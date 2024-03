Jogos de hoje, quarta-feira, 20; onde assistir e horários

Os confrontos do Barcelona contra o Brann e o PSG contra Hacken pela Champions League Feminina são os destaque do futebol desta quarta-feira, 20.

O dia também será marcado pela disputa do Fluminense e Internacional pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Além das partidas do Campeonato Equatoriano, Campeonato Venezuelano, Campeonato Catarinense e a Copa do Nordeste.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Feminina

14h45 - Hacken x PSG - DAZN

17h - Brann x Barcelona - DAZN - DAZN

Campeonato Equatoriano

18h30 - Deportivo Cuenca x Macará - Star+

21h - Aucas x El Nacional - Star+

Campeonato Catarinense

17h - Barra FC x Criciúma

Campeonato Brasileiro

20h30 - Internacional (F) x Fluminense (F) - Sportv e Globoplay

Campeonato Venezuelano

18h - Caracas FC x Angostura - Star+

20h - Zamora FC x Puerto Cabello - Star+

Copa do Nordeste

19h - CRB x Juazeirense - DAZN

19h - América-RN x ABC - DAZN

19h - River-PI x Altos-PI - DAZN

21h30 - Bahia x Vitória - SBT e DAZN

21h30 - Sport x Náutico - SBT e DAZN

21h30 - Fortaleza x Ceará - ESPN, Star+ e DAZN

Onde irá transmitir o jogo do Barcelona, hoje ; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 17h entre Brann x Barcelona terá transmissão ao vivo no DAZN.

Que horas é o jogo do PSG hoje?

O jogo desta quarta-feira às 14h45 entre Hacken x PSG terá transmissão ao vivo no DAZN.

Qual canal irá passar o jogo do Fluminense pela Campeonato Brasileiro Feminino

O jogo Internacional x Fluminense terá transmissão ao vivo no Globoplay e Sportv, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

21h30 - Bahia x Vitória - Copa do Nordeste

21h30 - Sport x Náutico - Copa do Nordeste

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

20h30 - Internacional x Fluminense - Campeonato Brasileiro Feminino

ESPN

21h30 - Fortaleza x Ceará - Copa do Nordeste

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

18h30 - Deportivo Cuenca x Macará - Campeonato Equatoriano

21h - Aucas x El Nacional - Campeonato Equatoriano

18h - Caracas FC x Angostura - Campeonato Venezuelano

20h - Zamora FC x Puerto Cabello - Campeonato Venezuelano

21h30 - Fortaleza x Ceará - Copa do Nordeste

DAZN

14h45 - Hacken x PSG - Champions League Feminina

17h - Brann x Barcelona - Champions League Feminina

19h - CRB x Juazeirense - Copa do Nordeste

19h - América-RN x ABC - Copa do Nordeste

19h - River-PI x Altos-PI - Copa do Nordeste

21h30 - Bahia x Vitória - Copa do Nordeste

21h30 - Sport x Náutico - Copa do Nordeste

21h30 - Fortaleza x Ceará - Copa do Nordeste

Globoplay