - Athletic Bilbao x Las Palmas - ESPN 4 e Disney+

14h - Celta de Vigo x Villarreal - Disney+

16h - Getafe x Real Madrid - ESPN e Disney+

16h - Alavés x Real Sociedad - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

15h15 - Chelsea x Crystal Palace - Disney+

16h - Arsenal x Crystal Palace - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Belga (fase final)

15h30 - Anderlecht x Gent - Disney+

15h30 - Royal Antwerp x Genk - Disney+

Copa da Itália (semifinal)

16h - Inter de Milão x Milan - CazéTV e NSports

Brasileirão Sub-20

15h - Santos sub-20 x Cruzeiro sub-20 - Santos Futebol Clube (YouTube)

15h - Atlético-MG sub-20 x Botafogo sub-20 - GaloTV H2Bet (YouTube)

18h - Vasco sub-20 x São Paulo sub-20 - Sportv

Copa Libertadores

19h - Olímpia x Peñarol - ESPN 4 e Disney+

19h - San Antonio Bulo Bulo x Vélez Sarsfield - ESPN 3 e Disney+

19h - Unión Española x Fluminense - ESPN e Disney+

21h30 - Libertad x São Paulo - Globo, ESPN e Disney+

21h30 - Estudiantes x Botafogo - Globo, ESPN 4 e Disney+

21h30 - Independiente del Valle x River Plate - Paramount+

21h30 - Vitória x Cerro Largo - Paramount+

21h30 - Caracas x Atlético-MG - Paramount+

Copa Sul-Americana

19h - Huracán x América de Cali - Paramount+

23h - Muschuc Runa x Unión Santa Fé - Disney+

23h - Atlético Grau x Sportivo Luqueño - Paramount+

Copa dos Campeões da Concacaf

23h - Tigres x Cruz Azul - Disney+

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje?

Globoplay

21h30 - Libertad x São Paulo - Copa Libertadores

21h30 - Estudiantes x Botafogo - Copa Libertadores

SporTV

18h - Vasco sub-20 x São Paulo sub-20 - Brasileirão Sub-20

ESPN e Disney+

14h - Athletic Bilbao x Las Palmas - Campeonato Espanhol

14h - Celta de Vigo x Villarreal - Campeonato Espanhol

16h - Getafe x Real Madrid - Campeonato Espanhol

16h - Alavés x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

19h - Olímpia x Peñarol - Copa Libertadores

19h - San Antonio Bulo Bulo x Vélez Sarsfield - Copa Libertadores

19h - Unión Española x Fluminense - Copa Sul-Americana

Paramount+

19h - Huracán x América de Cali - Copa Sul-Americana

21h30 - Independiente del Valle x River Plate - Copa Libertadores

21h30 - Vitória x Cerro Largo - Copa Sul-Americana

21h30 - Caracas x Atlético-MG - Copa Sul-Americana

23h - Muschuc Runa x Unión Santa Fé - Copa Sul-Americana

23h - Atlético Grau x Sportivo Luqueño - Copa Sul-Americana

NSports

16h - Inter de Milão x Milan - Copa da Itália

16h15 - Benfica x Tirsense - Taça de Portugal

Como assistir online os jogos de hoje?

YouTube

15h - Santos sub-20 x Cruzeiro sub-20 - Santos Futebol Clube

15h - Atlético-MG sub-20 x Botafogo sub-20 - GaloTV H2Bet

19h - Paulista x União Barbarense - Canal Paulistão

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.