Jogos de hoje, quarta-feira, 15; onde assistir e horários

Campeonatos da Copa do Mundo Sub-17 dos Estados Unidos contra Burkina Faso, França contra Coréia do Sul e México contra Venezuela são destaques do futebol desta quarta-feira.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo Sub-17

06h - EUA x Burkina Faso - FIFA+ (App e site)

06h - México x Venezuela - FIFA+ (App e site)

09h - França x Coréia do Sul - FIFA+ (App e site)

09h - Nova Zelândia x Alemanha - FIFA+ (App e site)

Eliminatórias Eurocopa

16h45 - Israel x Suíça - Star+

Amistoso de seleção

16h45 - Bélgica x Sérvia

Amistoso de clubes

20h - Colo Colo x River Plate

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

