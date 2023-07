Jogos de hoje, quarta-feira, 12; onde assistir ao vivo e horários

Jogos das quartas de final da Copa do Brasil, segunda rodada de volta da Copa Sul-Americana, amistosos europeus e a Copa Ouro são os destaques desta quarta-feira, 12, de futebol.

Na Copa do Brasil, Grêmio enfrenta o Bahia em Porto Alegre, o time gaúcho tem uma pequena vantagem, depois do empate conseguido nos minutos finais do primeiro jogo, em Salvador. O Flamengo tenta se classificar no jogo de ida contra o Ahtlético também no campeonato.

Na Copa Sul-Americana, o Botafogo líder isolado do Brasileirão enfrenta fora de casa nesta quarta o Patronato, clube que joga a segunda divisão argentina.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

19h - Grêmio x Bahia - SporTV e Premiere

21h30 - Athletico x Flamengo - Amazon Prime, TV Globo, SporTV e Premiere

Copa Sul-Americana

19h - Patronato x Botafogo - Paramount+

21h - Independiente Medellin x San Lorenzo - Paramount+

21h - Sporting Cristal x Emelec - Paramount+

Copa Ouro

20h30 - Estados Unidos x Panamá - ESPN 4 e Star+

23h - Jamaica x México - ESPN 4

Amistoso

12h - Manchester United x Leeds United - YouTube

