Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste domingo, 26

O domingo, 26, será movimentado e repleto de partidas das mais diversas competições. Os jogos vão do Campeonato Brasileiro Séries A e B a amistosos de clubes europeus.

O Brasileirão será o principal destaque do dia, com seis jogos e com direito ao líder e ao vice-líder em campo. O Palmeiras vai receber o Atlético-MG, enquanto o Flamengo encara o São Paulo.

Além disso, na Série B, cinco jogos abrem a 20ª rodada da competição, enquanto mais duas partidas movimentam o Campeonato Brasileiro Feminino. Por fim, a opção de futebol internacional fica por conta do Campeonato Argentino e dos amistosos de clubes europeus.

Veja os jogos deste domingo, 26

Amistosos de Clubes

9h - Ajax x Burnley

11h30 - Karlsruher x Inter de Milão

Campeonato Brasileiro Feminino

11h - Corinthians x Vitória

15h - Juventude x Ferroviária

Campeonato Argentino

15h - Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia

17h15 - Estudiantes x Independiente

19h30 - Deportivo Riestra x Boca Juniors

Campeonato Brasileiro

16h - Cruzeiro x Botafogo

16h - Bahia x Corinthians

18h30 - Flamengo x São Paulo

18h30 - Grêmio x Fluminense

18h30 - RB Bragantino x Coritiba

19h30 - Palmeiras x Atlético-MG

Série B do Brasileirão

16h - São Bernardo x Ceará

16h - Criciúma x Náutico

18h30 - América-MG x Goiás

18h30 - Londrina x Novorizontino

19h30 - Remo x Vitória

Veja onde assistir aos jogos deste domingo, 26

UOL Play

9h - Ajax x Burnley (Amistosos de Clubes)

15h - Juventude x Ferroviária (Campeonato Brasileiro Feminino)

TV Brasil

11h - Corinthians x Vitória (Campeonato Brasileiro Feminino)

Xsports

11h30 - Karlsruher x Inter de Milão (Amistosos de Clubes)

Disney+

15h - Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia (Campeonato Argentino)

18h30 - América-MG x Goiás (Série B do Brasileirão)

18h30 - Londrina x Novorizontino (Série B do Brasileirão)

Globo e Premiere

16h - Cruzeiro x Botafogo (Campeonato Brasileiro)

Globo, ge tv e Premiere

16h - Bahia x Corinthians (Campeonato Brasileiro)

Globo, Sportv e Premiere

16h - São Bernardo x Ceará (Série B do Brasileirão)

ESPN e Disney+

16h - Criciúma x Náutico (Série B do Brasileirão)

17h15 - Estudiantes x Independiente (Campeonato Argentino)

19h30 - Deportivo Riestra x Boca Juniors (Campeonato Argentino)

Premiere

18h30 - Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro)

18h30 - Grêmio x Fluminense (Campeonato Brasileiro)

18h30 - RB Bragantino x Coritiba (Campeonato Brasileiro)

19h30 - Remo x Vitória (Série B do Brasileirão)

Sportv e Premiere