Jogos de hoje, quarta-feira, 21 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 21 de janeiro de 2026 às 15h47.

O clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca é o principal destaque desta quarta-feira, 21. A rodada também traz o confronto decisivo entre América-MG e Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro e a estreia do São Paulo no Paulistão diante da Portuguesa. Pela Champions League, nomes como Barcelona, Liverpool e Bayern também entram em campo.

A programação do dia conta ainda com jogos dos estaduais em praticamente todos os estados, partidas femininas e as semifinais da Copinha.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Carioca

  • 17h - Maricá x Bangu - Premiere
  • 19h - Botafogo x Volta Redonda - Premiere
  • 21h30 - Flamengo x Vasco - Globo, ge TV, Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro

  • 18h30 - Betim x URT - SportyNet (YouTube)
  • 19h - Pouso Alegre x Athletic - SportyNet (YouTube)
  • 19h - Tombense x North - SportyNet+
  • 20h - Uberlândia x Itabirito - SportyNet+
  • 21h30 - América-MG x Atlético-MG - Globo, Premiere e SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Paulista

  • 19h - Noroeste x Capivariano - HBO Max
  • 19h30 - São Paulo x Portuguesa - Record, CazéTV e HBO Max
  • 20h - Mirassol x RB Bragantino - TNT e HBO Max
  • 21h30 - Ponte Preta x São Bernardo - HBO Max

Champions League

  • 14h45 - Galatasaray x Atlético de Madrid - TNT e HBO Max
  • 14h45 - Qarabag x Eintracht Frankfurt - Space e HBO Max
  • 17h - Slavia Praga x Barcelona - TNT e HBO Max
  • 17h - Olympique de Marseille x Liverpool - Space e HBO Max
  • 17h - Chelsea x Pafos - HBO Max
  • 17h - Bayern x Union Saint-Gilloise - HBO Max
  • 17h - Juventus x Benfica - HBO Max
  • 17h - Newcastle x PSV - HBO Max
  • 17h - Atalanta x Athletic Bilbao - HBO Max

Copinha - Semifinal

  • 21h30 - Grêmio sub-20 x Cruzeiro sub-20 - Xsports (TV e YouTube)

Campeonato Gaúcho

  • 19h - Internacional x Inter de Santa Maria - Sportv e Premiere
  • 21h30 - Guarany de Bagé x Grêmio - Globo e Premiere

Campeonato Paranaense

  • 18h30 - Foz do Iguaçu x Cianorte - Canal GOAT
  • 20h - Operário-PR x FC Cascavel - Canal GOAT e TV Paraná Turismo
  • 20h30 - Coritiba x São Joseense - Canal GOAT e TV Coxa

Campeonato Catarinense

  • 19h - Joinville x Carlos Renaux - SportyNet (TV e YouTube)
  • 21h30 - Avaí x Chapecoense - Globo

Campeonato Goiano

  • 18h30 - Anapolina x Crac - TV Brasil Central
  • 19h30 - Jataiense x Atlético-GO - TV Brasil Central
  • 20h40 - Goiás x Centro-Oeste - TV Brasil Central

Campeonato Pernambucano

  • 19h - Sport x Decisão - Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 21h30 - Retrô x Santa Cruz - Globo

Campeonato Alagoano

  • 19h - Murici x CSA - NNPlay e SportyNet+
  • 20h - CRB x Cruzeiro-AL - NNPlay
  • 20h - ASA x Coruripe - NNPlay

Campeonato Baiano

  • 19h15 - Vitória x Juazeirense - TVE Bahia e TV Green

Campeonato Paraibano

  • 21h30 - Serra Branca x Sousa - Globo e Canal GOAT

Campeonato Cearense

  • 21h30 - Tirol x Ceará - Globo, TV Brasil, Canal GOAT e TVC

Campeonato Egípcio

  • 12h - Ceramica Cleopatra x Al Ittihad Alexandria - Link Sport Club Podcast
  • 15h - Smouha x Pharco - Link Sport Club Podcast

Campeonato Saudita

  • 12h30 - Al Okhdood x Al Riyadh - Canal GOAT
  • 14h30 - Damac x Al Nassr - Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Copa da Liga Inglesa Feminina - Semifinal

