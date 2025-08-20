Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 20 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 20 de agosto, online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08h47.

Última atualização em 20 de agosto de 2025 às 09h09.

A programação desta quarta-feira, 20 de agosto, traz confrontos importantes pela Libertadores, Champions League, Copa Sul-Americana, Leagues Cup, entre outros.

Se você está procurando a melhor forma de acompanhar os jogos, confira todos os detalhes abaixo, com horários e as opções de canais para não perder nenhum lance.

Supercopa Saudita

  • 9h – Al Qadsiah x Al Ahli – Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube) – Tempo Real

Campeonato Japonês

  • 7h – Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe – Xsports e Canal GOAT – Tempo Real

Champions League (playoffs)

  • 16h – Fenerbahçe x Benfica – TNT e HBO Max – Tempo Real
  • 16h – Basel x Copenhague – Space e HBO Max – Tempo Real
  • 16h – Celtic x Kairat – HBO Max – Tempo Real
  • 16h – Bodo/Glimt x Sturm Graz – HBO Max – Tempo Real
  • 16h – Bolton x Reading – Disney+ – Tempo Real

Brasileirão sub-20 (final)

  • 18h – RB Bragantino sub-20 x Palmeiras sub-20 – Sportv – Sem transmissão ao vivo

Brasileirão

Libertadores (oitavas)

  • 19h – Estudiantes x Cerro Porteño – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
  • 21h30 - Internacional x Flamengo - Globo, ESPN e Disney+ – Tempo Real

Copa Sul-Americana (oitavas)

  • 19h – Cienciano x Bolívar – Paramount+ – Tempo Real
  • 21h30 – Independiente x Universidad de Chile – ESPN 4 e Disney+ – Tempo Real
  • 21h30 – Universidad Católica-EQU x Alianza Lima – Paramount+ – Tempo Real

Copa dos Campeões Feminina da Concacaf

  • 20h – Gotham (F) x Monterrey (F) – Disney+ – Sem transmissão ao vivo
  • 21h – CAI (F) x Deportivo Saprissa (F) – Disney+ – Sem transmissão ao vivo
  • 23h – Alajuelense (F) x América (F) – Disney+ – Sem transmissão ao vivo

Leagues Cup

  • 21h – Inter Miami x Tigres – Apple TV – Tempo Real
  • 21h50 – Toluca x Orlando City – Apple TV – Tempo Real
  • 0h – Seattle Sounders x Puebla – Apple TV – Tempo Real
  • 0h45 – Los Angeles Galaxy x Pachuca – Apple TV – Tempo Real

Copa do Nordeste (semifinal)

  • 21h30 – Bahia x Ceará – ESPN 2, Disney+ e Premiere – Tempo Real
  • 21h30 – CSA x Confiança – Premiere – Tempo Real

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 23h – Real CD España x Cacique Diriangén – Disney+ – Tempo Real
  • 23h – Cartagines x Verdes – Disney+ – Tempo Real

