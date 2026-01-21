Jogos de hoje, quarta-feira, 21 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca é o principal destaque desta quarta-feira, 21. A rodada também traz o confronto decisivo entre América-MG e Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro e a estreia do São Paulo no Paulistão diante da Portuguesa. Pela Champions League, nomes como Barcelona, Liverpool e Bayern também entram em campo.
A programação do dia conta ainda com jogos dos estaduais em praticamente todos os estados, partidas femininas e as semifinais da Copinha.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Carioca
- 17h - Maricá x Bangu - Premiere
- 19h - Botafogo x Volta Redonda - Premiere
- 21h30 - Flamengo x Vasco - Globo, ge TV, Sportv e Premiere
Campeonato Mineiro
- 18h30 - Betim x URT - SportyNet (YouTube)
- 19h - Pouso Alegre x Athletic - SportyNet (YouTube)
- 19h - Tombense x North - SportyNet+
- 20h - Uberlândia x Itabirito - SportyNet+
- 21h30 - América-MG x Atlético-MG - Globo, Premiere e SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Paulista
- 19h - Noroeste x Capivariano - HBO Max
- 19h30 - São Paulo x Portuguesa - Record, CazéTV e HBO Max
- 20h - Mirassol x RB Bragantino - TNT e HBO Max
- 21h30 - Ponte Preta x São Bernardo - HBO Max
Champions League
- 14h45 - Galatasaray x Atlético de Madrid - TNT e HBO Max
- 14h45 - Qarabag x Eintracht Frankfurt - Space e HBO Max
- 17h - Slavia Praga x Barcelona - TNT e HBO Max
- 17h - Olympique de Marseille x Liverpool - Space e HBO Max
- 17h - Chelsea x Pafos - HBO Max
- 17h - Bayern x Union Saint-Gilloise - HBO Max
- 17h - Juventus x Benfica - HBO Max
- 17h - Newcastle x PSV - HBO Max
- 17h - Atalanta x Athletic Bilbao - HBO Max
Copinha - Semifinal
- 21h30 - Grêmio sub-20 x Cruzeiro sub-20 - Xsports (TV e YouTube)
Campeonato Gaúcho
- 19h - Internacional x Inter de Santa Maria - Sportv e Premiere
- 21h30 - Guarany de Bagé x Grêmio - Globo e Premiere
Campeonato Paranaense
- 18h30 - Foz do Iguaçu x Cianorte - Canal GOAT
- 20h - Operário-PR x FC Cascavel - Canal GOAT e TV Paraná Turismo
- 20h30 - Coritiba x São Joseense - Canal GOAT e TV Coxa
Campeonato Catarinense
- 19h - Joinville x Carlos Renaux - SportyNet (TV e YouTube)
- 21h30 - Avaí x Chapecoense - Globo
Campeonato Goiano
- 18h30 - Anapolina x Crac - TV Brasil Central
- 19h30 - Jataiense x Atlético-GO - TV Brasil Central
- 20h40 - Goiás x Centro-Oeste - TV Brasil Central
Campeonato Pernambucano
- 19h - Sport x Decisão - Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 21h30 - Retrô x Santa Cruz - Globo
Campeonato Alagoano
- 19h - Murici x CSA - NNPlay e SportyNet+
- 20h - CRB x Cruzeiro-AL - NNPlay
- 20h - ASA x Coruripe - NNPlay
Campeonato Baiano
- 19h15 - Vitória x Juazeirense - TVE Bahia e TV Green
Campeonato Paraibano
- 21h30 - Serra Branca x Sousa - Globo e Canal GOAT
Campeonato Cearense
- 21h30 - Tirol x Ceará - Globo, TV Brasil, Canal GOAT e TVC
Campeonato Egípcio
- 12h - Ceramica Cleopatra x Al Ittihad Alexandria - Link Sport Club Podcast
- 15h - Smouha x Pharco - Link Sport Club Podcast
Campeonato Saudita
- 12h30 - Al Okhdood x Al Riyadh - Canal GOAT
- 14h30 - Damac x Al Nassr - Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Copa da Liga Inglesa Feminina - Semifinal
- 16h - Manchester City (F) x Chelsea (F) - Canal GOAT
- 16h - Arsenal (F) x Manchester United (F) - Canal GOAT
Campeonato Inglês - Segunda Divisão
- 17h - Stoke City x Middlesbrough - Xsports e Disney+
Campeonato Holandês
- 14h45 - AZ Alkmaar x Excelsior - Disney+
Campeonato Mato-Grossense
- 20h30 - Cuiabá x Sport Sinop - Globo
Série Rio de La Plata
- 21h - Colo-Colo x Peñarol - Disney+
Copa da Argentina
- 21h15 - Argentinos Juniors x Ferrocarril Midland - Xsports (YouTube)
