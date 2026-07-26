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Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste domingo, 26

O domingo será movimentado, com diversas opções de partidas ao longo do dia, mas o destaque fica para o Brasileirão, com seis jogos

Esportes: a principal atração do domingo será o Brasileirão (Esportes/Exame)

Esportes: a principal atração do domingo será o Brasileirão (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 26 de julho de 2026 às 06h02.

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O domingo, 26, será movimentado e repleto de partidas das mais diversas competições. Os jogos vão do Campeonato Brasileiro Séries A e B a amistosos de clubes europeus.

O Brasileirão será o principal destaque do dia, com seis jogos e com direito ao líder e ao vice-líder em campo. O Palmeiras vai receber o Atlético-MG, enquanto o Flamengo encara o São Paulo.

Além disso, na Série B, cinco jogos abrem a 20ª rodada da competição, enquanto mais duas partidas movimentam o Campeonato Brasileiro Feminino. Por fim, a opção de futebol internacional fica por conta do Campeonato Argentino e dos amistosos de clubes europeus.

Veja os jogos deste domingo, 26

Amistosos de Clubes

  • 9h - Ajax x Burnley
  • 11h30 - Karlsruher x Inter de Milão

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 11h - Corinthians x Vitória
  • 15h - Juventude x Ferroviária

Campeonato Argentino

  • 15h - Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia
  • 17h15 - Estudiantes x Independiente
  • 19h30 - Deportivo Riestra x Boca Juniors

Campeonato Brasileiro

  • 16h - Cruzeiro x Botafogo
  • 16h - Bahia x Corinthians
  • 18h30 - Flamengo x São Paulo
  • 18h30 - Grêmio x Fluminense
  • 18h30 - RB Bragantino x Coritiba
  • 19h30 - Palmeiras x Atlético-MG

Série B do Brasileirão

  • 16h - São Bernardo x Ceará
  • 16h - Criciúma x Náutico
  • 18h30 - América-MG x Goiás
  • 18h30 - Londrina x Novorizontino
  • 19h30 - Remo x Vitória

Veja onde assistir aos jogos deste domingo, 26

UOL Play

  • 9h - Ajax x Burnley (Amistosos de Clubes)
  • 15h - Juventude x Ferroviária (Campeonato Brasileiro Feminino)

TV Brasil

  • 11h - Corinthians x Vitória (Campeonato Brasileiro Feminino)

Xsports

  • 11h30 - Karlsruher x Inter de Milão (Amistosos de Clubes)

Disney+

  • 15h - Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia (Campeonato Argentino)
  • 18h30 - América-MG x Goiás (Série B do Brasileirão)
  • 18h30 - Londrina x Novorizontino (Série B do Brasileirão)

Globo e Premiere

  • 16h - Cruzeiro x Botafogo (Campeonato Brasileiro)

Globo, ge tv e Premiere

  • 16h - Bahia x Corinthians (Campeonato Brasileiro)

Globo, Sportv e Premiere

  • 16h - São Bernardo x Ceará (Série B do Brasileirão)

ESPN e Disney+

  • 16h - Criciúma x Náutico (Série B do Brasileirão)
  • 17h15 - Estudiantes x Independiente (Campeonato Argentino)
  • 19h30 - Deportivo Riestra x Boca Juniors (Campeonato Argentino)

Premiere

  • 18h30 - Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro)
  • 18h30 - Grêmio x Fluminense (Campeonato Brasileiro)
  • 18h30 - RB Bragantino x Coritiba (Campeonato Brasileiro)
  • 19h30 - Remo x Vitória (Série B do Brasileirão)

Sportv e Premiere

  • 19h30 - Palmeiras x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)
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