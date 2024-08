Jogos de hoje, quarta-feira, 21 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa Libertadores com Palmeiras x Botafogo e River Plate x Talleres, além das partidas da Champions League entre Young Boys x Galatasaray e Dinamo Kiev x Red Bull Salzburg, são os destaques do futebol desta quarta-feira, 21.

A programação do dia também inclui as partidas da Copa Sul-Americana com Fortaleza contra Rosario Central e Independiente Medellín contra Palestino, além do Brasileirão Série B e o Brasileirão Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Feminino

15h - São Paulo x Grêmio - SporTV

15h - Flamengo x Ferroviária - SporTV 2

15h - Corinthians x Avaí/Kindermann - Canal GOAT

15h - Botafogo x América-MG - Canal GOAT

15h - RB Bragantino x Cruzeiro - Canal GOAT

15h - Atlético-MG x Palmeiras - Canal GOAT

15h - Internacional x Santos - Canal GOAT

15h - Real Brasília x Fluminense - Canal GOAT

Brasileirão Sub-20

15h - Flamengo x Internacional - Fla TV (YouTube)

15h - Santos x Goiás - Santos Futebol Clube (YouTube)

15h - Fluminense x São Paulo - Fluminense Football Club (YouTube)

15h - Palmeiras x Cruzeiro - TV Palmeiras/FAM (YouTube)

15h - América-MG x Bahia - Coelho TV (YouTube)

15h - Grêmio x Cuiabá - Grêmio FBPA (YouTube)

15h - Fortaleza x RB Bragantino - TV Leão Novibet (YouTube)

15h - Atlético-MG x Ceará - GaloTV | Atlético (YouTube)

Champions League (Playoffs)

16h - Young Boys x Galatasaray - TNT e Max

16h - Dinamo Kiev x Red Bull Salzburg - Space e Max

16h - Malmo x Sparta Praha - Max

16h - Midtjylland x Slovan Bratislava - Max

Copa Sul-Americana

19h - Fortaleza x Rosario Central - ESPN e Disney+

21h30 - Independiente Medellín x Palestino - Paramount+

21h30 - Lanús x LDU - Paramount+

Copa Libertadores

19h - The Strongest x Peñarol - ESPN 4 e Disney+

21h30 - Palmeiras x Botafogo - TV Globo, ESPN, Disney+ e Globoplay

21h30 - River Plate x Talleres - Paramount+

Brasileirão Série B

19h - Guarani x Santos - Premiere

19h - América-MG x Chapecoense - SporTV e Premiere

19h - Mirassol x Botafogo-SP - Canal GOAT e Premiere

20h - CRB x Ceará - Canal GOAT e Premiere

21h - Goiás x Brusque - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Campeonato Peruano

21h30 - FCB Melgar x Sporting Cristal - Fanatiz

CONCACAF W Champions Cup

22h - Club America x Whitecaps - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Botafogo hoje pela Libertadores?

O jogo Palmeiras x Botafogo terá transmissão ao vivo na TV Globo, ESPN, Disney+ e Globoplay, às 21h30.

Que horas é o jogo do River Plate pela Libertadores?

O jogo River Plate x Talleres terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 21h30.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

21h30 - Palmeiras x Botafogo - Copa Libertadores

Paramount+

21h30 - River Plate x Talleres - Copa Libertadores

21h30 - Independiente Medellín x Palestino - Copa Sul-Americana

21h30 - Lanús x LDU - Copa Sul-Americana

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.