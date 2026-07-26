Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste domingo, 26

O domingo, 26, será movimentado e repleto de partidas das mais diversas competições. Os jogos vão do Campeonato Brasileiro Séries A e B a amistosos de clubes europeus.
O Brasileirão será o principal destaque do dia, com seis jogos e com direito ao líder e ao vice-líder em campo. O Palmeiras vai receber o Atlético-MG, enquanto o Flamengo encara o São Paulo.
Além disso, na Série B, cinco jogos abrem a 20ª rodada da competição, enquanto mais duas partidas movimentam o Campeonato Brasileiro Feminino. Por fim, a opção de futebol internacional fica por conta do Campeonato Argentino e dos amistosos de clubes europeus.
Veja os jogos deste domingo, 26
Amistosos de Clubes
- 9h - Ajax x Burnley
- 11h30 - Karlsruher x Inter de Milão
Campeonato Brasileiro Feminino
- 11h - Corinthians x Vitória
- 15h - Juventude x Ferroviária
Campeonato Argentino
- 15h - Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia
- 17h15 - Estudiantes x Independiente
- 19h30 - Deportivo Riestra x Boca Juniors
Campeonato Brasileiro
- 16h - Cruzeiro x Botafogo
- 16h - Bahia x Corinthians
- 18h30 - Flamengo x São Paulo
- 18h30 - Grêmio x Fluminense
- 18h30 - RB Bragantino x Coritiba
- 19h30 - Palmeiras x Atlético-MG
Série B do Brasileirão
- 16h - São Bernardo x Ceará
- 16h - Criciúma x Náutico
- 18h30 - América-MG x Goiás
- 18h30 - Londrina x Novorizontino
- 19h30 - Remo x Vitória
Veja onde assistir aos jogos deste domingo, 26
UOL Play
- 9h - Ajax x Burnley (Amistosos de Clubes)
- 15h - Juventude x Ferroviária (Campeonato Brasileiro Feminino)
TV Brasil
- 11h - Corinthians x Vitória (Campeonato Brasileiro Feminino)
Xsports
- 11h30 - Karlsruher x Inter de Milão (Amistosos de Clubes)
Disney+
- 15h - Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia (Campeonato Argentino)
- 18h30 - América-MG x Goiás (Série B do Brasileirão)
- 18h30 - Londrina x Novorizontino (Série B do Brasileirão)
Globo e Premiere
- 16h - Cruzeiro x Botafogo (Campeonato Brasileiro)
Globo, ge tv e Premiere
- 16h - Bahia x Corinthians (Campeonato Brasileiro)
Globo, Sportv e Premiere
- 16h - São Bernardo x Ceará (Série B do Brasileirão)
ESPN e Disney+
- 16h - Criciúma x Náutico (Série B do Brasileirão)
- 17h15 - Estudiantes x Independiente (Campeonato Argentino)
- 19h30 - Deportivo Riestra x Boca Juniors (Campeonato Argentino)
Premiere
- 18h30 - Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro)
- 18h30 - Grêmio x Fluminense (Campeonato Brasileiro)
- 18h30 - RB Bragantino x Coritiba (Campeonato Brasileiro)
- 19h30 - Remo x Vitória (Série B do Brasileirão)
Sportv e Premiere
- 19h30 - Palmeiras x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)