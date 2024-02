Jogos de hoje, quarta-feira, 21; onde assistir e horários

Oitavas de final da Champions League, Copa do Brasil e pré-Libertadores são os destaques do futebol desta quarta-feira.

Pela Liga dos Campões, dois jogos encerram os confrontos de ida das oitavas. Na Itália, o Barcelona encara o Napoli, enquanto em Portugal, o Arsenal mede forças com o Porto.

Pela pré-Libertadores o destaque é para o confronto do Botafogo contra o Club Aurora. As atenções também estão para a estreia do Cruzeiro pela Copa do Brasil, além do jogo único do Liverpool pela Premier League.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Champions League

17h - FC Porto x Arsenal - Space e HBO Max

17h - Napoli x Barcelona - TNT e HBO Max

Copa do Brasil

16h - River-PI x Ypiranga-RS - Portal GE (internet)

16h30 - Manauara x Retrô FC - Portal GE (internet)

19h15 - Sousa-PB x Cruzeiro - SporTV e Premiere

20h - Moto Club x Bahia - Amazon Prime Video

20h30 - Independente x Amazonas FC - Portal GE (internet)

21h30 - Real Noroeste x Cuiabá - SporTV e Premiere

21h30 - União Rondonópolis-MT x Atlético-GO - Amazon Prime Video

Premier League

16h30 - Liverpool x Luton Town - Star+

Copa Libertadores

19h - Puerto Cabello x Nacional-URU - ESPN 4 e Star+

21h30 - Club Aurora x Botafogo - ESPN e Star+

21h30 - Club Nacional x Atlético Nacional - Paramount+

AFC Champions League

15h - Al-Nassr x Al-Fayha - ESPN 2 e Star+

Conference League

14h - KAA Gent x Maccabi Haifa - Star+

Copa do Nordeste

19h - Maranhão-MA x Juazeirense-BA - DAZN e Nosso Futebol

19h - Vitória x Náutico - ESPN, Star+ e DAZN

21h30 - Sport x Fortaleza - DAZN e Nosso Futebol

MLS

22h - Inter Miami x Real Salt Lake - Apple TV

Onde assistir o jogo do Barcelona hoje pela Liga dos Campeões?

Napoli x Barcelona terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Onde irá transmitir FC Porto x Arsenal?

FC Porto x Arsenal terá transmissão ao vivo na Space e HBO Max.

Onde irá passar o jogo do Cruzeiro hoje pela Copa do Brasil?

Sousa-PB x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Record TV e Paulistão Play.

Em que canal irá transmitir o jogo do Botafogo hoje?

O jogo Club Aurora x Botafogo terá transmissão na ESPN e Star+. (Youtube)

Jogo do Liverpool vai passar na ESPN?

Quais jogos de hoje vão passar ao vivo na TV?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

TV Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

19h15 - Sousa-PB x Cruzeiro - Copa do Brasil

21h30 - Real Noroeste x Cuiabá - Copa do Brasil

Premiere

19h15 - Sousa-PB x Cruzeiro - Copa do Brasil

21h30 - Real Noroeste x Cuiabá - Copa do Brasil

ESPN

21h30 - Club Aurora x Botafogo - Libertadores da América

ESPN 2

15h - Al-Nassr x Al-Fayha - AFC Champions League

ESPN 4

19h - Puerto Cabello x Nacional-URU - Libertadores da América

TNT

17h - Napoli x Barcelona - Champions League

Space

17h - FC Porto x Arsenal - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

16h30 - Liverpool x Luton Town - Premier League

19h - Puerto Cabello x Nacional-URU - Libertadores da América

21h30 - Club Aurora x Botafogo - Libertadores da América

15h - Al-Nassr x Al-Fayha - AFC Champions League

14h - KAA Gent x Maccabi Haifa - Conference League

HBO Max

17h - Napoli x Barcelona - Champions League

17h - FC Porto x Arsenal - Champions League

Amazon Prime Vídeo

20h - Moto Club x Bahia - Amazon Prime Video

21h30 - União Rondonópolis-MT x Atlético-GO - Amazon Prime Video

DAZN

19h - Maranhão-MA x Juazeirense-BA - Copa do Nordeste

19h - Vitória x Náutico - Copa do Nordeste

21h30 - Sport x Fortaleza - Copa do Nordeste

Apple TV