  • 16h - Manchester City (F) x Chelsea (F) - Canal GOAT
  • 16h - Arsenal (F) x Manchester United (F) - Canal GOAT

Campeonato Inglês - Segunda Divisão

  • 17h - Stoke City x Middlesbrough - Xsports e Disney+

Campeonato Holandês

  • 14h45 - AZ Alkmaar x Excelsior - Disney+

Campeonato Mato-Grossense

  • 20h30 - Cuiabá x Sport Sinop - Globo

Série Rio de La Plata

  • 21h - Colo-Colo x Peñarol - Disney+

Copa da Argentina

  • 21h15 - Argentinos Juniors x Ferrocarril Midland - Xsports (YouTube)

Qual canal vai transmitir Flamengo x Vasco ao vivo hoje?

O clássico Flamengo x Vasco, às 21h30, terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV, Sportv e Premiere.

Onde assistir América-MG x Atlético-MG ao vivo hoje?

O jogo América-MG x Atlético-MG será exibido na Globo, Premiere e SportyNet, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 21h30 - Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca
  • 21h30 - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro
  • 21h30 - Guarany de Bagé x Grêmio - Campeonato Gaúcho
  • 21h30 - Avaí x Chapecoense - Campeonato Catarinense
  • 21h30 - Retrô x Santa Cruz - Campeonato Pernambucano
  • 21h30 - Tirol x Ceará - Campeonato Cearense
  • 21h30 - Serra Branca x Sousa - Campeonato Paraibano

Record

  • 19h30 - São Paulo x Portuguesa - Campeonato Paulista

Band

  • 14h30 - Damac x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 19h - Internacional x Inter de Santa Maria - Campeonato Gaúcho
  • 21h30 - Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca

Premiere

  • 17h - Maricá x Bangu
  • 19h - Botafogo x Volta Redonda
  • 19h - Internacional x Inter de Santa Maria
  • 21h30 - Flamengo x Vasco
  • 21h30 - América-MG x Atlético-MG
  • 21h30 - Guarany de Bagé x Grêmio

ESPN

Nenhum jogo da ESPN nesta quarta-feira, 21.

TNT / Space

  • 14h45 - Galatasaray x Atlético de Madrid - TNT
  • 14h45 - Qarabag x Eintracht Frankfurt - Space
  • 17h - Slavia Praga x Barcelona - TNT
  • 17h - Olympique de Marseille x Liverpool - Space

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  • 14h45 - Galatasaray x Atlético de Madrid - Champions League
  • 14h45 - Qarabag x Eintracht Frankfurt - Champions League
  • 17h - Slavia Praga x Barcelona - Champions League
  • 17h - Olympique de Marseille x Liverpool - Champions League
  • 17h - Chelsea x Pafos - Champions League
  • 17h - Bayern x Union Saint-Gilloise - Champions League
  • 17h - Juventus x Benfica - Champions League
  • 17h - Newcastle x PSV - Champions League
  • 17h - Atalanta x Athletic Bilbao - Champions League
  • 19h - Noroeste x Capivariano - Paulistão
  • 19h30 - São Paulo x Portuguesa - Paulistão
  • 20h - Mirassol x RB Bragantino - Paulistão
  • 21h30 - Ponte Preta x São Bernardo - Paulistão

Globoplay

  • 21h30 - Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca

CazéTV (YouTube)

  • 19h30 - São Paulo x Portuguesa - Campeonato Paulista

Canal GOAT (YouTube)

  • 12h30 - Al Okhdood x Al Riyadh - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Damac x Al Nassr - Campeonato Saudita
  • 16h - Manchester City (F) x Chelsea (F) - Copa da Liga Inglesa Feminina
  • 16h - Arsenal (F) x Manchester United (F) - Copa da Liga Inglesa Feminina
  • 18h30 - Foz do Iguaçu x Cianorte - Paranaense
  • 20h - Operário-PR x FC Cascavel - Paranaense
  • 20h30 - Coritiba x São Joseense - Paranaense
  • 21h30 - Tirol x Ceará - Campeonato Cearense
  • 21h30 - Serra Branca x Sousa - Campeonato Paraibano
