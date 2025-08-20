Jogos de hoje, quarta-feira, 20 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

A programação desta quarta-feira, 20 de agosto, traz confrontos importantes pela Libertadores, Champions League, Copa Sul-Americana, Leagues Cup, entre outros.
Se você está procurando a melhor forma de acompanhar os jogos, confira todos os detalhes abaixo, com horários e as opções de canais para não perder nenhum lance.
Supercopa Saudita
- 9h – Al Qadsiah x Al Ahli – Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube) – Tempo Real
Campeonato Japonês
- 7h – Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe – Xsports e Canal GOAT – Tempo Real
Champions League (playoffs)
- 16h – Fenerbahçe x Benfica – TNT e HBO Max – Tempo Real
- 16h – Basel x Copenhague – Space e HBO Max – Tempo Real
- 16h – Celtic x Kairat – HBO Max – Tempo Real
- 16h – Bodo/Glimt x Sturm Graz – HBO Max – Tempo Real
- 16h – Bolton x Reading – Disney+ – Tempo Real
Brasileirão sub-20 (final)
- 18h – RB Bragantino sub-20 x Palmeiras sub-20 – Sportv – Sem transmissão ao vivo
Brasileirão
- 19h – Juventude x Vasco – Premiere – Tempo Real
Libertadores (oitavas)
- 19h – Estudiantes x Cerro Porteño – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
- 21h30 - Internacional x Flamengo - Globo, ESPN e Disney+ – Tempo Real
Copa Sul-Americana (oitavas)
- 19h – Cienciano x Bolívar – Paramount+ – Tempo Real
- 21h30 – Independiente x Universidad de Chile – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
- 21h30 – Universidad Católica-EQU x Alianza Lima – Paramount+ – Tempo Real
Copa dos Campeões Feminina da Concacaf
- 20h – Gotham (F) x Monterrey (F) – Disney+ – Sem transmissão ao vivo
- 21h – CAI (F) x Deportivo Saprissa (F) – Disney+ – Sem transmissão ao vivo
- 23h – Alajuelense (F) x América (F) – Disney+ – Sem transmissão ao vivo
Leagues Cup
- 21h – Inter Miami x Tigres – Apple TV – Tempo Real
- 21h50 – Toluca x Orlando City – Apple TV – Tempo Real
- 0h – Seattle Sounders x Puebla – Apple TV – Tempo Real
- 0h45 – Los Angeles Galaxy x Pachuca – Apple TV – Tempo Real
Copa do Nordeste (semifinal)
- 21h30 – Bahia x Ceará – ESPN 2, Disney+ e Premiere – Tempo Real
- 21h30 – CSA x Confiança – Premiere – Tempo Real
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 23h – Real CD España x Cacique Diriangén – Disney+ – Tempo Real
- 23h – Cartagines x Verdes – Disney+ – Tempo Real
