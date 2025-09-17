Jogos de hoje, quarta-feira, 17 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 17 de setembro, será marcada por grandes confrontos no futebol mundial, com destaque para a UEFA Champions League, que traz jogos de peso, como Bayern x Chelsea, Liverpool x Atlético de Madrid e PSG x Atalanta.
O futebol brasileiro também ganha atenção com o Brasileirão e a Copa do Brasil Feminina, além da Copa Sul-Americana.
Confira abaixo os jogos e onde assistir ao vivo:
Champions League
- 13h45 - Olympiacos x Pafos - TNT e HBO Max | Tempo Real
- 13h45 - Slavia Praga x Bodo/Glimt - Space e HBO Max | Tempo Real
- 16h - Bayern x Chelsea - TNT e HBO Max | Tempo Real
- 16h - PSG x Atalanta - Space e HBO Max | Tempo Real
- 16h - Liverpool x Atlético de Madrid - HBO Max | Tempo Real
- 16h - Ajax x Inter de Milão - HBO Max | Tempo Real
Champions League Asiática
- 15h15 - Al Nassr x Istiklol - ESPN 2 e Disney+ | Tempo Real
Campeonato Turco
- 14h - Fenerbahçe x Alanyaspor - Disney+ | Tempo Real
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 14h - Hansa Rostock x Munique 1860 - Canal GOAT e OneFootball | Tempo Real
- 14h - Energie Cottbus x Erzgebirge Aue - OneFootball | Tempo Real
Campeonato Holandês
- 15h - Feyenoord x Fortuna Sittard - ESPN 3 e Disney+ | Tempo Real
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 15h - Salernitana x Atalanta sub-23 - OneFootball | Tempo Real
Copa do Nordeste sub-20 (final)
- 15h - Bahia sub-20 x Ceará sub-20 - Lance! e SportyNet (YouTube)
Copa do Brasil Feminina (oitavas)
- 15h - Corinthians (F) x Juventude (F) - Sportv
- 18h - São Paulo (F) x Flamengo (F) - Sportv
- 19h - Palmeiras (F) x América-MG (F) - N Sports
Copa Sul-Americana
- 19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+ | Tempo Real
- 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - ESPN 4 e Disney+ | Tempo Real
- 21h30 - River Plate x Palmeiras - Globo, ge tv, ESPN e Disney+ | Tempo Real
Brasileirão
- 19h30 - Botafogo x Mirassol - Premiere | Tempo Real
Copa Santa Catarina
- 20h - Chapecoense x Brusque - Metrópoles (YouTube)
MLS
- 20h30 - New York City x Columbus Crew - Apple TV+ | Tempo Real
- 22h30 - Real Salt Lake x Los Angeles FC - Apple TV+ | Tempo Real
Copa do Caribe
- 21h - Cavalier x Defence Force - Disney+ | Tempo Real
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
- 22h - Monterrey (F) x Alianza (F) - Disney+