Jogos de hoje, quarta-feira, 17 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Jogos de hoje, quarta-feira, 17 de setembro

Mateus Omena
17 de setembro de 2025

A quarta-feira, 17 de setembro, será marcada por grandes confrontos no futebol mundial, com destaque para a UEFA Champions League, que traz jogos de peso, como Bayern x Chelsea, Liverpool x Atlético de Madrid e PSG x Atalanta.

O futebol brasileiro também ganha atenção com o Brasileirão e a Copa do Brasil Feminina, além da Copa Sul-Americana.

Confira abaixo os jogos e onde assistir ao vivo:

Champions League

  • 13h45 - Olympiacos x Pafos - TNT e HBO Max | Tempo Real
  • 13h45 - Slavia Praga x Bodo/Glimt - Space e HBO Max | Tempo Real
  • 16h - Bayern x Chelsea - TNT e HBO Max | Tempo Real
  • 16h - PSG x Atalanta - Space e HBO Max | Tempo Real
  • 16h - Liverpool x Atlético de Madrid - HBO Max | Tempo Real
  • 16h - Ajax x Inter de Milão - HBO Max | Tempo Real

Champions League Asiática

  • 15h15 - Al Nassr x Istiklol - ESPN 2 e Disney+ | Tempo Real

Campeonato Turco

  • 14h - Fenerbahçe x Alanyaspor - Disney+ | Tempo Real

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 14h - Hansa Rostock x Munique 1860 - Canal GOAT e OneFootball | Tempo Real
  • 14h - Energie Cottbus x Erzgebirge Aue - OneFootball | Tempo Real

Campeonato Holandês

  • 15h - Feyenoord x Fortuna Sittard - ESPN 3 e Disney+ | Tempo Real

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 15h - Salernitana x Atalanta sub-23 - OneFootball | Tempo Real

Copa do Nordeste sub-20 (final)

  • 15h - Bahia sub-20 x Ceará sub-20 - Lance! e SportyNet (YouTube)

Copa do Brasil Feminina (oitavas)

  • 15h - Corinthians (F) x Juventude (F) - Sportv
  • 18h - São Paulo (F) x Flamengo (F) - Sportv
  • 19h - Palmeiras (F) x América-MG (F) - N Sports

Copa Sul-Americana

  • 19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+ | Tempo Real
  • 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real
  • 21h30 - River Plate x Palmeiras - Globo, ge tv, ESPN e Disney+ | Tempo Real

Brasileirão

  • 19h30 - Botafogo x Mirassol - Premiere | Tempo Real

Copa Santa Catarina

  • 20h - Chapecoense x Brusque - Metrópoles (YouTube)

MLS

  • 20h30 - New York City x Columbus Crew - Apple TV+ | Tempo Real
  • 22h30 - Real Salt Lake x Los Angeles FC - Apple TV+ | Tempo Real

Copa do Caribe

  • 21h - Cavalier x Defence Force - Disney+ | Tempo Real

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

  • 22h - Monterrey (F) x Alianza (F) - Disney+
