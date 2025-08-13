Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 13 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14h15.

Os principais destaques desta quarta-feira, 13 de agosto, incluem partidas pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Centro-Americana da Concacaf e Paulistão Feminino.

Libertadores

  • 16h00 - Flamengo x Internacional - Globo, ESPN e Disney+
  • 19h00 - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN 4 e Disney+
  • 19h00 - Bolívar x Cienciano - Paramount+
  • 21h30 - Alianza Lima x Universidad Católica-EQU - Paramount+
  • 21h30 - Universidad de Chile x Independiente - ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

  • 19h00 - Bolívar x Cienciano - Paramount+
  • 21h30 - Universidad de Chile x Independiente - ESPN 4 e Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 21h00 - Sporting San Miguelito x Diriangén FC - Disney+
  • 23h00 - Alianza FC x Managua FC - Disney+
  • 23h00 - CSD Municipal x Real CD España - Disney+

Campeonato Paulista Feminino

  • 16h00 - RB Bragantino (F) x Taubaté (F) - Paulistão (YouTube)
  • 18h00 - São Paulo (F) x Realidade Jovem (F) - UOL Play
