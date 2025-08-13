Jogos de hoje, quarta-feira, 13 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Os principais destaques desta quarta-feira, 13 de agosto, incluem partidas pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Centro-Americana da Concacaf e Paulistão Feminino.
Libertadores
- 16h00 - Flamengo x Internacional - Globo, ESPN e Disney+
- 19h00 - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN 4 e Disney+
- 19h00 - Bolívar x Cienciano - Paramount+
- 21h30 - Alianza Lima x Universidad Católica-EQU - Paramount+
- 21h30 - Universidad de Chile x Independiente - ESPN 4 e Disney+
Copa Sul-Americana
- 19h00 - Bolívar x Cienciano - Paramount+
- 21h30 - Universidad de Chile x Independiente - ESPN 4 e Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 21h00 - Sporting San Miguelito x Diriangén FC - Disney+
- 23h00 - Alianza FC x Managua FC - Disney+
- 23h00 - CSD Municipal x Real CD España - Disney+
Campeonato Paulista Feminino
- 16h00 - RB Bragantino (F) x Taubaté (F) - Paulistão (YouTube)
- 18h00 - São Paulo (F) x Realidade Jovem (F) - UOL Play