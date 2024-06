Jogos de hoje, quarta-feira, 19 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Eurocopa e pelo Brasileirão são os destaques do futebol desta quarta-feira, 19 de junho.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Sub-20, Paulistão Feminino, Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Brasileirão Série D, MLS, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eurocopa

10h - Croácia x Albânia - CazéTV

13h - Alemanha x Hungria - SporTV

16h - Escócia x Suíça - SporTV

Brasileirão Sub-20

15h - América-MG sub-20 x Goiás sub-20 - Coelho TV (Youtube)

15h - Palmeiras sub-20 x Cuiabá sub-20 - TV Palmeiras/FAM (Youtube)

15h - Athletico-PR sub-20 x Atlético-MG sub-20 - Rede Furacão

Paulistão Feminino

18h - Ferroviária (F) x Marília (F) - Record News, PlayPlus e R7

Brasileirão

19h - Botafogo x Athletico-PR - SporTV e Premiere

19h - Atlético-GO x Criciúma - Premiere

20h - Fortaleza x Grêmio - Premiere

20h - São Paulo x Cuiabá - Premiere

20h - Juventude x Vasco - Premiere

21h30 - Internacional x Corinthians - Globo e Premiere

21h30 - Cruzeiro x Fluminense - Globo e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Santos x Goiás - SporTV e Premiere

21h - Botafogo-SP x Ponte Preta - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h30 - Coritiba x América-MG - SporTV e Premiere

21h30 - Brusque x Avaí - Band, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

19h - Ferroviário x São José-RS - DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão Série D

19h30 - Democrata SL x Portuguesa-RJ - TV Gerais (Youtube)

20h - Novo Hamburgo x Concórdia - Novo Hamburgo Oficial (Youtube)

MLS

20h30 - Inter Miami x Columbus Crew - Apple TV+

Onde assistir ao vivo o jogo da Alemanha; veja horário

O jogo Alemanha x Hungria terá transmissão ao vivo na SporTV, às 13h.

Que horas é o jogo da Escócia?

O jogo Escócia x Suíça terá transmissão ao vivo no SporTV, às 16h.

Qual canal irá passar o jogo do Botafogo pelo Brasileirão

O jogo Botafogo x Athletico-PR terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira, 19.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 19.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 19.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 19.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

13h - Alemanha x Hungria - Eurocopa

16h - Escócia x Suíça - Eurocopa

19h - Botafogo x Athletico-PR - Brasileirão

19h - Santos x Goiás - Brasileirão Série B

21h30 - Coritiba x América-MG - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Botafogo x Athletico-PR - Brasileirão

19h - Atlético-GO x Criciúma - Brasileirão

20h - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão

20h - São Paulo x Cuiabá - Brasileirão

20h - Juventude x Vasco - Brasileirão

21h - Botafogo-SP x Ponte Preta - Brasileirão Série B

21h30 - Internacional x Corinthians - Brasileirão

21h30 - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão

21h30 - Brusque x Avaí - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

10h - Croácia x Albânia - Eurocopa

YouTube

15h - América-MG sub-20 x Goiás sub-20 - Coelho TV

15h - Palmeiras sub-20 x Cuiabá sub-20 - TV Palmeiras/FAM

19h30 - Democrata SL x Portuguesa-RJ - TV Gerais

20h - Novo Hamburgo x Concórdia - Novo Hamburgo Oficial

Rede Furacão

15h - Athletico-PR sub-20 x Atlético-MG sub-20 - Brasileirão Sub-20

Record News, PlayPlus e R7

18h - Ferroviária (F) x Marília (F) - Paulistão Feminino

DAZN e Nosso Futebol

19h - Ferroviário x São José-RS - Brasileirão Série C

Apple TV+

20h30 - Inter Miami x Columbus Crew - MLS

TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h - Botafogo-SP x Ponte Preta - Brasileirão Série B

Band, Canal GOAT e Premiere

21h30 - Brusque x Avaí - Brasileirão Série B

