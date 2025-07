Jogos de hoje, quarta-feira, 16 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos de destaque do futebol desta quarta-feira, 16, incluem as partidas do Brasileirão, Copa Sul-Americana e Eurocopa Feminina, além de vários confrontos da MLS.

No Brasileirão, estão programados para hoje as partidas de grandes clubes como Palmeiras, Botafogo, Corinthians e Ceará.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Norueguês

13h - Fredrikstad x Bodo Glimt - OneFootball (Tempo Real)

Brasileirão Sub-20

15h - Santos sub-20 x Athletico-PR sub-20 - Santos TV (YouTube)

Copa Paulista

15h - Monte Azul x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube)

19h - Itapirense x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)

19h30 - Francana x Botafogo-SP - Paulistão (YouTube)

Eurocopa Feminina

16h - Noruega (F) x Itália (F) - CazéTV (Tempo Real)

Copa América Feminina

18h - Bolívia (F) x Brasil (F) - TV Brasil e Sportv

Brasileirão

19h - Palmeiras x Mirassol - Premiere (Tempo Real)

19h30 - Ceará x Corinthians - Prime Video (Tempo Real)

20h - Santos x Flamengo - Premiere (Tempo Real)

21h30 - Botafogo x Vitória - Globo e Premiere (Tempo Real)

21h30 - RB Bragantino x São Paulo - Globo e Premiere (Tempo Real)

Copa Sul-Americana

19h - Bolívar x Palestino - ESPN e Disney+ (Tempo Real)

21h30 - Alianza Lima x Grêmio - Paramount+ (Tempo Real)

21h30 - San Antonio Bulo Bulo x Once Caldas - Paramount+ (Tempo Real)

MLS

20h30 - Atlanta United x Chicago Fire - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - Charlotte FC x DC United - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - FC Cincinnati x Inter Miami - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - New York Red Bulls x New England Revolution - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - Orlando City x New York City - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - Philadelphia Union x CF Montréal - Apple TV+ (Tempo Real)

21h30 - Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps - Apple TV+ (Tempo Real)

21h30 - Minnesota United x Los Angeles FC - Apple TV+ (Tempo Real)

21h30 - Nashville x Columbus Crew - Apple TV+ (Tempo Real)

23h - Seattle Sounders x Colorado Rapids - Apple TV+ (Tempo Real)

23h30 - Los Angeles Galaxy x Austin FC - Apple TV+ (Tempo Real)

23h30 - Portland Timbers x Real Salt Lake - Apple TV+ (Tempo Real)

23h30 - San Diego FC x Toronto FC - Apple TV+ (Tempo Real)

23h30 - San Jose Earthquakes x FC Dallas - Apple TV+ (Tempo Real)

Onde assistir ao vivo os jogos do Brasileirão e outros campeonatos?

Globoplay

19h - Palmeiras x Mirassol - Brasileirão

19h30 - Ceará x Corinthians - Brasileirão

20h - Santos x Flamengo - Brasileirão

21h30 - Botafogo x Vitória - Brasileirão

21h30 - RB Bragantino x São Paulo - Brasileirão

Paramount+

21h30 - Alianza Lima x Grêmio - Copa Sul-Americana

21h30 - San Antonio Bulo Bulo x Once Caldas - Copa Sul-Americana

ESPN e Disney+

19h - Bolívar x Palestino - Copa Sul-Americana

OneFootball

13h - Fredrikstad x Bodo Glimt - Campeonato Norueguês (Tempo Real)

Apple TV+

20h30 - Atlanta United x Chicago Fire - MLS

20h30 - Charlotte FC x DC United - MLS

20h30 - FC Cincinnati x Inter Miami - MLS

20h30 - New York Red Bulls x New England Revolution - MLS

20h30 - Orlando City x New York City - MLS

20h30 - Philadelphia Union x CF Montréal - MLS

21h30 - Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps - MLS

21h30 - Minnesota United x Los Angeles FC - MLS

21h30 - Nashville x Columbus Crew - MLS

23h - Seattle Sounders x Colorado Rapids - MLS

23h30 - Los Angeles Galaxy x Austin FC - MLS

23h30 - Portland Timbers x Real Salt Lake - MLS

23h30 - San Diego FC x Toronto FC - MLS

23h30 - San Jose Earthquakes x FC Dallas - MLS