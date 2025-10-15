Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 15: onde assistir ao vivo e horários

Quarta-feira será marcada por clássicos pela 28ª rodada do Brasileirão

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08h35.

A 28ª rodada do Brasileirão Série A volta nesta quarta-feira, 15, com clássicos paulista, carioca, nordestino e mineiro. A Champions League e a Libertadores esquentam o futebol feminino, enquanto a Copa do Mundo Sub-20 traz duelos entre seleções. Confira os destaques e onde assistir! 👇

⚽ Brasileirão Série A (28ª rodada)

  • Palmeiras x RB Bragantino — 19h

📺 Premiere 

  • Botafogo x Flamengo — 19h30

📺 Record TV | CazéTV (YouTube) | Premiere 

  • Sport x Ceará — 20h

📺 Globo (local) | Premiere 

  • Mirassol x Internacional — 20h

📺 Premiere 

  • Fortaleza x Vasco — 21h30

📺 Premiere 

  • Atlético-MG x Cruzeiro — 21h30

📺 Globo (local) | Premiere 

  • Santos x Corinthians — 21h30

📺 Globo (local) | GeTV (YouTube) | Premiere 

⚽ Champions League Feminina

  • Valarenga x Wolfsburg — 13h45

📺 Disney+

  • Lyon x St. Pölten — 13h45

📺 Disney+ | ESPN4

  • Roma x Barcelona — 16h

📺 Disney+ | ESPN

  • Chelsea x Paris FC — 16h

📺 Disney+

  • Leuven x Twente — 16h

📺 Disney+

⚽ Libertadores Feminina

  • Colo-Colo x Deportivo Cali — 16h

📺 SporTV | GOAT (YouTube) | XSports

  • Corinthians x Ferroviária — 20h

📺 SporTV2 | CazéTV (YouTube) | GOAT | XSports

🌍 Copa do Mundo Sub-20

  • Marrocos x França — 17h

📺 SporTV | CazéTV (YouTube) | FIFA+

  • Argentina x Colômbia — 20h

📺 FIFA+

